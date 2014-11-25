Приморские буренки заревели по-немецки

Животноводы не пришли к единому мнению по вопросу целесообразности закупки коров за рубежом

Молочное животноводство в Приморье последние 25 лет неизменно теряло поголовье, достигнув в этом году минимального числа дойных коров в истории отрасли. Остановить сокращение не смогли ни статус приоритетного направления госпрограммы с его финансовой и административной поддержкой, ни завоз телок из-за рубежа. На вопрос, почему в отрасли складывается именно такая ситуация, нет единого ответа даже среди сельхозпроизводителей.

Чиновники склонны видеть в качестве одной из основных причин низкий уровень менеджмента в хозяйствах. Эта точка зрения находит поддержку и у некоторых сельхозпроизводителей. Другая точка зрения, которой придерживаются многие руководители хозяйств, сводится к их низкой оценке эффективности распределения и управления средствами господдержки, и как следствие - управления отраслью в целом. И дело тут не только в том, что этих средств явно недостаточно, но и в том, что доходят они до сельхозпроизводителя часто с большими задержками.

На этом фоне определенный резонанс вызвало сообщение о завозе коров из Европы. Председатель СХПК «Новолитовский», член Экспертного совета по развитию агропромышленного комплекса при администрации края Николай ЛЕМЕШЕВСКИЙ обратился в редакцию газеты «Золотой Рог» с предложением обсудить складывающуюся на сегодняшний день ситуацию в отрасли. Своей точкой зрения на то, что происходит в хозяйствах сейчас и какова перспектива у молочной отрасли, с «Золотым Рогом» поделились животноводы края.

Председатель СХПК «Новолитовский» Николай Лемешевский:

- Завоз племенного скота из других регионов или из-за рубежа, можно сказать, уже сложившаяся практика в Приморском крае. Но этот метод решения вопроса развития молочного животноводства даже среди специалистов считается сверхразорительным. Разумное решение - это развитие отрасли в регионе, доставка сюда семени от элитного поголовья.

Завозить коров и сразу начинать доить молоко - это, конечно, круто и красиво. Но совсем не соизмеряется с теми размерами государственной поддержки и экономическими условиями хозяйствования, которые сегодня сложились в нашем регионе. Те средства господдержки, которые уйдут на поддержку завоза и будут просто вывезены из края, могли бы пойти на создание нашей производственной и социальной базы, хороших условий для содержания животных, достаточного производства кормов, обеспечение отрасли кадрами. И это был бы сильнейший толчок для развития отрасли в Приморье. А так нам нужно завозить этих коров из Европы, наверное, вместе с бюргерами немецкими. И тогда, вероятно, и с немецкими кормами, и с техникой, и со всем остальным.

Сегодня сельхозпроизводителям жалеют какой-то рубль субсидии дать на мясо или на молоко, при этом спокойно отдают сотни миллионов на то, чтобы завести этот скот. Меня удивляет то, что наш нищий бюджет, которого не хватает ни на что, тратится не на развитие, а на какую-то показуху. Кого мы хотим удивить? Я думаю, тот бюргер немецкий, да любой, кто копейки привык считать, никогда не принял бы такого решения.

У нас решили создать условия в одном хозяйстве? Вместо того чтобы поддержать всех, кто реально работает в отрасли, вложить деньги в развитие этих хозяйств, мы бросаем все средства на удивление мира в одно хозяйство. А рядом остальное затухает. Нам должны были за 2013 год субсидировать затраты, вложенные на техническое перевооружение, создание производственной базы животноводства. Я собрал все копейки на предприятии, бросил их на закуп конструкций, чтобы собрать модуль на 200 коров для увеличения поголовья. Но мне каких-то несколько миллионов за 2013 год вернули лишь в конце октября этого года. Я из последних сил барахтаюсь в этих жутких тесных условиях, в то же время узнаю, что 171 млн рублей у нас будет потрачено на закуп вот этих телок, конечно же, с помощью бюджета.

Получается, что на экспертном совете мы что-то умное говорим, программы тоже умные пишем, но что-то не складывается. И нас же, сельхозпроизводителей, обвиняют в этом. А нет такого, чтобы просто вникнуть и понять: почему же не развивается сельское хозяйство? Почему гибнет такая отрасль, стратегическая, жизненно важная? Это ж не потому, что такие нерадивые те оставшиеся, которые сегодня ярмо тащат. Ну если мы нерадивые, то где тогда радивые? Почему они не пришли за эти годы? Почему не расцвела отрасль? Нет сегодня аналитического подхода, осмысления ситуации и создания условий для развития.

Возьмите простую арифметику. В 1990 году в общественном секторе края было 128 тыс. коров, в 2006 году - оставалось 10 тыс. коров, завезли 2 тыс., через 6 лет к 2012 году остается 7 тыс. и мы завозим из Канады 1,2 тыс. голов. К 2014 году остается 5,5 тыс. голов. И мы уже «боингами» завозим из Германии еще 600 коров!

Выше головы не прыгнешь

Президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Приморья Алексей РАЧЕНКОВ:

- В Приморье есть программа развития сельского хозяйства, определены меры поддержки производства, но принципиальных созидательных шагов сейчас делается очень мало. Если проанализировать порядок предоставления господдержки, например, на строительство животноводческих объектов, то мы видим, что по закону на 50% компенсируют ввод скотоместа. Но при этом хозяйство, которое подало заявку на компенсацию, должно не менее 3-х лет заниматься производством молока.

Если инвестор пришел строить новую современную ферму с чистого листа, и не производил до этого молока, то ему не положена эта господдержка. Или другой пример: субсидиями на покупку скота и на покупку животноводческого оборудования тоже до 50% компенсируются затраты. Но при этом предприятие должно не менее года заниматься производством продукции, молока в частности. Иначе субсидия не положена. Это перекос явный. Здесь есть четкое недопонимание, что таким образом мы не привлечем сюда каких-то потенциальных инвесторов, которые могли бы дать толчок развитию.

Тех сельхозпроизводителей, которые сегодня работают, конечно, нужно поддерживать. Но они не смогут выше головы прыгнуть. Если за 20 лет существования молочной фермы поголовье не увеличилось, значит есть какие-либо экономические предпосылки для этого - что-то, видимо, мешает предприятию расширяться. И если дать такому предприятию больше денег, то что изменится?

Система получения господдержки - это тоже проблема сегодня. Вроде в нормативно-правовых документах все написано хорошо, но по различным причинам господдержка по некоторым направлениям выплачивается с запозданием. Более того, нормативы прописаны так, что объем господдержки, выделяемой конкретному хозяйству, очень сложно спрогнозировать (все зависит от лимита бюджетных обязательств), а следовательно, невозможно нормальное грамотное планирование собственного производства.

Идем на риски всем бизнесом

Управляющий директор ООО «ХАПК «Грин Агро» Богдан ХИЛЬКО:

- У каждого предприятия есть своя стратегия экономического развития. Господдержка, которая существует в крае, предоставляется равноценно для всех. Нет приоритетного субсидирования. У нас на сегодняшний день накопленная с 2013 года задолженность из краевого и федерального бюджетов по направлению субсидирования процентной ставки около 100 млн рублей. В такой обстановке не только мы находимся, такая ситуация практически у всех предприятий по всей России. Мы находимся сейчас в кризисе.

Привоз скота самолетом обуславливается только одним обстоятельством. Мы хотели привезти его из Америки кораблем. Это выходило дешевле, конечно. Ввоз из США был запрещен Россельхознадзором. Представьте на секунду нашу ситуацию: мы вложили большие деньги, платим проценты за построенные объекты, а скота там не будет. У нас уже было предварительно выбрано поголовье, мы должны были лететь в США 25 августа, провести там карантин, у наших сотрудников уже были билеты куплены. А 20 августа нас предупреждают о запрете, который ввел Россельхознадзор. У нас вмиг рушится вся схема поставки, и мы вынуждены искать какой-то другой вариант. Осталась Европа.

Выбор был следующий: либо доставить поголовье самолетом, либо везти его специализированным автомобилем, а это 22 дня через всю Россию, 5 перегрузок, и возможно, животные просто погибли бы в пути или насобирали кучу заболеваний. И мы поставили бы под риск не только этих животных, но и поголовье, находящееся у нас в хозяйстве, и даже животных в других хозяйствах края. По сути, вариант остался только один - самолетом.

Изначально мы хотели завозить 900 голов. Но для того, чтобы остаться в том бюджете, в котором планировали, завозим теперь 660 голов в 4 самолетах. Очень тяжело принимали это решение. Но мы понимаем, что если завтра политическая ситуация вдруг усугубится, то завоз племенного скота из-за рубежа будет настолько ограничен, что выбора практически не будет.

«Грин Агро» завезли в 2012 году 900 голов коров из США, на сегодняшний день стадо на нашем комплексе составляет 1800 голов. Мы вводим дополнительно 520 коров своего стада, т.е. тех телок, которые родились здесь. В этом году они рожают, и мы начинаем получать молоко от них. Тем самым мы смогли заполнить комплекс, не завозя дополнительно поголовье. Нам достаточно этих 660 голов для того, чтобы наш комплекс заработал в полную мощность. Буквально через 4-5 месяцев, т.е. после того как прилетевшее из Германии поголовье отелится, «Грин Агро» сможет выдавать 50 тонн сырого молока в сутки. В планах у нас начало строительства второго комплекса уже в следующем году и по возможности запуск первой очереди.

Для развития этой отрасли нужно только одно - модернизация. Должны быть сделаны большие жесткие шаги в этом направлении. Развитие отрасли невозможно без общего желания людей это делать. К сожалению, складывается впечатление у многих, что государство кого-то спонсирует. Ничего подобного. Мы, по сути, идем на риски всем бизнесом. Таких немного среди сельхозтоваропроизводителей, которые готовы все поставить на кон. Но при этом все ждут, что завтра придет большой добрый начальник и даст много денег на развитие чего-то.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.