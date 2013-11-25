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В Приморье "Спецморнефтепорт Козьмино" установил новые безкавитационные регуляторы давления на нефтебазе
25 Ноября 2013, 14:12 | Приморье
В ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» завершились работы по техническому перевооружению Узла регулирования давления (УРД) Нефтебазы, которые были начаты в августе 2013 года.
Установка безкавитационных регуляторов давления повысила надежность и безопасность объектов ООО «Спецморнефтепорт Козьмино», обеспечила сохранность трубопроводов и оборудования за счет отсутствия кавитации, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба ООО «Спецморнефтепорт Козьмино». При техническом перевооружении УРД было применено оборудование производства фирмы Моквелд (Голандия). Данный тип регуляторов имеет пропускную способность на 600 куб/час больше по сравнению с используемыми ранее, что на 15% увеличило их производительность.
Первое подобное оборудование было применено в 2012 году на площадке приема нефти в рамках расширения мощности спецморнефтепорта Козьмино до 30 млн тонн в год. С учетом завершившихся работ на нефтебазе общее количество безкавитационных регуляторов давления в спецморнефтепорту Козьмино увеличилось до 14 штук.
Автор: По сообщениям пресс-служб
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