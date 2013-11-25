В Приморье "Спецморнефтепорт Козьмино" установил новые безкавитационные регуляторы давления на нефтебазе

В ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» завершились работы по техническому перевооружению Узла регулирования давления (УРД) Нефтебазы, которые были начаты в августе 2013 года.

Установка безкавитационных регуляторов давления повысила надежность и безопасность объектов ООО «Спецморнефтепорт Козьмино», обеспечила сохранность трубопроводов и оборудования за счет отсутствия кавитации, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» . При техническом перевооружении УРД было применено оборудование производства фирмы Моквелд (Голандия). Данный тип регуляторов имеет пропускную способность на 600 куб/час больше по сравнению с используемыми ранее, что на 15% увеличило их производительность.