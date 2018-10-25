Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Абоненты Tele2 смогут дарить интернет-трафик родным и близким
Tele2 альтернативный оператор мобильной связи, предоставляет клиентам возможность делиться своим пакетом интернет-трафика с другими абонентами. Клиенты Tele2 смогут передавать гигабайты легко и бесплатно.
В рамках концепции «Другие правила» Tele2 продолжает запускать инновационные услуги, не имеющие аналогов на российском рынке мобильной связи. Клиенты оператора первыми смогут пользоваться новым сервисом «Делитесь гигабайтами» бесплатно. Он позволяет передавать пакеты интернет-трафика другим абонентам Tele2. При этом оператор не ограничивает число клиентов, с которыми можно поделиться гигабайтами.
Передавать интернет-трафик могут абоненты открытой тарифной линейки «Мой Tele2», а принимать – любые пользователи пакетных тарифов Tele2, в том числе архивных. Подарить можно как основной пакет интернета, так и гигабайты, которые абонент накопил за прошлый месяц. Переданный пакет действует в течение одной недели. При этом всего за 50 рублей срок действия подаренных гигабайтов можно продлить до 30 дней. Поделиться интернет-трафиком друг с другом могут абоненты внутри одного региона Tele2.
Услугой удобно управлять через приложение «Мой Tele2». Достаточно выбрать получателя из адресной книги, указать объем передаваемого трафика и подтвердить действие. Получателю придет уведомление о передаче интернет-трафика.
Подробнее об услуге на сайте Tele2.
Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:
«С переходом на платформу «Другие правила» Tele2 завоевала репутацию трендсеттера на рынке мобильной связи – новые подходы начали активно копироваться остальными игроками и стали общепринятыми. Мы стремились предложить пользователям те решения, которые давали бы полную свободу выбора и закрывали не только личные потребности клиента, но также его близких. Благодаря инновационным сервисам наши абоненты смогли настраивать тарифный конструктор под себя и выбирать нужный объем пакетов и услуг. Сегодня мы идем дальше и запускаем еще один революционный продукт – возможность бесплатно делиться услугами с друзьями и родными. Если у нашего клиента есть пара лишних гигабайтов, а у его друга в неподходящий момент закончился трафик, абонент может легко его выручить и продлить для него доступ к интернету».
Новости тематики
- Абоненты Tele2 смогут дарить интернет-трафик родным и близким
- Ключ к решению инфраструктурных задач
- Tele2 запускает в Приморье премиальный тариф
- Большие Huawei хорошо пошли
- "Ростелеком" перезагрузился
- Tele2 и фонд "Навстречу переменам" получили высшую награду за социальную программу
- "Ростелеком" помогает человеку оставаться здоровым
- "Морские огороды" подсадят на мобильный интернет
- Tele2 запускает полную линейку популярных платежных сервисов
- Число пользователей личного кабинета Tele2 в Приморье выросло на 24%
Новости раздела
- Третья осень закона о Дальневосточном гектаре
- Абоненты Tele2 смогут дарить интернет-трафик родным и близким
- Местные продукты завоевывают рынок
- В Приморье хранилища фермеров заполнены овощами и картофелем
- Промсвязьбанк выдал первый миллиард рублей в рамках программы "Военная ипотека"
- Во Владивостоке начинается отопительный сезон
- Особые режимы стимулируют логистический бизнес в Приморье
- Дороги агломерации приводят в норму
- Иностранные инвесторы сделают из "Приморья" курорт
- Генеральный директор РРПК рассказал о перспективах развития рынка минтая
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста