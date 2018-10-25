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Во Владивостоке начинается отопительный сезон

25 Октября 2018, 11:30 | Приморье

Сегодня, 25 октября, к теплу начали подключать учреждения здравоохранения, детские сады и школы, а также часть жилого фонда Владивостока. На полный запуск отопления в городе понадобится 4-6 дней. К 31 октября тепло поступит уже во все жилые дома, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

В краевом центре работает 13 организаций, обеспечивающих тепловой энергией население. На сегодняшний день во Владивостоке полностью завершили работы по подготовке теплоисточников и магистральных сетей к зиме. Запасов топлива накоплено сверх нормативов и достаточно, чтобы обеспечить все 94 котельных города на полтора месяца бесперебойной работы.

Вид топлива

Плановый объем, тонн

Фактический объём, тонн

Уголь

1583

1615

Мазут

3929

4662

Дизельное топливо

741

783

На время подключения жилого фонда к отоплению в круглосуточном режиме будет организовано дежурство всех коммунальных служб и диспетчерских города. Специалисты ведомств обращают внимание горожан на то, что в случае возникновения проблем с отоплением вначале необходимо обращаться в аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний.

Также во Владивостоке работает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС). Здесь звонки принимают по тел. (423) 2-222-333.

Анастасия Котлярова (фото)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: жкх  отопительный сезон 



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