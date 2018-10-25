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Во Владивостоке начинается отопительный сезон
Сегодня, 25 октября, к теплу начали подключать учреждения здравоохранения, детские сады и школы, а также часть жилого фонда Владивостока. На полный запуск отопления в городе понадобится 4-6 дней. К 31 октября тепло поступит уже во все жилые дома, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
В краевом центре работает 13 организаций, обеспечивающих тепловой энергией население. На сегодняшний день во Владивостоке полностью завершили работы по подготовке теплоисточников и магистральных сетей к зиме. Запасов топлива накоплено сверх нормативов и достаточно, чтобы обеспечить все 94 котельных города на полтора месяца бесперебойной работы.
|
Вид топлива
|
Плановый объем, тонн
|
Фактический объём, тонн
|
Уголь
|
1583
|
1615
|
Мазут
|
3929
|
4662
|
Дизельное топливо
|
741
|
783
На время подключения жилого фонда к отоплению в круглосуточном режиме будет организовано дежурство всех коммунальных служб и диспетчерских города. Специалисты ведомств обращают внимание горожан на то, что в случае возникновения проблем с отоплением вначале необходимо обращаться в аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний.
Также во Владивостоке работает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС). Здесь звонки принимают по тел. (423) 2-222-333.
Анастасия Котлярова (фото)
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