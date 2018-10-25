Ситуацию на потребительском рынке мяса, яйца и овощей в Приморье рассмотрели на краевом штабе по ценам под председательством вице-губернатора Валентина Дубинина в среду, 24 октября.

Директор департамента лицензирования и торговли Приморья Елена Коваль отметила, что мясом и яйцом рынок края обеспечивают крупные местные производители компании «Мерси Трейд», «Приморский бекон», «Птицефабрика Уссурийская», сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

«Самая выгодная цена на замороженную свинину и курицу – в супермаркете “Реми” – 240 и 157 рублей соответственно. Во “Фреш-25” охлажденная свинина продается по 219 рублей за килограмм. Десяток яиц первой категории в магазинах стоит от 74 рублей», – сообщила Елена Коваль.

По словам директора краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Андрея Бронца, несмотря на чрезвычайную ситуацию, которая возникла на «Дальневосточной птице» весной, предприятие работает и планирует выпустить в этом году 25 тысяч тонн продукции.

«Предприятие восстанавливается, рассматривается вопрос о господдержке. Сейчас рынок края насыщен продукцией птицеводства, в том числе из других регионов, поэтому колебаний цен на мясо курицы не будет», – обозначил директор департамента.

Андрей Бронц добавил, что в результате ливневых дождей в августе и сентябре сельхозпроизводители потеряли 26 тысяч тонн овощей и картофеля. Однако это не привело к дефициту продуктов в Приморье.

«Хранилища фермеров заполнены овощами и картофелем, они готовы поставлять на народный стол экологически чистую продукцию», – проинформировал он.

В свою очередь, представители торговых сетей отметили, что при закупке у поставщиков «борщевого набора» предпочтения отдают именно местным производителям.

Вице-губернатор края Валентин Дубинин заявил о необходимости обеспечить приморцев продукцией местного производства по доступным ценам.

«Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко поставил задачу следить за ценообразованием. Мы должны обеспечить жителей края качественной продукцией по доступным ценам. Реализуя крупные инвестиционные проекты, нужно в первую очередь насытить мясом местный рынок, а уже потом поставлять продукцию на экспорт», – обозначил заместитель главы региона.

Фото – Администрация Приморского края