Генеральный директор РРПК рассказал о перспективах развития рынка минтая

Генеральный директор «Русской Рыбопромышленной Компании» (РРПК) Федор Кирсанов в рамках международного форума Groundfish Forum рассказал об основных перспективах и вызовах, ожидающих производителей продукции из минтая.

Согласно данным Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО), российскую рыбную отрасль ожидает существенное сокращение общего допустимого улова минтая (ОДУ): начиная с 2020 года оно составит около 5% ежегодно. Таким образом, в 2023 году ОДУ, по сравнению с 2018 годом снизится примерно на 20%.

«Снижение популяции минтая, и, как следствие, снижение ОДУ – неизбежный циклический биологический риск нашей отрасли, - подчеркнул Федор Кирсанов. – Масштабная инвестиционная программа развития, направленная на повышение эффективности промысла и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, существенно снижает финансовые последствия реализации этого риска для РРПК. Благодаря запланированному до 2021 года вводу в эксплуатацию берегового завода «Русский минтай» на Дальнем Востоке и строительству до 2023 года семи супер траулеров, Компания получит возможность перерабатывать до 100% улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, в том числе РРПК освоит производство высокомаржинального продукта - сурими».

Как отметил Федор Кирсанов, ориентация на углубление переработки – общий тренд для отрасли. Так, к 2025 году доля филе и фарша в общем объеме выпуска продукции из минтая в России вырастет с 9% до 26%, при соответствующем снижении доли неразделанной рыбы и минтая б/г.

При этом, по данным, озвученным Федором Кирсановым, сегодня внутренний спрос на продукцию глубокой переработки в России растет, существенно опережая предложение. Так, в 2015-2017 году спрос на филе на внутреннем рынке вырос на 165%, при росте производства на 35%. Ожидается, что рост спроса на продукцию из минтая в 2018 году составит 10-15% и тренд сохраниться с ежегодным увеличением потребления на 5% в течение ближайших 5 -10 лет.

«Компании, которые сегодня делают ставку на развитие глубокой переработки и обновление своих добычных и перерабатывающих мощностей, в будущем окажутся в существенном выигрыше, - резюмировал генеральный директор РРПК».

Досье ЗР:

Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными виды рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. www.russianfishery.ru

Газета "Золотой Рог", Владивосток