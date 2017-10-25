В Приморье начали строительство завода по утилизации автомобилей

Торжественная церемония начала строительства первого на Дальнем Востоке завода по утилизации автомобилей, состоялась 25 октября на территории опережающего развития «Надеждинская», сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края. В мероприятии принял участие первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев. Запустить проект, который получил название «ТерминаТОР», планируется в 2018 году.

Совместный проект «TerminaTOR» реализуют в границах ТОР «Надеждинская» японские инвесторы Arai Shoji Co. Ltd., Royal AutoParts и группа компаний «Сумотори». Соответствующее соглашение было подписано на полях третьего Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке в начале сентября. Заявленный объем инвестиций – 300 миллионов рублей, сообщили представители японской стороны.

От имени врио Губернатора Приморья с запуском проекта бизнесменов поздравил Василий Усольцев. Он подчеркнул, что регион «пожинает плоды» огромной работы, благодаря которой создана и успешно функционирует ТОР «Надеждинская».

«Все Приморье – край опережающего развития, территория, где широко применяются современные технологии в промышленности и других отраслях экономики, где приветствуется приход инноваций и новейших разработок. Помимо предоставления широких льгот и преференций бизнесу государством были приняты серьезные обязательства по созданию инфраструктуры. На эти цели были привлечены колоссальные средства из регионального и федерального бюджетов, только из краевого – четыре миллиарда рублей. Сегодня резидентами ТОР “Надеждинская” являются 34 компании с количеством заявленных рабочих мест около четырех тысяч», – обозначил первый вице-губернатор.

Василий Усольцев подчеркнул, что Администрация Приморья приветствует приход японских инвесторов в регион, пожелал им успешной работы на Дальнем Востоке. Первый заместитель главы региона отметил, что позитивный опыт такой работы есть – например, завод Sollers во Владивостоке.

Завод в ТОР «Надеждинская» будет осуществлять глубокую переработку деталей как легковых, так и грузовых автомобилей: сепарацию стекла, пластика, металла и других запчастей. Будет создано высокотехнологичное производство с использованием передовых технологий и ноу-хау, таких как фторуглеродный коллектор, масляный сепаратор и другие. Часть материалов будет использоваться вторично и отправляться на экспорт.

Как отметил руководитель ГК «Сумотори» Виталий Веркеенко, проработка совместного проекта началась еще в 2013 году, сейчас официально начинается строительство завода.

«Планируется закончить строительные работы в мае 2018 года. К настоящему моменту завершено проектирование, начаты подготовительные работы и планировка территории. На земельном участке площадью 24 тысячи квадратных метров, предоставленном Корпорацией развития Дальнего Востока, разместятся производственный и административный корпуса, соединенные переходом», – обозначил он.

Партнерами приморской компании в этом проекте стали японские бизнесмены с более чем 30-летним стажем деятельности на рынке утилизации автомобилей. Руководитель компании Arai Shoji Co. Ltd. Араи Редзо отметил, что главными стимулами старта проекта в Приморье стали давние партнерские отношения с «Сумотори» и льготный режим ТОР.

«Это новый бизнес для России, думаем, что он будет очень востребованным и поспособствует развитию других сопутствующих производств на территории края. Рассчитываем также, что стимулируем приход сюда и новых японских компаний», – подчеркнул он.

Глава Royal AutoParts Сасаки Кенкичи, в свою очередь, пообещал, что намерен вложить в реализацию проекта в Приморье все накопленные знания в деле утилизации автомобилей – по его словам, эта деятельность в Японии берет свое начало с 50-60-х годов. «Хотел бы свести воедино опыт, накопленный в Японии, и потребности местного рынка для процветания вашего региона», – добавил бизнесмен.

Подчеркнуто также, что акцент будет сделан на экологичности производства. Виталий Веркеенко отметил, что помимо сбора и переработки уже выброшенных кузовов автомашин планируется привлекать автовладельцев сдавать на утилизацию отслужившие свой срок автомашины в обмен на господдержку на приобретение нового транспортного средства. Предполагается, что проект даст мощный импульс развитию автобизнеса на Дальнем Востоке России.

В завершение торжественной церемонии руководители компаний «Сумотори», Arai Shoji Co. Ltd., Royal AutoParts, первый вице-губернатор Приморья и первый заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока сделали символический взмах лопатами, знаменующий начало строительство завода. Араи Редзо также подарил участникам церемонии с российской стороны японских традиционных кукол дарума, мотивирующих на успех.

Напомним, идею создания на Дальнем Востоке специальных территорий опережающего экономического развития с особыми условиями для организации несырьевых производств, ориентированных в том числе и на экспорт, озвучил Президент России Владимир Путин в ходе своего Послания Федеральному Собранию в 2013 году.

В настоящее время в Приморье созданы четыре таких территории, больше чем в любом другом дальневосточном субъекте, – «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимический». Планируется, что к 2025 году валовая добавленная стоимость, созданная на территории этих четырех ТОР, составит 105 миллиардов рублей в год.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток.