Портам Приморья обещана поддержка властей

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО взял на свой контроль вопросы совершенствования железнодорожной инфраструктуры и развития морской транспортной инфраструктуры региона.

В настоящее время практически во всех морских портах края проводится модернизация и расширение производственных мощностей, планируется строительство новых морских терминалов.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что руководство региона готово активно взаимодействовать с портовиками, чтобы развивались как предприятия, так и экономика Приморья.

«Хотелось бы отметить весомый вклад компании РЖД в развитие транспортной отрасли края. Развивая технологии скоростного движения, мы получаем увеличение потоков грузов. Контейнер на запад можно доставить за 10-12 дней. Это пользуется спросом», - сказал директор ООО «Владивостокский морской контейнерный терминал» Дмитрий ДОРОШЕНКО.

В то же время есть еще над чем работать, подчеркнул управляющий директор АО «Восточный порт» Анатолий ЛАЗАРЕВ.

«Считаем важным реконструкцию линий БАМ и Транссиб в части быстрых подходов. С развитием портовых мощностей тот же узел Смоляниново не обеспечит необходимую пропускную способность», - приводит слова Анатолия Лазарева пресс-служба администрации Приморья.

Заместитель начальника Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО РЖД) Андрей ВАУЛИН отметил, что РЖД с 2019 года будет вести поэтапно реконструкцию Хасанского направления, запланирована его электрификация. «На узле Смоляниново строится припортовый парк, в будущем году его сдадим обязательно», - сказал представитель РЖД.

Сергей КУЗЬМИН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток