www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.59 р. 100 JPY: 50.67 р.
EUR: 67.69 р. 10 CNY: 86.81 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Портам Приморья обещана поддержка властей

25 Октября 2017, 17:11 | Приморье

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО взял на свой контроль вопросы совершенствования железнодорожной инфраструктуры и развития морской транспортной инфраструктуры региона.

В настоящее время практически во всех морских портах края проводится модернизация и расширение производственных мощностей, планируется строительство новых морских терминалов.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что руководство региона готово активно взаимодействовать с портовиками, чтобы развивались как предприятия, так и экономика Приморья.

«Хотелось бы отметить весомый вклад компании РЖД в развитие транспортной отрасли края. Развивая технологии скоростного движения, мы получаем увеличение потоков грузов. Контейнер на запад можно доставить за 10-12 дней. Это пользуется спросом», - сказал директор ООО «Владивостокский морской контейнерный терминал» Дмитрий ДОРОШЕНКО.

В то же время есть еще над чем работать, подчеркнул управляющий директор АО «Восточный порт» Анатолий ЛАЗАРЕВ.

«Считаем важным реконструкцию линий БАМ и Транссиб в части быстрых подходов. С развитием портовых мощностей тот же узел Смоляниново не обеспечит необходимую пропускную способность», - приводит слова Анатолия Лазарева пресс-служба администрации Приморья.

Заместитель начальника Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО РЖД) Андрей ВАУЛИН отметил, что РЖД с 2019 года будет вести поэтапно реконструкцию Хасанского направления, запланирована его электрификация. «На узле Смоляниново строится припортовый парк, в будущем году его сдадим обязательно», - сказал представитель РЖД.

Сергей КУЗЬМИН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

Автор:
Теги: порты  тарасенко 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru