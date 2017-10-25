Экспортеры устали работать врозь

Намерение стать участником ассоциации высказали уже восемь приморских компаний

Главным событием прошедшего в Партизанском районе первого в крае форума малого и среднего сельскохозяйственного бизнеса стало решение о создании ассоциации экспортеров сельхозпродукции и продукции пищевой отрасли. Эта инициатива «снизу», возникшая как реакция малых и средних предприятий на их потребности в решении ключевых вопросов при выходе на зарубежные рынки, сейчас обретает конкретный формат и в ближайшее время завершится процедура регистрации нового объединения.

- Решение о создании рабочей группы было принято еще в декабре прошлого года на заседании Общественного экспертного совета по развитию сельского хозяйства, - говорит директор ООО «Агрофонд-П» Сергей ДУДНИК. - Если крупные компании, например, «Русагро» или «Ратимир», имеют необходимые суммы денег, штат специалистов и самостоятельно выходят на внешние рынки, то малый и даже иногда средний бизнес не имеет ни финансовой возможности, ни тем более достаточного интеллектуального потенциала, нет у него тех инструментов, механизмов, чтобы в одиночку выйти на экспортные операции.

Намерение стать участком ассоциации экспортеров высказали уже восемь приморских компаний: два производителя овощей (КФХ Гришко и КФХ Морозов), производители зерна (ООО Совхоз «Искра» и ООО «Хенде Михайловка Агро»), производители и переработчики молока (СГБ Менеджмент с его торговой маркой «ГринАгро» и Арсеньевский молочный комбинат), логистическая компания ООО «БМ Логистик ДВ» и ООО «Агрофонд-П», директор которого, очевидно, и возглавит эту ассоциацию.

- Сейчас нужно хвататься за любую идею, - объяснил свое решение стать членом ассоциации овощевод Александр ГРИШКО. - Мы попробовали выращивать японскую тыкву. Почему бы ее не поставлять в Японию? На любой рынок нужно сейчас пробиваться, потому что проблема с рынками сбыта с каждым годом все больше и больше обостряется.

В последние годы в Приморском крае росло число производителей пищевой и сельскохозяйственной продукции, включавших в свои планы развития выход на рынки соседних стран. Некоторые из них уже получили опыт освоения этих рынков и сейчас готовятся к расширению своего присутствия, продвижению новых продуктов и выводу туда успешных брендов. Этот выход, как правило, не был простым для наших компаний. Например, определенный резонанс получила та ситуация, в которой оказался Арсеньевский молочный комбинат, столкнувшийся с серьезной проблемой фальсификации своего мороженого на китайском рынке. Именно поэтому генеральный директор предприятия Юрий МИНКИН поддержал идею создания ассоциации экспортеров.

- Проблемы, которые возникают у самых разных экспортеров, в принципе, одинаковы, будь то мороженое, напитки или что-то еще, - говорит Юрий Минкин. - И грабли, на которые мы наступаем, будут те же самые и для других. Но когда люди сообща решают какую-то проблему, тем более у каждого есть свой опыт решения этих вопросов, то это объединение будет очень полезно всем. Когда ты выходишь на рынок один, сам по себе – это одно дело, но когда ты член ассоциации, то ситуация меняется, потому что меняется отношение. Воспринимать тебя будут с оглядкой на ассоциацию. Представитель ассоциации - это уже более весомая фигура в том же Китае, чем просто представитель завода. В этом я вижу однозначную пользу для всех.

Свою работу ассоциация планирует строить по нескольким направлениям, особое место среди которых занимает решение вопросов, связанных с согласованием сертификатов, с логистикой и т.д. Кроме того, в планы включено детальное изучение рынка азиатских стран.

- Главная задача для нас – поднять качество нашей продукции и довести цены до приемлемого уровня рентабельности производства, - пояснил Сергей Дудник. - Для этих целей мы объединяемся и создаем свою программу. Она будет состоять из нескольких частей, выполнение прописанных задач в которых позволит нам создать систему. А в эту систему впоследствии может войти любой крестьянин или фермерское хозяйство. Если он выращивает продукцию достаточно хорошую, мы будем ее принимать на созданный нами приемный пункт и дальше реализовывать. Мы рассчитываем на то, что у нас сложатся тесные контакты с Центром поддержки экспорта и мы получим поддержку со стороны департамента сельского хозяйства.

В департаменте сельского хозяйства не отрицают возможности поддержки ассоциации в случае, если это объединение будет соответствовать тем критериям, которые определены госпрограммой.

А вот среди сельхозпроизводителей единого мнения по поводу своевременности такого объединения нет. Главные аргументы оппонентов строятся на одном всем известном факте: Приморский край по некоторым продуктам, например, молоку, мясу, фруктам, ягодам, зимним овощам, да и летним тоже, пока еще далек от насыщения рынка до необходимого уровня. Вывозить, они считают, нужно излишки. А их пока нет.

Собственно обзор таможенных данных показывает, что, несмотря на то что китайское направление в сегменте пищевых и сельскохозяйственных продуктов лидирует по многим группам товаров, в части сельскохозяйственного сырья наиболее заметны позиции Японии, что, очевидно, для Приморья явление новое. Японцы в течение долгих лет демонстрировали заинтересованность в сотрудничестве с приморскими сельхозпроизводителями, их делегации ежегодно посещали наши поля, долго и скурпулезно изучали условия для ведения бизнеса на нашей территории и специфику сельхозпроизводства. Но до реальных сделок за исключением разве что отдельных, небольших контрактов по выращиванию тыквы под их заказ или некоторых других овощей дело не доходило. И вот сейчас картина меняется буквально на глазах.

По крайней мере, наибольшие объемы экспорта сельскохозяйственных культур за 8 месяцев этого года пришлись на кукурузу и более 54 тыс. тонн было вывезено именно в Японию. Кроме того, более 53 тыс. тонн злаковых культур ушло также в эту страну. Для сравнения: другая страна - покупатель кукурузы – Республика Корея, на рынки которой еще совсем недавно рассчитывали самые крупные приморские производители, закупила за эти же 8 месяцев только 4,6 тыс. тонн.

В то же время стратегический сельскохозяйственный продукт – сою – Япония пока не закупает. Основной объем экспорта этого продукта приходится на Китай. В этом году было вывезено более 32 тыс. тонн. Китайский рынок сои всегда привлекал более выгодной ценой. Но до недавнего времени эти сделки носили в значительной степени непрозрачный характер - к нашим фермерам зачастую приезжали покупатели из Китая, и в дальнейшем доставку продукции через границу они брали на себя. В последнее время ситуация стала заметно меняться. Все больше приморских компаний становятся вполне легальными экспортерами этой продукции.

- Мы получили официально статус экспортера и отправляем в Китай сою уже три года подряд, - говорит директор ООО Совхоз «Искра» Дмитрий НИКИФОРОВ. - Выгоды этих поставок для приморских экспортеров очевидны. В этом году соя, отправленная в Китай, за вычетом всех расходов вышла по цене 24 рубля за кг. И это за минусом НДС. На приморском рынке самый крупный ее покупатель - Уссурийский масложиркомбинат «Приморская соя», где предлагают 20 рублей за кг. Разница существенная.

Елена АБАШЕВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток