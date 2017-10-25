ПАРИм 20 лет: полёт отличный!

Один из крупнейших медиахолдингов Приморья отмечает юбилей

А ведь этого всего - агентства рекламы, газет («Дальневосточные ведомости», «Тихоокеанский комсомолец», «МК во Владивостоке), трех радиостанций («Владивосток FM», «Шансон-Владивосток», «Авторадио-Владивосток») - могло бы и не быть. Тогда, в конце 90-х, у двух человек - молодых и задорных Сергея СЕРГИЕНКО и Алексея СТРОГАНОВА - появилась идея создать газету. Другой, Артуш ХАЧАТРЯН, смог разглядеть в безумной на первый взгляд затее большое будущее и стал не просто финансовым оплотом, а сердцем компании.

Как-то сразу его стали дружно называть папа Артуш, и это не за спиной. Когда в стране начался развал и тысячи людей стремительно нищали, в своей «семье» Артуш беды не допустил. Чтобы вовремя платить сотрудникам зарплату, он продал свою машину. Лирическое отступление? Ничуть. Сохранить коллектив, создать такую атмосферу, чтобы хотелось творить, а не просто отбывать рабочую смену, - дорогого стоит.

20 лет… По космическим меркам - это даже не мгновение. По человеческим - очень долго, пятая часть века, поколение. За эти годы в Приморском агентстве рекламы и информации (ПАРИ) работали люди разные, но обязательно талантливые и неравнодушные. Пусть сейчас говорят те, кто когда-то посвятил часть своей жизни газетам, с которых всё начиналось, и те, кто сейчас себя с гордостью называет ветераном ПАРИ.

Александр СЫРЦОВ, в 2009–2016 годах главный редактор газеты «Дальневосточные ведомости»:





- В чем секрет успеха ПАРИ? В четкой бизнес-модели - безусловно. И, однозначно, в самобытной творческой концепции. Смелость, по-хорошему дерзкое поведение на рынке медиа тоже стало фирменным стилем компании, в разные годы объединявшей радиостанции, несколько газет, интернет-ресурсы и даже, кто помнит, телевидение. Конвергентная (или по-русски - универсальная) журналистика, о которой сейчас столько разговоров, в Приморье зародилась именно в стенах здания на Пологой улице. Мы одновременно «бросали» студентов на волны магического радио и в необъятный интернет. А фундаментом, безусловно, выступали родоначальницы ПАРИ - газеты.

Но всё же главным активом настоящего «мозгового треста» на рынке приморских СМИ за 20 лет стали люди. Штучные специалисты журналистики, пиара, рекламы. Большинство из них разглядел основатель холдинга Артуш Хачатрян. Своей экспрессией он задал вектор всей компании. Не сомневаюсь, что делу всей его жизни уготованы новые успешные горизонты.

Виктор БУЛАВИНЦЕВ:





- В ПАРИ пришел, когда всё начиналось с «МК во Владивостоке» в феврале 1998 года, и остался на 15 лет. Я тогда считался журналистом весьма начинающим. Не боясь этого слова, скажу, что профессионально рос вместе с ПАРИ. Был такой симбиоз: компания поддерживала нас, мы поддерживали друг друга. Работать было в кайф. Насколько мощной был «МК во Владивостоке», говорит такой факт: утром газету покупали федеральные агентства (интернет-версии еще не было), перерабатывали наши новости, выдавая за свои.

Контора росла, здесь работало много замечательных ребят: Андрей ИВЛЕВ, Алексей РАСПУТНЫЙ, Федя УСТЮГОВ, Саша Сырцов, Марина ПОПОВА, Марина ЛОБОДА, Ира АНГАРСКАЯ, Лада ГЛЫБИНА. Всегда в этой конторе работал матерый журналистский коллектив, борзый - в хорошем смысле слова. Люди не знали слова «невозможно»: пойдем и сделаем. Жили под крылом и чутким руководством папы Артуша, вечная ему добрая память. Уже четыре года как я ушел из ПАРИ, но всегда буду благодарен судьбе за те 15 лет.

Андрей КАЛАЧИНСКИЙ:





- 20 лет назад Артуш Хачатрян создал компанию, которая внесла очень яркие краски в палитру приморской журналистики. Сам он каким-то невероятным чутьем понял, что владеть независимыми СМИ означает владеть намного большим капиталом, чем можно измерить в рублях. И в конце 90-х - начале нулевых компания оперировала изданием во Владивостоке «Московского комсомольца». Среди всех франшиз по стране эта газета отличалась тем, что дерзко выбила себе право ставить местные новости на вторую-третью полосы. И Хачатрян доверял своим сотрудникам определять, какие темы делать «гвоздями номера». Вскоре к холдингу присоединилась бойкая и насыщенная криминальными историями газета «Дальневосточные ведомости», созданная двумя друзьями - Женей ШАПОШНИКОМ и Виктором Булавинцевым. Потом всплыл «Тихоокеанский комсомолец». Потом «МК» уплыл, но появились радиостанции. Нужно отдать должное Артушу: он всегда вникал в редакционную политику и со свойственной его народу горячностью защищал своих журналистов от любых нападок. Времена изменились, изменились тиражи и читатели со слушателями. Но я хочу отметить, что по сей день высокие стандарты честной, актуальной журналистики поддерживаются нынешними сотрудниками холдинга, которых я и поздравляют с важной исторической вехой.

Евгений КАРПУТИН, руководитель рекламного отдела радиостанции «Шансон-Владивосток»:





- Когда все начиналось, мы жили на Уткинской. Да, жили, я не оговорился. Работа была второй, а может, и первой семьей. У нас были общие духовные скрепы. Пусть это штамп, но это правда. Понятие «рабочий день» отсутствовало напрочь. Он мог затянуться до глубокой ночи. Увидеть кого-то спящим за столом или на стуле - нормально. Все сидели в одной комнате (офис располагался в обычной «двушке» в жилом доме). Журналисты, редакторы, креативщики, реклама. Гул стоял хуже, чем в гигантском улье. Мне, чтобы поговорить по телефону с клиентами, приходилось заползать под стол: казалось, там тише. Отдельное помещение было только у нашего главного бухгалтера Ирины СМЫСЛОВОЙ. Но видели бы вы это «помещение»! Ниша с узеньким окном-амбразурой. В вечно темном «кабинете» помещался только стол и стул. Причем за стол Ирине приходилось заползать: тесно же. Второй человек в нише, как правило, не помещался.

В те годы никто толком не знал, что такое реклама и как ее делать. Всё познавалось по ходу дела, без казусов - никак. Был такой случай. В конце 90-х многие «братки» ушли в охранные агентства. Договорился с начальником таких «охранников» о рекламе. Двухметровый дядя пообещал, что деньги отдаст после публикации. Тогда приходилось верить на слово. Но в назначенный срок налички у «дяди» не нашлось. Время оплаты всё оттягивалось. И тут мои рекламодатели говорят: «Мы тут гаражный кооператив «отжали». Давай с тобой гаражами расплатимся. Пять штук хватит? Нет, шесть. За издержки». Я все пытался представить, как дотащу главному бухгалтеру пять или шесть гаражей.

Кристина МЕЩЕРЯКОВА, секретарь, корректор:





- Почему я здесь 20 лет? Потому что коллектив хороший, а это в работе самое главное. Вот и кочую со своим стулом (ему два десятка лет) и его ровесником - факсом из офиса в офис вместе с ПАРИ. Еще у нас никогда не бывает скучно. Жизнь сталкивает с самыми разными людьми. А какие звонки приходится принимать - анекдот. У меня их целая подборка. Как-то звонит женщина и отчитывается: «Я тут МРТ сделала». Я отвечаю: «Прекрасно, но чем мы вам можем помочь?» «Ой, я куда я попала?» «Вы попали в газету «Дальневосточные ведомости». Женщина, обрадовано: «Тогда как я могу дать объявление о знакомстве?» Смеялась от души и после такого звонка. Женщина интересуется: «У вас там две посылки моих лежат. Когда я могу их забрать?» Я объясняю, что это не почта, а газета. Та возмущается: «Вечно у нас с почтой проблемы».

Иван ЕГОРХИН, ведущий прямого эфира «Авторадио-Владивосток», креативный директор ПАРИ:





- За годы работы в холдинге перезнакомился с миллионом людей, но публичностью в личных интересах не пользовался. Хотя один раз было. Ехал в Анучино на очередную благотворительную акцию, превысил скорость. Тормозят автоинспекторы, спрашивают, где работаю. Я отвечаю: в ПАРИ - это которое газета «Дальневосточные ведомости», «Авторадио», а фамилия моя Егорхин. Инспекторы обрадовались: «Так мы ж вас знаем, постоянно слушаем… В протокольчике распишитесь, пожалуйста. Мы всем будем говорить, что известного радиоведущего оштрафовали».

Пользуясь возможностью, хочу сказать огромное спасибо всем радиослушателям, особенно тем, кто принимал участие в наших благотворительных марафонах. За 9 лет мы смогли собрать более 3 млн рублей для детей-отказничков, ребят из различных детдомов Приморья, онкогематологического центра Владивостока. Хочу передать низкий поклон всем врачам и работникам социальных учреждений. Они совершают подвиг каждый день.

Анастасия ЛЕВЧУК, генеральный директор ПАРИ:





- Уверена, каждый из сотрудников стал кирпичиком для возведения стен на крепком фундаменте холдинга ПАРИ, заложенном 20 лет назад Артушем Хачатряном. Успех любого начинания зависит от десятков факторов, но самый главный - люди (не хочется употреблять стандартное и бездушное «человеческий ресурс»). Каждый внес неоценимый вклад в развитие компании. И сегодня ПАРИ такое, какое есть: нас знают, узнают, уважают за профессионализм и… честность. Быть честными с читателями, радиослушателями - наша принципиальная позиция. Хотя стоять на этих позициях порой было нелегко: власти не любят, когда говорят правду. Я от всей души поздравляю всех, кто работает и когда-либо работал в нашем холдинге. Держу ПАРИ: мы - лучшие! И также от всей души благодарю всех, кто читает нас и слушает на волнах радиостанций. Без вас не было бы и нас. С праздником, друзья, с юбилеем!

Газета "Золотой Рог", Владивосток