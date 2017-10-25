"Фрегат-2": возможность для маневра

Компания «Жилкапинвест», возводящая жилой комплекс в районе улиц Ватутина и Нейбута во Владивостоке, предлагает планировки квартир с учетом реальных потребностей семей разного возраста и достатка

Резкое снижение ипотечных ставок ведущими банками страны добавило покупателям решимости в выборе жилья. Такой выбор есть в домах жилого комплекса «Фрегат-2»: будущие жильцы могут самостоятельно сконструировать свою квартиру, выбрав из множества вариантов планировки тот, что подходит именно им.

В период экономических неурядиц и курсовых скачков рынок новостроек Владивостока на время переориентировался в сторону малогабаритного жилья. Сегодня покупателям предлагается огромное количество квартир-студий, по планировке больше похожих на гостинки. Но стоит помнить, что, несмотря на кажущуюся дешевизну такого жилья, «квадрат» в однушке всегда будет стоить дороже, чем квадрат в двух- или трехкомнатной квартире. Притом что комфорт проживания в просторной квартире окажется намного выше.

Стремясь максимально учесть стремление покупателей жилья к комфорту за разумные деньги, компания «Жилкапинвест», возводящая жилой комплекс «Фрегат-2» в районе ул. Ватутина и ул. Нейбута, предлагает планировки квартир с учетом реальных потребностей семей разного возраста и достатка. Например, семьи, которые перебираются в новое жилье из хрущевок и домов 83-й серии, по достоинству оценят просторные кухни в квартирах ЖК «Фрегат-2»: ряд планировок предусматривает кухни площадью до 20,5 кв. м!

Хотите собственный зимний сад – к вашим услугам квартира с двумя лоджиями или эркером. Нужен просторный холл или место для хранения вещей – нет ничего проще! А для молодых людей, пока не связанных семейными узами, в домах «Фрегата-2» представлен выбор студий площадью 26-29,5 кв.м, которые, несмотря на небольшую, казалось бы, площадь, имеют лоджию и (во втором варианте) гардеробную. Причем стоимость тех же студий начинается от 1,9 млн рублей – только площадь у них будет заметно больше, чем у меньших по площади гостинок на вторичном рынке, и находятся они в современном монолитно-кирпичном доме с новыми коммуникациями.

Конечно, сегодня доходы граждан уже не растут такими темпами, как 10 лет назад. Но все же, принимая решение о покупке жилья, владивостокцы думают о перспективе: в отделе продаж ООО «Жилкапинвест» отмечают увеличение спроса на полноценные однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Подспорьем для решения квартирного вопроса стало снижение до 7,4% ипотечных ставок в ведущих банках страны. И сегодня граждане все чаще рассуждают: если сумма переплаты по кредиту уменьшилась, почему бы не взять квартиру просторнее? Еще больше облегчить финансовую нагрузку позволят различные скидки, которые застройщик предлагает покупателям квартир в ЖК «Фрегат-2».

Добавим, что на сайте проекта fregat2.ru опубликована база данных квартир с наиболее доступными ценами во всех трех домах комплекса «Фрегат-2». По желанию покупатель может приобрести квартиру в любом доме с готовой высококачественной отделкой. Кроме того, застройщик ЖК «Фрегат-2» предлагает не только большой выбор квартир разной площади и планировки, но и комплексное благоустройство придомовых территорий, а также решение вопросов с парковкой автомобиля.

Помочь подобрать квартиру в ЖК «Фрегат-2» с учетом Ваших предпочтений и возможностей всегда готовы сотрудники отдела продаж ООО «Жилкапинвест», который находится по адресу: ул. Ватутина, 4в, офис 9. Телефон: 202-54-30. Реклама.

Газета "Золотой Рог", Владивосток