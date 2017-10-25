Генплан Владивостока от горожан не зависит

Проект не лучшего будущего столицы Приморья

На минувшей неделе общественность и депутаты Владивостока активно обсуждали проект новых Генерального плана и Правил застройки и землепользования. Наибольшую активность в ходе этих дискуссий продемонстрировали представители бизнеса. Одни были взволнованы тем, что новый Генплан может стать препятствием для реализации их идей, а другие, напротив, активно пользовались общественными слушаниями как инструментом реализации своих бизнес-планов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Стоит оговориться, что с 2015 года полномочия по утверждению документов территориального планирования городов и районов Владивостокской агломерации переданы на краевой уровень. Утверждать итоговый вариант нового Генплана Владивостока будет губернатор Приморского края, а обновленные Правила землепользования и застройки утвердит руководитель департамента градостроительства краевой администрации. Поэтому всем участникам общественных слушаний стоит помнить, что их рекомендации и пожелания – тем более если они стали результатом умело срежиссированных «голосований» - в итоге могут оказаться не более чем «выпуском пара».

Зоны «каменных джунглей»

С формальной точки зрения сейчас рассматривается не новый Генеральный план Владивостока, а изменения в Генплан, утвержденный Думой Владивостока в сентябре 2008 года – то есть перед началом большинства строек саммита АТЭС-2012. Аналогичная ситуация с ПЗЗ, утвержденными в апреле 2010 года. Однако изменения, которые проектировщики из омского института территориального планирования «Град» предлагают внести в главные градостроительные документы, коренным образом могут изменить судьбу целых городских районов и повлиять на развитие градообразующих предприятий.

Расскажем об общих параметрах нового Генплана. Проектировщики исходят из того, что к концу 2036 года (именно на такой срок рассчитано действие документа) во Владивостоке будут проживать 865 тыс. человек. Основное развитие жилой застройки в ближайшие 20 лет предполагается в районе Снеговой Пади и полуострова Саперного на Русском острове. Кстати, границы условного «поселка Русского» на одноименном острове расширятся за счет земель военного лесничества, переданных городу.

По словам ведущего архитектора омского ИТП «Град» Анны КРУТЬКОВОЙ, деление Владивостока на функциональные зоны в новом Генплане выполнено на основании приказа Минэкономразвития РФ от 2016 года, тогда как сейчас город делится на зоны в соответствии с приказом Минрегиона РФ от 2011 года. Приказы устанавливают разный перечень функциональных зон. Так, в отличие от единой жилой зоны с четырьмя статусами в действующем Генплане, в новой версии предлагается деление жилых зон на зоны многоквартирной жилой застройки и зоны застройки индивидуальными домами.

Однако резкое сокращение видов разрешенного использования участков в жилых зонах вызвало много вопросов у участников общественных слушаний. Вице-спикер гордумы Елена НОВИЦКАЯ обратила внимание проектировщиков на отсутствие возможности размещения в новых микрорайонах объектов здравоохранения и социальных объектов. Второе замечание было связано с количеством надземных и подземных этажей на участках под индивидуальное строительство.

- Вы провоцируете недобросовестных застройщиков на застройку многоэтажными домами территорий, предназначенных для ИЖС. А некоторым застройщикам позволяете узаконить уже построенные с нарушениями объекты, по которым администрация Владивостока сегодня находится в судах, - обратилась к представителям ИТП «Град» Елена Новицкая.

- Часть жилых зон попала в общественно-деловые. Непонятно, когда и что там будет построено – быть может, через 10, а может, и через 30 лет. Но люди уже сейчас не смогут ничего сделать с домами, которые находятся у них в собственности, например, реконструировать их, - обозначил еще одну проблему председатель думского комитета по экономической политике и муниципальной собственности Василий ВАСИЛЬЕВ.

Скверы едва не украли

Для озелененных территорий (а их в Генплане-2017 примерно 30 тысяч га только на территории Владивостока) предусматриваются три функциональные зоны. Это - зона лесов, зона рекреационного назначения, куда входят в том числе скверы и парки общего пользования, а также зона озеленения специального назначения – зеленые участки, которые попали под различные обременения и ограничения, санитарно-защитные зоны. Все существующие парки и скверы в новом Генплане сохранены, уточнила ведущий архитектор ИТП «Град».

Вот только в ходе общественных слушаний по разным районам города неожиданно стали звучать предложения сменить функциональную зону для некоторых скверов с рекреации на общественно-деловую. Проще говоря, граждане предлагали и активно голосовали за то, чтобы отдать пока еще уцелевшие скверы под застройку! Когда всем стало ясно, что «народная» поддержка самоубийственных для экологии города предложений была искусно срежиссирована, организаторы публичных слушаний спешно организовали переголосование по «спорным» скверам. Разумеется, со второй попытки большинство участников слушаний высказалось за сохранение зеленых зон, но осадок, как говорится, остался…

Инвестиции под угрозой

Если экологию защитить, хоть и со скрипом, в ходе слушаний получилось, то вопрос о том, как отразить потребности экономического развития Владивостока в новом Генплане, остался открытым. Возможно, защитить свои рабочие места пришли бы сотрудники крупнейших предприятий города, вот только проводились слушания в будние дни и в рабочее время, а информирование граждан об их проведении оказалось крайне слабым.

Но вернемся к Генплану: его авторы предусмотрели более 70 площадок под инвестпроекты, но они в основном рассчитаны на проекты в сфере туризма и рекреации. Место для размещения объектов промышленности нашлось разве что в районе Дальхимпрома… Неудивительно, что крупнейшие предприятия Владивостока, включая Торговый порт и Дальзавод, уже внесли свои замечания к проекту. Так, генеральный директор АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС) Юрий ФИЛЬЧЕНОК попросил разработчиков Генплана изменить функциональную зону, в которую попала территория предприятия. Второе замечание касалось обустроенной ДЦСС набережной Цесаревича, для которой предприятие просит закрепить зону, позволяющую проводить международные мероприятия. Еще на одном участке ДЦСС хочет построить международный медцентр, но данный участок почему-то попал в зону рекреации…

Претензии к Генплану есть и у Владивостокской нефтебазы, территория которой, согласно проекту, попадает в общественно-деловую зону. Это значит, что проводить какие-либо мероприятия по реконструкции объекта станет практически невозможно. Кроме того, вряд ли архитекторы «Града» представляли себе хотя бы примерный объем затрат и организационных вопросов, которые необходимо будет решить при гипотетическом выносе нефтебазы за пределы Владивостока.

Общественные слушания завершились 20 октября. Согласно установленному порядку, теперь документ об их результатах должен быть направлен в департамент градостроительства Приморского края и созданную в 2015 году Единую комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и застройки. Комиссия вправе внести корректировки в проект с учетом решений общественных слушаний, после чего документы лягут на стол главе края и руководителю профильного департамента. В качестве крайнего срока их утверждения обозначена дата окончания действия контракта с ИТП «Град» - 15 декабря текущего года.

Артем СТРОГИН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток