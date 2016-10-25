На Дальнем Востоке завершается лососевая путина. И хотя в отдельных регионах предприятия еще добирают объемы осенней кеты, их показатели общей картины уже не изменят. Вылов лососей на Дальнем Востоке составил 414 тыс. тонн. Красная путина порадовала рыбаков. В Приморском крае лидер по производству лососевой продукции - компания «Дальморепродукт».

Об особенностях лосевой путины-2016 Деловой газете «Золотой Рог» рассказала Алена ДРЕМЛЮГА, генеральный директор компании «Дальморепродукт».

- Лососевые путины в последнее время считают рискованными. Даже эксперты не совсем точно могут определить, куда придет рыба и с кем из контрагентов выгоднее работать на приемке? Ваша компания одна из тех, кто регулярно выходит на каждую путину. Расскажите об особенностях промысла лосося в этом году.

- Прежде всего, мы бы хотели выразить особую благодарность нашим партнерам за плодотворное сотрудничество, за оказанное доверие и взаимопомощь в этой нелегкой путине, а также поблагодарить весь коллектив предприятия за проявленный профессионализм.

В этом году наука давала очень нестабильные прогнозы: даже рыбаки, имеющие лососевые участки, не могли с точностью сказать, будет ли рыба. Мы опираемся на мнение своих специалистов, у нас есть профессионалы, которые десятки лет работают на красной рыбе. Они, можно сказать, ведут собственный учет подходов рыбы по районам и по годам. Они высказали мнение, что гидрология в нашем Дальневосточном бассейне меняется. Это связано с потеплением на севере: льды на Чукотке тают, а к нам течение идет как-раз-таки с севера. Основной лососевый регион - Камчатка. На этом полуострове у многих компаний, имеющих лососевые рыбопромысловые участки, есть свои береговые предприятия, которые могут самостоятельно осваивать объемы. Для приморских рыбаков сложность в том, чтобы понять, где рыбы будет столько, чтобы и берегу хватило, и судовой приемке. И когда компания выставляет флот не в тот район, она несет убытки, если рыба не подошла. Отсюда и отказ компаний выходить на приемку лосося. Слишком велики убытки от простоя судов.

- Получается, для рыбаков лососевая путина начинается задолго до выхода на промысел с анализа рыбопромысловых участков?

- Конечно, мы делаем это вместе с руководителями прибрежных предприятий. У них ведь не каждый год прибыльный. Мы в прошлом году приняли 6300 тонн, год был не рыбный для нас. В этом году ученые сделали выводы, что на западе Камчатке рыбы не будет. Ее ждали на восточном побережье, но она проявила себя как на Востоке, так и на Западе.

- Какую роль плавбаза «Петр Житников» сыграла в этом процессе? Рыбаки считают, что их время прошло, что их содержание себя не оправдывает, и что сегодня экономика промысла завязана на добывающих и перерабатывающих траулерах типа БАТМ.

- Плавбаза «Петр Житников» - это завод. Она выпускает продукцию с добавленной стоимостью, во многих случаях заменяет береговой завод. Да, ее содержание и эксплуатация обходятся компании очень дорого, но с уверенностью можно сказать, что она кормит российского потребителя. Экономика содержания и эксплуатации этого уникального судна очень сложная. Только коллектив профессионалов может сделать ее работу прибыльной, и мы этот коллектив формировали десятки лет.

«Житников» на этой путине принимал по 300-350 тонн сырца. Сколько давали, столько он и принимал. Такой объем идет не каждый день: температура воды поменялась - и на 2-3 дня затишье. Для наших партнеров-переработчиков такие объемы были даже чересчур большими: они ведь не надеялись на такую «большую» рыбу. У них завод на 150 тонн в сутки. А такие толчки рыбы пропускать нельзя, нужно максимально брать подход. И здесь наше судно показывает всю свою производственную мощность.

- Как экипаж справлялся с пиковыми нагрузками?

- Ребята справлялись, экипаж ведь получает от того, сколько он произведет продукции, поэтому все были готовы работать. В море идут зарабатывать, а учитывая, что заработки у рыбаков гораздо больше, чем на берегу, то работа моряка вновь становится востребованной у молодежи.

В этом году мы реализовывали социальный проект, у нас работали студенты. У нас была договоренность с Морским государственным университетом им. Невельского, что их учащиеся пойдут на путину. Этот проект интересен с двух сторон. С одной стороны, студент профильного вуза узнает, что такое море и его профессия. Ему дается возможность почувствовать на практике все трудности и преимущества морского труда. При этом это не просто бесплатная практика, а полноценная работа с достойной оплатой. Курсанты, кто с нами сходил, остались довольны лососевым рейсом. Многие хотят, чтобы их взяли в рейс на следующий год.

- Насколько выгодна эта путина с точки зрения заработка моряков?

- Мы были готовы к путине, все производственные мощности были серьезно модернизированы. Исходя из объема рыбы, который был принят судами, наши рыбаки заработали хорошо. Все, конечно, зависит от каждого судна, но все сработали очень хорошо, никто без рыбы не стоял. Конечно, это не сравниться с 2012 годом, когда мы приняли 12 300 тонн, но в целом неплохо.

- Какие перспективы у лососевой путины будущем? Это все время лотерея, или можно как-то снизить риски?

- В лососевых регионах сейчас работает много береговых предприятий. У них есть проблемы с рентабельностью. Рыба проскочила, предприятие взяло несколько сот тонн за неделю, а потом что? Завод на консервацию? А если в этот год рыба вообще не пришла? Недаром в советское время заводов на восточной Камчатке во многих районах не строили, поэтому и была очень эффективная кооперация с судами приемщиками. Нужно стараться обрести баланс между добычей и судовой приемкой. Это для всех выгодно.

- Вы один из основных производителей сайры «сделано в море». Сколько планируете поймать сайры в этом году? В прошлом сезоне российские рыбаки показали плачевные результаты.

- По мнению наших сайровиков, в прошлом году коррективы в гидрологию внес большой поток воды с севера. Из-за этого промысел сайры «буксовал» почти месяц, не было больших промысловых скоплений, которые рыбаки бы успешно облавливали. Потом рыба резко ушла за пределы исключительной экономической зоны. В этом году гидрология непонятная. Наши два судна в Охотское море со стороны Курил уже ведут ее поиск. Попросили камчадалов поискать сайру напротив Петропавловска-Камчатского. Успешно ее можно ловить только тогда, когда промысловую разведку ведут все компании, выставляющие флот, и потом делятся результатами своего поиска.

Что касается задействованного в путине флота, то добывать будут шесть СТР и, конечно, «Житников», как принимающий процессор. Мы в компании нацелены именно на освоение неодуемых объектов. Именно сайра наиболее рентабельный неквотируемый объект. Увеличить российский вылов можно только за счет успешного промысла неодуемых видов биоресурсов. Еще в 2007 году эту задачу перед рыбаками ставили на Госсовете. У этой задачи есть обратная сторона медали - это увеличение поставок на внутренний рынок. Парадокс в том, что квотируемые биоресурсы идут почти все на экспорт. Рыба, которую можно добывать без квот, идет на внутренний рынок. Она входит в белковую потребительскую корзину наших граждан. «Дальморепродукт», добывая около 100 тысяч тонн неодуемых (сельдь, кальмар, сайра, бычок), эту корзину наполняет. Сайра - это один из основных объектов. Если путина будет хорошая, то «Житников» будет принимать по 400 тонн. Этот плавзавод производит в сутки 150 тонн консервов. По заверениям наших клиентов, это лучшие консервы в России.

- Ваша продукция уже есть на прилавках?

- Ее уже потребляют россияне по всей стране. Мы же - холдинг, у нас и свой транспортный флот, и свой порт на 20 тысяч тонн. Транспорта уже пришли с нашим лососем, и он был отгружен в вагоны и машины с «ДМП – Порта». Но, конечный потребитель не может идентифицировать продукцию нашей компании, так как она упакована в специальные мешки по 20 килограмм. Могу сказать, что у нас всегда самые низкие цены при отличном качестве. Однако мы ведь не только лосось на внутренний рынок поставляем. В прошлом году мы весь добытый минтай и почти всю сельдь поставили на внутренний рынок. И это, несмотря на курс рубля по отношению к доллару. Наша компания стараемся обеспечить сырьем российских переработчиков. Их поддержка - залог того, что у добытчиков всегда будет стабильный спрос на их продукцию внутри страны. Кроме того, мы и сами являемся береговым производителем, в нашей структуре Зарубинская база флота, которая занимается переработкой биоресурсов.

Виталий МОРОЗОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.