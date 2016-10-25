Во Владивостоке сезон дорожных работ близится к завершению

Во Владивостоке продолжается ремонт основных магистралей и внутриквартальных проездов. Дорожные бригады восстанавливают дорожное покрытие и ремонтируют тротуары. Работы одновременно ведутся во всех районах города. Ремонтные работы продлятся до наступления холодов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В настоящее время ведется ремонт улицы Сабанеева (в районе дома №66 по ул. Луговой) и в районе ул. Котельникова, 12, где дорожники приступили к укладке асфальта. А в районе проспекта 100-летия Владивостока завершен ремонт проезда к детской поликлинике №1. Вместо разрушенной дороги теперь здесь новый асфальт.

Преобразилась и пешеходная зона по улице Карбышева, 52. Здесь дорожники установили новые бордюры и уложили новое асфальтобетонное покрытие.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.