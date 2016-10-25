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"Транснефть" организовала экскурсионный тур для студентов
Учащиеся ДВФУ на несколько часов окунулись в работу нефтеперекачивающей станции
Нефтеперекачивающая станция (НПС) №41 ООО «Транснефть – Дальний Восток» на днях превратилась в исследовательский полигон для студентов кафедры нефтегазового дела и нефтехимии ДВФУ. Молодые специалисты с удовольствием знакомились с оборудованием, погружались в производственные процессы и оценивали НПС, которая в будущем может стать их постоянным местом работы.
Первый экскурсионный шаг в сторону образовательных учреждений руководство станции совершило еще в апреле 2016 года. Тогда гостями станции стал преподавательский состав кафедры, который по достоинству оценил полезность таких экскурсий для студентов. «Для молодых людей, которые хотят в дальнейшем связать свою жизнь с нефтегазовой отраслью, такое тесное знакомство с НПС является крайне важным, – уверен Валерий ЧЕРНЫШЕВ, старший преподаватель кафедры нефтегазового дела и нефтехимии ДВФУ. – В нашем вузе есть программы ознакомительных, учебных и производственных практик, которые проходят на предприятиях, но далеко не все студенты попадают на НПС: кто-то уходит стажироваться на газораспределительных станциях, кто-то – на нефтебазах. Экскурсии, организованные «Транснефтью - Дальний Восток», позволят всей группе увидеть технологические сооружения, входящие в объект, понять, как организован рабочий процесс».
Экскурсия, организованная ООО «Транснефть - Дальний Восток», позволяет увидеть основные технологические сооружения НПС. Фото автора.
На «сорок первой» ребята побывали в магистральной насосной, операторной, прошли на очистные сооружения и ознакомились с их работой, осмотрели оборудование для ликвидации аварийных разливов нефти. И даже лаборатория эколого-аналитического контроля приветливо распахнула свои двери будущим молодым специалистам. Экскурсию по объектам станции проводил начальник НПС №41 Максим ЖУРАВЛЕВ, и, по его словам, он не только знакомил студентов со станцией, но и сам знакомился с будущими работниками. К слову, некоторые из экскурсантов уже прошли летнюю практику на станции.
«Когда эти парни и девушки окончат университет, большинство из них будет работать по специальности, так как профессия нефтетранспортника востребованная и хорошо оплачиваемая, – уверен начальник НПС №41. – Знакомить студентов с рабочим процессом необходимо уже сейчас: чем больше они почерпнут на ученической скамье, тем более компетентных специалистов мы получим. Поэтому в рамках сотрудничества нашего предприятия с вузом мы организуем экскурсии и практики, а в начале ноября руководители отделов «Транснефть – Дальний Восток» прочтут студентам ДВФУ курс лекций об оборудованиях и технологиях, применяемых на наших объектах».
Максим Журавлев уже на экскурсии начал вводную часть курса и подробно рассказывал студентам о работе оборудования. Особенно заинтересовали молодых людей автоматические системы, которые управляют нефтеперекачивающей станцией. Например, для запуска, смены режима работы или полной остановки нефтепровода достаточно нажать всего одну кнопку в диспетчерском пункте. Причем команду может дать не только «местный» оператор на станции, но и работник районного (в Дальнереченске) и территориального (в Хабаровске) диспетчерского пункта ООО «Транснефть - Дальний Восток».
«Конечно, в университете мы почерпнули многое – мы знаем теорию и отлично представляем принцип действия оборудования. Однако ничто не заменит реальное наблюдение производственных процессов, – поделился размышлениями Дмитрий КУЗЬМИН, студент 4 курса кафедры нефтегазового дела и нефтехимии ДВФУ. – Находясь на станции №41, я узнал для себя много нового и полезного, особенно о насосных агрегатных системах, гидромуфтах, аппаратах воздушного охлаждения, теплообменниках. Я уверен, что с успехом использую эту информацию в написании выпускной квалификационной работы».
Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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