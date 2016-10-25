В Приморье выявлены нарушения в сфере закупок во время ЧС

Прокуратурой Михайловского района проведена проверка соблюдения законодательства при оказании гуманитарной помощи и ликвидации последствий чрезвычайных ситуации, сообщили в деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе Приморской прокуратуры.

Как показала проверка, администрацией Михайловского района в нарушение требований статьи 80 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ предварительный отбор участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера не производился, перечень таких участников не составлялся.

В связи с выявленными нарушениями 04.10.2016 прокурором в адрес главы Михайловского муниципального района внесено представление. По результатам рассмотрения представления органом местного самоуправления приняты меры к проведению соответствующего предварительного отбора.

Статьей 80 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предусмотрена процедура проведения заказчиком в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций предварительного отбора участников закупки, квалификация которых соответствует предъявляемым требованиям и которые в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Данная статья также предусматривает составление по результатам предварительного отбора перечня поставщиков - участников закупок.

Вопросы соблюдения прав граждан при ликвидации последствий ЧС остаются на особом контроле органов прокуратуры края.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.