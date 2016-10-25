"Приморские электрические сети" подготовлены к зимним нагрузкам

Электросетевые объекты полностью готовы к работе в экстремальных условиях зимы, вопреки всем сложностям, сопровождавшим процесс подготовки

В филиале АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» завершена ежегодная процедура получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов. Подготовка к зиме проходила в непростых условиях, ведь в конце августа и начале сентября на Приморье обрушились два тайфуна, в том числе признанный сильнейшим за всю историю наблюдений тайфун «Лайонрок», который нанес значительный ущерб сетевому хозяйству, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Уложились в сроки

Несмотря на нештатные ситуации, выпавшие на начало приморской осени, в октябре точно по плану филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» получил документ, подтверждающий, что электросетевые объекты предприятия полностью готовы к работе в предстоящие холодные месяцы. Паспорт готовности был вручен директору филиала Сергею ЧУТЕНКО по итогам заседания проверочной комиссии, в состав которой вошли представители АО «ДРСК», Приморского РДУ, краевого департамента энергетики, приморских управлений Ростехнадзора и МЧС.

Комиссия подтвердила, что «Приморские электрические сети» полностью готовы к работе в экстремальных условиях зимы, вопреки всем сложностям, сопровождавшим процесс подготовки, рассказал «Золотому Рогу» Сергей Чутенко.

- Работа по подготовке сетевого хозяйства к зиме шла одновременно по нескольким направлениям: ремонт энергообъектов, техническое освидетельствование, диагностика и испытание оборудования, выполнение предписаний надзорных органов, подготовка систем диспетчерского управления сетями, обучение персонала и пр. Был сформирован аварийный запас оборудования и материалов для оперативного выполнения восстановительных работ, подразделения филиала обеспечены автотранспортом и спецтехникой, а персонал прошел тренировки по ликвидации аварийных ситуаций в условиях низких температур.

Стоит также напомнить, что в текущем году филиал завершил строительство кабельных линий 110 кВ для подключения ТЭЦ «Восточная» в г. Владивостоке. Линии полностью введены в эксплуатацию и включены в резервную схему электроснабжения города. Кроме того, в рамках технологического присоединения было построено 5 трансформаторных подстанций 6-10 кВ, 8 км линий электропередачи 0,4-10 кВ.

В целом в рамках ремонтной программы по подготовке производственных фондов к предстоящему осенне-зимнему периоду филиал «Приморские электрические сети» израсходовал более 244 млн рублей. И это без затрат на восстановление энергообъектов после тайфуна «Лайонрок». По оценке специалистов, «Лайонрок» стал самым разрушительным для приморской энергетики за всю историю ее существования. С 31 августа по 20 сентября энергетикам пришлось работать буквально в круглосуточном режиме.

- В сентябре после прохождения тайфуна нам пришлось корректировать программу подготовки объектов к работе в осенне-зимний период, – пояснил Сергей Чутенко. – В короткие сроки потребовался дополнительный ремонт 56 энергообъектов, на 14 из них работы завершат 31 октября. Остальные повреждения, те, что не повлияют на надежность работы энергооборудования предстоящей зимой, будут устранятся поэтапно до мая 2017 года. Дополнительные затраты энергокомпании на полное восстановление электросетевых объектов после тайфуна составили 47,1 млн рублей. Частично эта сумма будет компенсирована за счет средств страховых выплат, - отметил директор филиала.













Корректировать ремонтную программу после тайфуна «Лайонрок» приморским энергетикам пришлось существенно. Фото АО «ДРСК».

Удар стихии

Корректировать ремонтную программу после тайфуна «Лайонрок» приморским энергетикам пришлось существенно. В зоне мощнейшего тайфуна оказались две трети территории Приморья. Удар стихии практически единовременно отключил пять линий 110 кВ и пять линий 35 кВ, обесточил крупные питающие подстанции, нарушил энергоснабжение в 45 населенных пунктах одиннадцати муниципальных образований. Было подтоплено 566 километров ЛЭП 0,4-110 кВ, 27 трансформаторных подстанций. Активные восстановительные работы в распределительных сетях 6-10 кВ шли одновременно в 17 районах края. Наиболее серьезные повреждения случились на двух линиях 10 кВ в Ольгинском районе к селам Фурманово и Горноводное и в Кавалеровском районе на линии к селу Устиново. Очевидцы рассказывали, что из-за разлива и изменения русел рек грунтовые дороги и технологические проезды вдоль ЛЭП ушли под воду, а некоторые участки линий просто обвалились в реки.

- Уровень затопления на некоторых участках превышал два метра. Проводить восстановительные работы было непросто: отсутствовала возможность проезда, доставки материалов и ремонтного персонала к местам повреждений, - рассказал Сергей Чутенко. - Перед нами стояла задача в этих сложных условиях обеспечить работу подразделений предприятия по восстановлению электроснабжения потребителей с исключением всех возможных рисков для персонала.

Самые масштабные разрушения затронули северные территории края. Они входят в зону ответственности структурного подразделения филиала - Приморские северные электрические сети. Больше всех пострадали Чугуевский, Ольгинский, Дальнегорский, Тернейский и Кавалеровский районы. По словам директора СП «Северные электрические сети» приморского филиала ДРСК Сергея БАЛАДИНА, «мы буквально были отрезаны от наших объектов, приходилось ждать по несколько дней, пока дорожные службы смогут восстановить хоть какой-нибудь переход».

- Не лучшим образом складывалась ситуация и в зоне ответственности СП «Приморские южные электрические сети». Особенно в Лазовском и Чугуевском районах. Пострадали ЛЭП 110кВ Черемшаны - Пластун, линия 35кВ Тайфун - Беневское, питающая Лазовский район, Фадеево - Извилинка - Бреевка в Чугуевском. Дороги к энергообъектам приходилось прокладывать заново.

В те дни лишь благодаря оперативной работе специалистов удалось восстановить электроснабжение большей части потребителей в течение первых трех суток. Энергетики расчищали линии от поваленных водой деревьев, выполняли ремонт провода, проверяли исправность оборудования после подтопления. Но бороться со стихией в экстремальном режиме пришлось еще несколько дней из-за повторной волны паводка, которая настигла Лазовский район.

ВЭФ в штатном режиме

Борьба с последствиями стихии не помешала филиалу АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» обеспечить бесперебойное энергоснабжение Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке 2-3 сентября. Требования к энергообеспечению подобных мероприятий повышенные, поэтому на территории ДВФУ, где проводился форум, специалисты «Приморских электрических сетей» установили оборудование для автоматического резервирования электропитания, подключили источники бесперебойного питания и дизель-генераторы. А накануне, на случай возникновения нештатной ситуации в электроснабжении кампуса ДВФУ, энергетики провели общесистемную противоаварийную тренировку с участием оперативного персонала приморского филиала АО «ДРСК», ПАО «ФСК ЕЭС» ППМЭС, АО «ДВЭУК» и Приморского РДУ.

Профессионализм в полной мере

Итак, впервые за все время работы филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» финальный этап подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов проходил в жестких, непредсказуемых условиях. Последствия природной стихии, серьезно повредившей ключевые энергообъекты края, были ликвидированы в кратчайшие сроки. Как по нотам сыграли энергетики в дни работы Восточного экономического форума, не позволив и намека на какие-то проблемы.

- Сентябрьские события стали для нас самой лучшей противоаварийной тренировкой перед наступающей зимой, - подвел итог директор филиала Сергей Чутенко. – А работа на Восточном экономическом форуме доказала, что квалификация наших приморских энергетиков не уступает квалификации петербургских коллег.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.