Капремонт - второе новоселье

В приморской столице продолжается активное оздоровление жилого фонда

Краевой государственной программой «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.» предусмотрена капитальная санация жилого фонда с помощью капитального ремонта многоквартирных жилых домов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Особое внимание краевая программа капремонта уделяет Владивостоку. Городской программой капитального ремонта объектов жилья этого года предполагалось, что различные его виды будут проведены в 170 многоквартирных домах. Но в ходе аукционов на подрядные работы администрации города удалось значительно снизить стоимость ремонтов. И за счет полученной экономии было намечено выполнить ремонт еще более чем в ста зданиях.

Уже к 20 октября подрядчики отчитались по сдаче 178 объектов. И есть все основания считать, что до конца года оставшиеся уже только сверхплановые объекты будут сданы.





Надо отметить, что прежде всего ремонтируются кровли и фасады. При этом фасады нередко утепляются современными теплоизоляционными материалами, что серьезно повышает теплозащиту зданий и при должном учете позволяет жильцам экономить на теплоснабжении.

Ремонтируются также системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроэнергии, устанавливаются новые лифты. Так, пару новых лифтов отечественного производства только что установили и запустили в гостинке на ул. Окатовой, 18.

В этом году по программе капремонта МКД во Владивостоке было намечено заменить 35 лифтов в 15 домах. Компания «Лифтстрой-ДВ» устанавливает лифтовое оборудование производства подмосковного Щербиновского лифтового завода. В некоторых домах, где сейчас устанавливаются лифты, они бездействовали уже не один год, потому что сроки эксплуатации, даже с продлением сроков после их ремонтов, давно истекли. Как отмечают специалисты Фонда капремонта Приморского края, кабины новых лифтов выполнены в антивандальном исполнении с установленными в них зеркалами. Сами лифты отвечают современным требованиям эксплуатации, надежны и могут прослужить не меньше прежних – по 25 лет.

В настоящее время строители-ремонтники продолжают выполнять задачи капремонта на домах по ул. Волкова, 3, Сахалинская, 46, Енисейская, 24, Иртышская, 50, Фокина, 22 и многих других.

Успешно осуществляется программа капитального ремонта многоквартирных домов и в целом по краю. Всего за этот год подрядные компании должны выполнить задания Фонда капремонта по 450 МКД. Напомним, что в прошлом году было отремонтировано 272 здания.

На фото: Прежде всего во Владивостоке ремонтируются кровли и фасады. Фото автора.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.