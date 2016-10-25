Капремонт "в осаде"

Военные по-прежнему остаются главными должниками Фонда капремонта МКД Приморского края

Одной из особенно важных задач краевой государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.» является улучшение качества жилищного фонда региона через капитальный ремонт. Практически все многоквартирные дома, за исключением отработавших свой век, были включены в краевую программу капремонта, и на сегодня она успешно выполняется, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Однако есть проблемы, которые отодвигают возможности проведения капремонта для десятков объектов по причине неплатежей со стороны собственников.

В марте этого года руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края Денис ГОРОВЧУК отметил, что на начало 2016 года собираемость платежей за капремонт с собственников жилых многоквартирных домов по региону составила 89%. По этому показателю наш регион сегодня находится в числе лучших, учитывая, что среднее по РФ значение в марте было около 70% и лишь недавно перевалило за 80%.

Но, как тогда же было отмечено, в должниках у Фонда оказались некоторые муниципалитеты и федеральные структуры. И главным неплательщиком стало Министерство обороны РФ.

На днях я позвонил в региональный Фонд капремонта и поинтересовался, начали ли наши военные вносить платежи за капремонт МКД. Оказывается – нет. Причем точно так же они не платят взносы и в других регионах. Проблема, как выясняется, общероссийская, и на уровне края она в настоящее время неразрешима. Что касается суммы долга, то шокирующих цифр мне не назвали. Но понятно, что они есть – за срок более чем два года военные «сэкономили» на капремонте немалые деньги, на которые в крае могли бы быть сделаны дополнительные к существующему плану объемы работ по капремонту.

Нельзя сказать, что федеральные власти не знают проблемы и ничего не предпринимают, чтобы жилой фонд военных был охвачен платежами.

Опять же в марте этого года на одном из совещаний по проблемам капремонта и расселения граждан из аварийного жилья, проходившем в Москве, на недисциплинированность военных в вопросе капремонта обратил внимание зампредседателя правительства РФ Дмитрий КОЗАК. Отметив, что Минобороны РФ и другие силовики стали должниками региональных фондов капремонта жилья, он сказал: «Силовые ведомства будут платить в ближайшее время. Мы об этом договорились. Будут платить за капитальный ремонт своих домов в полном объеме и по тем тарифам, которые установлены в регионе».

Тогда же было отмечено, что вообще собираемость платежей с федеральных структур (в т.ч. силовых) не превышала по стране жалкий 1%. И это, кстати, вызывало недоумение: как можно требовать платежную дисциплину с населения, «пенять» его за каждый невнесенный в копилку фонда капремонта рубль, в то время когда государственные организации, по сути, бойкотируют финансирование капремонта, направленного на улучшение условий жизни их же людей?

Нужна ли военным помощь?

И что ж? Как не платили военные в Фонд капремонта МКД При морского края, так и не платят. При том что с тех пор, когда были сказаны замечательные слова Дмитрия Козака, прошло более полугода. Долг военных по капремонту МКД растет, и трудно представить, как он будет урегулирован, поскольку такие ответственные структуры, как ФГКУ «Востокрегионжилье», зачастую по управляемому ими фонду жилья не выставляли платежки за капремонт жильцам по приватизированной его части с самого начала действия новой системы капремонта МКД. Не был решен вопрос и по бюджетному финансированию платежей военных за капремонт.

На очередной сессии краевого Законодательного собрания предполагается рассмотреть изменения в Закон Приморского края «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае». Вероятно, проблема неплатежей может повлиять на принятие определенных изменений, которые прорабатывались в комитете по экономической политике и собственности. Как отмечал его председатель Александр КОСТЕНКО, есть серьезный вопрос по МКД бывших военных городков, которые зачастую находятся в сельских районах края и их жильцы своими взносами не обеспечивают возможности их капремонта. Это полузаселенные дома, которые не ремонтировались десятилетиями.

По инициативе думы Михайловского района для ремонта подобного жилья для районов с малой собираемостью платежей было предложено заимствовать на возвратной основе средства Фонда капремонта, собранные другими муниципальными образованиями. В комитете эта инициатива вызвала серьезный спор. Вроде и помогать надо, но почему в ущерб другим – ведь у потенциальных «заемщиков» вполне хватает объектов, которые стоят в очереди на ремонт. Напомню, когда стартовала краевая программа капремонта, в нем остро нуждалось около половины всего жилищного фонда Приморья.

Понятно, что то же тяжелое наследие военных по жилому фонду, переданному в муниципальную собственность, сегодня оборачивается дополнительными расходами регионального и местных бюджетов. Так, для восстановления системы водоснабжения бывшего военного городка в Камень-Рыболове из местного и краевого бюджетов в этом году срочно потребовалось выделить 3,8 млн рублей. Пришлось выделять. Надо сказать, что военное ведомство в свое время полностью устранилось от своих обязанностей по обслуживанию этого военного городка, как и по ряду других, и муниципалитет был вынужден принять 8 многоквартирных домов в муниципальную собственность.

Интересно, что, при том что в Приморье сегодня имеются такие заброшенные Минобороны РФ военные городки, отпускаются бюджетные средства и строятся новые городки, которые накануне проведения ВЭФ проинспектировал заместитель министра обороны РФ Тимур ИВАНОВ.

Должник не похож на нищего

Военные Восточного военного округа недавно рапортовали, что только в качестве жилищных субсидий в Приморье в этом году они получили более 623 млн рублей. В целом же по ВВО с 2014 года, когда и начала работать новая система капремонтов МКД, по май этого года на приобретение жилья военнослужащими округа было направлено 28 млрд рублей, что позволило справить новоселья почти 5 тысячам семей. На бюджетные средства военным за последние годы было построено множество квартир – только в Снеговой Пади во Владивостоке несколько десятков МКД.

Возникает банальный вопрос - как же так: покупать новое жилье военные могут, а денег, чтобы капитально ремонтировать имеющееся, нет!? Или – денег, чтобы платить за электроэнергию. Известно, что в августе из-за долгов жилищного фонда военных в 33 млн рублей «Дальневосточная энергетическая компания» была намерена отключить в крае 12 объектов неплательщика – Главного управления жилищным фондом.

Трудно вообразить, что платежи за капремонт МКД для наших военных непосильнее, чем для подавляющего большинства остальных приморцев. Опять же, военная честь, она и в этом деле, наверное, важна. Поэтому раз обещано на государственном уровне решить проблему платежей за капремонт по жилищному фонду военных, то надо решать как-то побыстрее.

В какой-то степени лично мне симпатична позиция, которую заняли депутаты думы Хабаровского края, предложив военным погасить долг перед региональным оператором капремонта, переведя на его счет деньги в полном объеме этого долга. Плюс, если военные не могут в рамках жилищного законодательства осуществлять свои обязанности в отношении своего жилищного фонда, - передавать его, если не весь, то частично, в собственность муниципалитетов.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.