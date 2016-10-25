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Исторические дома в Уссурийске заиграли новыми красками
Все объекты исторического наследия, которых коснулся капитальный ремонт, были построены в конце XIX - начале XX века
Большинство домов, которые первыми взяла в оборот краевая программа капитального ремонта, были построены еще в прошлом веке. Но есть среди них особые старожилы, которым насчитывается уже более ста лет и которые являются памятниками культуры. Именно такие дома в числе прочих одними из первых попали в программу капитального ремонта в Уссурийске, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Жилые дома, отнесенные к историческим памятникам, требуют особенного внимания. Практически все конструктивные элементы в таких зданиях сильно изношены, потому им в первую очередь необходим капитальный ремонт. Причем особенный, который не только подарит жителям комфорт, но и сохранит первозданный облик исторического наследия. О том, как сложно балансировать между ремонтом и реставрацией, не понаслышке знает Маргарита ДОРОНИНА, главный инженер компании «Альянс Прим», которая занимается капитальным ремонтом архитектурных памятников в Уссурийске.
«С культурным наследием сложно работать, – делится главный инженер. – Недостаточно только почистить кирпичную кладку, так как за годы эксплуатации она накопила известь, которую вывести практически невозможно. Если оставить стены просто почищенными, они будут выглядеть пятнистыми и некрасивыми. Мы же хотели подчеркнуть архитектурную выразительность домов, передать их первозданный облик и при этом сохранить на долгие годы. Поэтому было принято решение восстанавливать кладку в три этапа: после чистки грунтовать, а затем в праймер добавлять колер. Тем самым мы обеспечили двойную защиту кладке и воссоздали внешний вид исторических зданий».
Все объекты исторического наследия, которых коснулся капитальный ремонт в Уссурийске, были построены в конце XIX - начале XX века под руководством российских специалистов. Выдержаны они в военной архитектурной тематике того времени, и некоторые из них использовались как казармы или конюшни (которые со временем перевели в жилой фонд), а некоторые – предназначались для высшего офицерского состава. К последним с уверенностью можно отнести дом по адресу Ленинградская, 28, который в скором времени освежит капитальный ремонт. Здание сохранилось практически в идеальном состоянии: от губительного воздействия вандалов не пострадали даже кованые козырьки над парадными входами и старинные фонари.
К сожалению, таким состоянием могут похвастаться далеко не все исторические памятники. Многие из них стали жертвами своих жителей. В одном доме обитатели растащили чердачные перекрытия на дрова, в другом – пристроили гараж, а характерные разномастные ансамбли подоконников и пластиковых окон, на которые люди заменяли оригинальные деревянные, приведет в шок перфекциониста. «Поскольку дома эксплуатировались много лет, воздействие на здания стало необратимым, – отмечает Доронина. – Поэтому нам пришлось вносить корректировки в проект. Например, оконные откосы и красивые архитектурные элементы на обналичниках, которые неоднократно красились жителями домов, мы штукатурили. Хотя изначально они были кирпичными, вернуть им первозданный облик уже невозможно».
Несмотря на то, что благодаря государственной программе Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы исторические здания были приведены в порядок, еще предстоит многое сделать: облагородить прилегающую территорию, установить дренажные системы. Внутренним обустройством домов должны активно заняться управляющие компании, которых, к сожалению, у исторических зданий раньше не было, и люди содержали подъезды и прилегающие площади в меру своих сил. Но, по словам экспертов, после капитального ремонта шансы найти управляющую компанию у старых зданий увеличиваются. А это значит, что в скором времени историческое наследие, заигравшее новыми красками, получит комплексный уход.
На фото: В Приморье изношенные дома, как по мановению волшебной палочки, возвращают крайне приятный глазу облик. Фото автора.
Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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