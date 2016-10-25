Дикорастущая прибыль

Введение лицензий серьезно усложнило процесс добычи и продажи дикоросов

Приморские дикоросы широко популярны и массово используются населением на всей территории края. Всего в Приморье насчитывается около 2 тыс. видов растений, часть из них больше нигде не встречается. Но, несмотря на многообразие и уникальность наших растений и даже субсидии от государства, в области бизнеса дикоросы так и не расцвели, пишет Деловая газета "золотой Рог".

Места произрастания дикоросов разные, но в основном - центральные и северные территории Приморья. Там растет кедровый орех дальневосточного (корейского) кедра, ягоды и лианы лимонника, большое количество видов грибов как наземных, так и древесных, корень элеутерококка, кровохлебки, аралии.

«В южных и центральных районах широко используются папоротник орляк и папоротник озмун, ягоды шиповника, орех манжурский. Повсеместно в большом количестве в весенний период добывается березовый сок», – рассказали в департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края.

В Приморском крае есть предприятия, которые занимаются переработкой дикоросов в масштабных размерах. «На переработку мы берем много видов дикоросов в больших количествах, в том числе шиповник, папоротник, лимонник, калина, чага. Элеутерококк, например, мы принимаем в объемах 10-15 тонн», - говорит директор ООО «Чугуевский райзаготохотпром» Галина ГОЛУБЕВА.

Спрос и поддержка

Сейчас в моде здоровый образ жизни. А дикоросы в первую очередь помогают в поддержании здоровья. Поэтому и пользуются спросом, особенно среди молодежи. Для стимулирования развития переработки дикоросов существует государственная поддержка. Так, в рамках реализации Государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы.была оказана государственная поддержка ООО «Производственная компания «Лимонник».

Маркетолог ОАО «Консервный завод «Спасский» Василий АНДРУСЯК рассказал, что власти помогают в развитии завода. «Администрация на местном уровне всячески содействует развитию. Помогают чем могут. И губернатор приезжал, для того чтобы осмотреть наши производственные линии. На мой взгляд, такой вид бизнеса, как переработка дикоросов, в дальнейшем ожидает рост. Потому что потребителю надоело видеть на прилавках продукты иностранного производства. Гораздо приятнее покупать то, что выросло в Приморском крае. Тем более наша тайга очень богата различными дикоросами. На этом же фоне бизнес уже сейчас смотрит в сторону дикоросов: есть спрос, есть возможности. Хотя данный вид довольно специфичный, и его нельзя назвать простым».

Консервный завод «Спасский» планирует в перспективе разместить свои павильоны по Приморью, для того, чтобы потребитель мог покупать продукцию завода избегая наценок супермаркетов и больших магазинов. «Во Владивостоке, тоже скорее всего, разместим свои точки - администрация Приморского края всячески содействует этому», - уточняет Василий Андрусяк.

В поддержку переработки оказывается финансовая помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары, работы или услуги, предназначенные для российского рынка и на экспорт. Также администрация возмещает часть затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам. Но только в случае, если кредит был взят не ранее 1 января 2005 года на срок не более трех лет в российских кредитных организациях. Помимо этого, государство предоставляет субсидии для возмещения части затрат на бизнес субъектам малого предпринимательства, производящим и реализующим товары в России. Малое предпринимательство, в том числе и инновационные компании, связанные с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, также могут принять участие в субсидировании.

Убийственное лицензирование

Но, как и в любом бизнесе, есть свои подводные камни. По словам индивидуального предпринимателя Андрея Н., введение лицензий очень усложнило процесс добычи и продажи: «Сейчас для того, чтобы заниматься дикоросами, требуется брать в аренду лесной участок. Раньше можно было купить лицензию. И если мне нужно было папоротника 5 тонн, я шел в лесничество, покупал лицензию и заготавливал дикоросы. Теперь я должен предварительно взять лесной участок в аренду, предоставить на него проект лесопользования, где обязательно нужно указать, что я буду собирать и в каком количестве. Потом еще нужно подать декларацию, и только после этого я могу начать этим заниматься. Выходит, что сейчас на мелком бизнесе фактически поставлен крест. И я как индивидуальный предприниматель не могу взять участок на 3-4 тонны папоротника. Тогда сразу же разорюсь. А чем больше дикоросов я пропишу в аренде, тем больше будет стоимость участка», - рассказывает бизнесмен.

Самые распространенные дикоросы в Приморских лесах - это папоротник, различные ягоды и грибы. Много собранного и переработанного уходит на экспорт - в Китай и Корею. На внутреннем рынке спрос гораздо меньше. Большинство дикоросов весомо упали в цене, и предприятиям приходится реализовать продукт практически по себестоимости.

По словам индивидуального предпринимателя Сергея К., в законе предусмотрены все моменты, для того чтобы ИП развиться не могли. «Поддержка от администрации, может, и есть, но только на словах. Самостоятельно я если и могу хоть как-то реализоваться на внутреннем рынке, то на экспорт и надеяться не приходится, в связи с изменениями в законе. И участок я при всем желании как индивидуальный предприниматель не смогу взять. Было бы неплохо, если бы вернули лицензионную систему, чтобы можно было купить лицензию и развивать свой бизнес, заготавливать на законных основаниях. Борьба идет, наверное, за то, чтобы все наши дикоросы не уходили за границу, а по факту выходит, что губится индивидуальное малое предпринимательство».

Список проблем, с которыми можно встретиться на пути к дикоросам как к бизнесу: тарифы на электричество, стоимость стеклянной тары и, опять же, лицензия.

«Переработанные дикоросы мы продаем только по краю, так как для того, чтобы продавать на экспорт, нужно иметь лицензию, участвовать в аукционах, чтобы получить участок. А свободных участков нет. Подобных препятствий в развитии бизнеса дикоросов очень много. Хорошо бы уменьшить тарифы на электроэнергию, потому что с существующими тарифами переработка выходит очень дорого, и от этого страдает цена. Также тара для упаковки едва доступна для приобретения. На Дальнем Востоке не производятся маленькие баночки и стеклотара, поэтому их приходится закупать на Западе – в Волгограде, Ростове. И это тоже сказывается на стоимости конечного продукта», - сетует директор ООО «Чугуевский райзаготохотпром» Галина Голубева.

Перспектива есть

Оформление документов по производству и реализации продуктов по системе ХАССП обязательно для всех пищевых предприятий. Эта система в первую очередь контролирует качество сырья, поступающего на переработку. Поэтому реализовать продукцию смогут те, кто действительно на это настроен.

«У нас действительно имеется программа развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов. На эти цели выделяются средства из краевого и федерального бюджетов на планируемые расходы. Одно из направлений деятельности кооперативов – переработка ягод, меда и дикоросов. Проблема в том, что для того, чтобы собирать дикоросы и получить сертификат на производимую продукцию, нужно иметь документы на сырье. Чтобы знать, откуда оно взялось. А для того, чтобы его собрать, нужна лицензия, которая разрешает сбор. Такую лицензию выдает хозяин участка», - говорит начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Виктор ПОНОМАРЕВ.

Предусмотренная финансовая помощь при оформленных должным образом документах выдается всегда. Есть определенный порядок состава документов, который размещен на сайте департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края. Люди создают кооперативы по переработке дикоросов, комиссия рассматривает документы и принимает соответствующее решение. Далее компенсируется 60% от предполагаемых затрат.

«Необходимо предоставить бизнес-план, план расходов, необходимые финансовые документы. Для тех, кто собирается заниматься сельским хозяйством, все не так просто. Нельзя просто, живя в городе, пойти и собирать дикоросы в лесу. Нужно жить в селе, создать кооператив не менее 10 членов, в том числе не менее 4 юридических лиц. Если есть желание, то люди собираются и начинают заниматься делом. А переработка дикоросов на данный момент - довольно перспективное направление», - считает чиновник.

На фото: Приморские кладовые природы забиты до отказа, но зарабатывают на них единицы. Фото автора.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.