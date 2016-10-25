"Природа без границ": десять лет в формате диалога

Юбилейный Х форум «Природа без границ», задуманный как диалог между властью, наукой, бизнесом и гражданским обществом, подвел итоги и наметил планы на 2017 год, объявленный годом экологии в России, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Более 500 участников и более 100 докладов, таков результат двухдневной работы международного форума «Природа без границ», что в десятый раз собрал во Владивостоке людей, не безразличных к природе, ее сохранению, созданию комфортной среды проживания в условиях развивающейся экономики.





Участниками обсуждения актуальных экологических проблем стали ученые академических институтов ДВО РАН и преподаватели вузов регионов Дальнего Востока, Санкт-Петербурга, Москвы и Красноярска, Республики Крым и других российских субъектов, представители природоохранных департаментов регионов Дальнего Востока, сотрудники иностранных консульств и ученые стран АТР.

Форум «Природа без границ» является частью программы «Охрана окружающей среды Приморского края», действующей до 2020 года, и вот уже десятый раз проводится во Владивостоке под патронажем департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края. Несмотря на жесткие бюджетные расходы, край в очередной раз нашел возможность поддержать это традиционное мероприятие. Более того, в бюджете следующего года, который объявлен в России годом экологии, уже предусмотрены средства на проведение одиннадцатого форума, заверил участников руководитель департамента Александр КОРШЕНКО.

Оценки и итоги десятилетия форума

- За десять лет юг Приморья кардинально изменился и сейчас продолжает активно развиваться. Наша задача предельно понятна - найти баланс между освоением природных ресурсов и необходимостью сохранения уникальной природы Дальнего Востока. - Такими словами приветствовал участников форума вице-губернатор Приморского края Евгений ВИШНЯКОВ. Он напомнил, что вопросы экологии были включены в повестку дня прошедшего в сентябре во Владивостоке второго международного Восточного экономического форума, что говорит о важности данной проблемы в целом.

- Наличие в нашем дальневосточном регионе богатейших природных ресурсов открывает нам большие возможности для интеграции в Азиатско-Тихоокеанский регион. Но экономическое развитие не должно создавать угрозы состоянию окружающей человека природной среды, - подчеркнул Евгений Вишняков. - Именно поэтому позиция губернатора края остается неизменной. Мы вправе ожидать инициативных решений от выбранных недавно депутатов, мы вправе добиваться, чтобы программа «Охрана окружающей среды» выполнялась. Большое внимание необходимо уделять экологическому воспитанию детей и молодежи. Полагаю, серьезную помощь в экологическом просвещении населения должны оказать представители научной среды, СМИ и экологическое сообщество края.

О том, что обсуждаемые проблемы региона становятся частью государственных задач, говорил на пленарном заседании директор Биолого-почвенного института ДВО РАН Юрий ЖУРАВЛЕВ.

- 10 лет нас объединяет этот форум. Достигаем ли мы каких-то результатов? Сегодня можем сказать, что да. Мы внимательно наблюдали за наводнением на озере Ханка, обозначили уровень проблемы. Наши рекомендации позволили обосновать обращение губернатора Приморского края в правительство, которое выделило средства на исследования причин. Это очень важно. Это придает уверенность, что ежегодно принимаемые на этом форуме резолюции получают путевки в жизнь. Поддержка государства важна, так как в Дальневосточном регионе недостаточно инструментов слежения за состоянием среды. Хорошо, что мы начинаем поднимать такие проблемы. В будущем нужно развивать космическое дистанционное зондирование.

«Мы рассматриваем форум «Природа без границ» как диалог между властью, наукой, бизнесом и гражданским обществом, - в свою очередь отметил постоянный участник форума президент Российского Национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде Виктор УСОВ. - Этот диалог идет неплохо. Все больше производственных промышленных компаний, идущих в наш регион, прислушиваются к мнению научного сообщества и экологических организаций, и это - констатация факта.

Соглашусь с тем, что сказал Юрий Журавлев: в будущем надо уделять больше внимания не ликвидации загрязнений, а мониторингу, прогнозированию природных явлений. Мы попросили коллег из московских вузов приехать и поделиться своими разработками в этой области. Надо объединять усилия с иностранными коллегами. Надеемся, что такое сотрудничество будет развиваться», - добавил Виктор Усов.

Усиление международного сотрудничества волнует не только российскую сторону. Так, г-н КАВАСАКИ, представитель префектуры Тояма в Японии, тоже акцентировал внимание на этом, говоря о работе международного Центра по охране окружающей среды, куда входят шесть стран, в том числе и Россия. Центр занимается широким спектром экологических вопросов, затрагивающих страны, расположенные в пределах акваторий Японского и Желтого морей.

- Выпущена Тоямская декларация, которая гласит, что нужно усиливать сотрудничество в регионе в области экологии, в том числе создавать крупномасштабную сеть мониторинга, - отметил Кавасаки. - Воспитывать кадры и людей в экологическом плане, стремиться к совместному владению информацией, например, о данных изменения климата и о биоразнообразии. Исследования в области биоразнообразия являются индикаторами изменения климата. Другое важное направление, на чем сосредоточена работа центра, - обращение с мусором, который прибивает к берегам морскими течениями, как предотвращать его возникновение и перерабатывать.

Широта тем

Детальное обсуждение текущих экологических проблем, затронутых на пленарном заседании, продолжилось на четырех сессиях, которые прошли в формате круглых столов. Разговор шел от глобального к частному - от влияния на территорию Дальневосточного региона и Приморья трансграничных природных процессов до конкретных мер по очистке акватории бухты Золотой Рог.

Состояние бухты Золотой Рог на сегодня вышло из рамок муниципальной проблемы. Напомним, что в прошлом году полномочный представитель президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ поручил региональным властям и проверяющим органам выявить источники загрязнения бухты, исключить ее дальнейшее загрязнение, очистить акваторию и дно. В этом году появились федеральные деньги на исполнение этого поручения - 66 млн руб. Пока, правда, лишь на оценку экологического состояния и подготовку программы по ликвидации негативных последствий. Но и это уже шаг вперед.

Заместитель директора ФГБУ «ВНИИ Экология» Ольга ТАГИЛОВА представила форуму этапы подготовки такой программы. «ВНИИ Экология» выполняет функции заказчика по управлению первоочередными мероприятиями и их реализацией, включая функции по мониторингу их выполнения.

По словам Ольги Тагиловой, комплекс первоочередных мер по ликвидации накопленного экологического вреда в бухте Золотой Рог включает 27 пунктов. Они начнутся с обследований дна, акватории и прибрежной зоны бухты Золотой Рог на предмет сбора информации о затопленных судах, наличия в них остатков нефтепродуктов, с геофизических, гидрологических и прочих исследований, инженерных изысканий. На втором этапе предусмотрена разработка программы непосредственно ликвидации источников загрязнения, затраты на которую еще придется оценить.

Помимо мер по ликвидации накопленного вреда, усилия будут направлены на минимизацию негативного воздействия на акваторию бухты от источников загрязнения, отметила Ольга Тагилова. Ответственность за загрязнение Золотого Рога лежит в том числе на действующих хозяйствующих субъектах, напомнила она, и привела данные Росприроднадзора, который выделил основные действующие источники загрязнения бухты. Это ливневая канализация г. Владивостока, которая имеет выпуски в акваторию бухты и не стоит нигде на балансе. Это хозяйственно-бытовая канализация, имеющая выпуски в акваторию бухты, это загрязнения, поступающие в бухту через устье реки Объяснения, а также деятельность флота и хозяйствующих субъектов.

Атмосфера не ведает границ

Секция «Трансграничные природные процессы в АТР и роль негативных техногенных воздействий на них в чрезвычайных природных явлениях в регионе» стала одной из самых представительных. Ученые вновь говорили об озере Ханка, не перестающем нарастать уровне воды, о значимости западного воздушного переноса и тайфунов в загрязнении атмосферы региона.

Тема Ханки в этом году стала самой обсуждаемой на научных и экологических совещаниях и самой цитируемой. На форуме «Природа без границ» разговор уже шел не просто о наличии проблемы, а об итогах ее мониторинга и оценке путей решений.

Академик Юрий Журавлев, один из инициаторов создания целой программы по Ханке, отметил, что ситуация на озере не обещает стать легче.

- В этом году она не будет снижать уровень. Разряжающая способность реки Сунгач, если даже остановить приток воды, такова, что потребует 4-5 лет. Но ничего не остановится. Уровень Ханки будет расти. Поэтому мы должны трезво и четно оценить ситуацию. Проблема Ханки имеет более высокий уровень, это проблема Амурского бассейна. И есть еще горизонт климатических изменений. Это самый важный горизонт. И когда мы оценим все три, то поймем, насколько велика опасность.

Досье "Злоотого Рога": По данным председателя правления Всероссийского общества охраны природы по Северо-Западному федеральному округу, члена научно-технического совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, зампредседателя секции «Водные ресурсы», д.б.н. Вероники ТАРБАЕВОЙ, оптимальный уровень воды в озере - 69 м, если показатели выше – гарантировано затопление прибрежных территорий, если ниже - начинается осушение прилегающих территорий. С 2000 года уровень Ханки повысился почти на 2 м, особенно с 2006 года. В 2015 году среднегодовой уровень составил 69,8 м, а в 2016 году - 70,2 м.

Предложений на этот счет поступало много, в том числе строительство второго Сунгача, чтобы разгрузить озеро, напомнил Юрий Журавлев. Начинать надо с инвентаризации всех существующих гидротехнических сооружений, считает директор ДальНИИВХ Николай БОРТИН. Но в любом случае без участия китайцев проблему этого трансграничного объекта нам уже не решить, отметил специалист.

С участием китайской стороны надо решать и вопросы по трансграничному атмосферному переносу, считают российские специалисты. На состоявшемся десятом форуме «Природа без границ» их не было, оказалось, поздно пригласили. Все планы китайских ученых на тот момент были сверстаны. «Жаль, - отметил модератор секции Виктор Усов, - но мы выслушаем позиции наших ученых и донесем их до китайских партнеров».

С большим докладом на эту тему выступил Андрей СКОРОХОДОВ, заведующий лабораторией Института физики атмосферы им. Обухова.

«Природа не любит границы, а атмосфера их не любит вообще, что ярко видно по тайфунам. Атмосфера, помимо переноса, еще и загрязняет, запускает сложные химические механизмы воздействия на другие процессы, - рассказал ученый. - Атмосфера практически по всему земному шару переносит загрязнение. Есть примеры того, как Китай загрязняет Европу, а Япония - Америку и т. д.

В центре Сибири, удаленном регионе от промышленных источников, обнаруживается существенное влияние Западной Европы по угарному газу. Многолетние исследования с помощью передвижной лаборатории показали: Россия в силу западного господствующего переноса получает загрязнение из Европы, Америки, градиент от этих загрязнений простирается до Урала и дальше. Что касается Дальнего Востока, то на нас главное влияние оказывает Китай.

Большие шлейфы из угарного газа формируют высокотехнологичные страны Япония и Корея. При направленном переносе в нашу сторону они достигают наших территорий и в сочетании с местными оксидами азота формируют экстремальные концентрации молекул озона. Если дышать таким воздухом час-два, можно получить проблемы дыхательных органов. Такие явления мы наблюдали не единожды», - добавил специалист.

Источником будущего загрязнения может стать космодром «Восточный», считает ученый. Сформировано предложение в правительство - организовать станцию комплексного мониторинга в районе космодрома. «Мы много видим со спутников, но нужны и наземные данные», - подчеркнул Андрей Скороходов.

Организация ЮНЕПКОМ (Российский национальный комитет содействия программе ООН по окружающей среде) к «Восточному» имеет прямое отношение, ответил на это предложение модератор секции «Трансграничные природные процессы в АТР и роль негативных техногенных воздействий на них в чрезвычайных природных явлениях в регионе» Виктор Усов. «Проект двигается. Надеемся, что с участием институтов ДВО РАН проект скоро пойдет».





Спутник над океаном

Завотделом спутниковой океанологии Тихоокеанского института ДВО РАН Леонид МИТНИК в очередной раз предоставил на форуме «Природа без границ» свидетельства эффективного спутникового мониторинга океанов и морей. И вновь риторический вопрос: почему этот метод мониторинга загрязнения до сих пор широко не используется, хотя практически не требует затрат?

- Этот метод применим и для изучения суши, - отметил ученый, - в том числе для исследования Ханки. - Он напомнил, что работы в области спутниковой гидрологии проводились в советские времена, а сейчас прекращены полностью. – В чем громадное преимущество таких методов? Сигнал зависит от влажности земли, что позволяет использовать данные при моделировании не только открытой воды, но и влажности почвы. Это важно для определения стока, который будет весной. Эти методы реально работают во многих странах, а у нас - нет. Был разговор использовать спутниковые методы в период наводнения на Амуре в 2012 году, но до сих пор МЧС не использует спутниковые данные, хотя их получает.

Биоресурсы и среда

Сохранение и восстановление прибрежных биоресурсов признано одной из самых важных задач природопользования, чему была посвящена специальная секция круглого стола, на которой акцент была сделан на акватории залива Петра Великого. Это колоссальный источник биоресурсов, в которых нуждается население, но это и места для создания транспортных узлов для доставки груза и развития различного рода промышленности.

По словам директора по экологии, промышленной безопасности и охране труда ООО «ЛПК «Континенталь менеджмент» Ирины ГОРКИНОЙ, Приморье всегда было привлекательной площадкой для развития различных экономических бизнесов, но в большинстве своем все они очень грязные.

- Горнодобывающая, судостроительная отрасли, энергетика, обработка, строительная, пищевая, легкая промышленность, сельское хозяйство и прочий бизнес – все это оказывает самое губительное воздействие на природу, акваторию и биоресурсы. Единственное, что может помочь разрешить эти проблемы, - правовые механизмы: стимулирование, ограничение и жесткий контроль, - отметила специалист.

Что касается расширения возможностей получать отдачу от выращивания и добычи биоресурсов акватории залива Петра Великого, то, по словам научного сотрудника ФГБНУ «ТИНРО-Центр» Татьяны КРУПНОВОЙ, значительная часть акватории нуждается в проведении работ по восстановлению полей водорослей, а такой работой заниматься некому, так как основная ее площадь принадлежит государству. В пределах Владивостока полноценно работают лишь пять морских хозяйств, которые выращивают около 200 тонн ламинарии в год, привела данные Крупнова.

Модератор и этой секции Виктор Усов добавил, что готовится доклад для промышленных компаний по производству обогащенных продуктов питания, необходимых для адаптации населения и персонала, проживающих в неблагоприятных климатических условиях. А недавно на площадке Федерального агентства научных организаций (ФАНО) прошло заседание по формированию вневедомственной комиссии по проблемам освоения мирового океана, которая займется и вопросами использования биоресурсов, - подчеркнул Усов.

Он также напомнил, что на декабрь намечен госсовет по вопросам экологии, куда готовится доклад, который станет основанием для поручений президента. И выразил надежду, что наиболее интересные предложения состоявшегося форума «Природа без границ» войдут в него. «Это хороший способ внедрить в жизнь наиболее важные вопросы в регионе», - добавил Виктор Усов.

Год экологии добавит денег

Дополнительные возможности по ликвидации последствий загрязнения прибрежных акваторий Владивостока и предотвращению новых загрязнений может дать проект «Чистая страна», который планируется к реализации в Российской Федерации с 2017 года. Ольга Тагилова из «ВНИИ Экология» рассказала, что в рамках данного проекта предполагается выполнить более 30 мероприятий, направленных на ликвидацию вреда от размещения отходов и деятельности промышленных предприятий, очистку акваторий водных объектов, рекультивацию нефтезагрязненных земель. Сумма выделяемых средств из федерального бюджета составит порядка 10 млрд руб.

- Важным условием включения в эту программу является попадание в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, который по требованиям законодательства РФ будет формироваться начиная с 2017 года. Для этого в субъекте РФ должна быть проведена работа по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде, и заявка направлена в Минприроды России. Для ДФО это такие объекты, как свалки ТБО, загрязненные территории (ртуть, мазут, пестициды); хвостохранилища и шламонакопители, нарушенные территории ГОКов, загрязненные акватории, заброшенные промышленные объекты.

Досье "Золотого Рога": По предварительным сведениям, полученным от субъектов РФ, в ДФО более 130 объектов накопленного вреда окружающей среде. Общая площадь загрязненных (нарушенных) земель и акваторий порядка 12 тыс. га.

Другой вопрос, который поднял на форуме Марьев, - насколько реальны, хорошо подготовлены региональные схемы по обращению с отходами. Минприроды будет мониторить эту ситуацию, с 1 января 2017 года заработает единая информационная система по переработке и сбору отходов.

- Тем, кто продвигает тему технопарков, разработчикам технологий мы хотим предложить налаживать межрегиональное сотрудничество, т. к. эти проблемы одинаковы у всех. В 2014 году на зарубежном опыте мы рассчитали, что через систему технопарков можно сократить сеть полигонов существенно, - заключил член комитета ТПП РФ.

Завершая тему утилизации отходов, акцент сделаем на том, что Приморский край - один из немногих российских регионов, где создание специализированного парка вынесено в приоритетную задачу госпрограммы «Охрана окружающей среды Приморского края». Она имеет продолжение.

На верхнем фото: Форум по традиции привлек внимание и иностранных участников. Фото автора.

Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

МНЕНИЕ

«Нужна политическая воля»

Член комитета ТПП РФ Владимир МАРЬЕВ, говоря о проблеме отходов и о тех действиях, что приняты в стране по их сокращению, заметил:

- Стало понятно, что нужна политическая воля. В 2010 году воля появилась, она направлена на начало работы по сокращению полигонов захоронения. С 1 января 2017 года, согласно закону, будет запрещено захоранивать все, что содержит сырье для переработки.

Существует одно «но»: с 1 января запрещено захоранивать, но без налаживания промышленной переработки это невозможно. В России есть много технологий и разработок, но большинство находятся в стадии НИОКров и не движутся дальше. Переработчикам не хватает того, чтобы их продукция была востребована в рамках муниципальных программ.

22 сентября появился документ, который предписывает создать до июня 2017 года стратегию промышленной переработки отходов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.