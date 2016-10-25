Таможня призывает резидентов активнее пользоваться процедурой свободной таможенной зоны

90 резидентов Свободного порта Владивосток (СПВ) и территорий опережающего развития (ТОР) планируют использовать процедуру свободной таможенной зоны (СТЗ). Процедура разрешает беспошлинный ввоз на 49 лет товаров, прежде всего оборудования, на площадки проектов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Напомним, что иностранные товары (или изготовленные с иностранными комплектующими), помещенные под процедуру свободной таможенной зоны, могут размещаться и использоваться только на территории СЭЗ (кроме, например, товаров для личного пользования).

Примеров помещения товаров под специальную таможенную процедуру резидентами СПВ пока не отмечено, а вот резиденты ТОР «Большой Камень» («Дальневосточный завод «Звезда», реализующий проект строительства суперверфи) и «Белогорск» (ООО «Маслоэкстракционный завод «Амурский») уже получили первые таможенные декларации в соответствии с таможенной процедурой СТЗ.

«Резиденты пока проводят подготовительные мероприятия. Прежде чем заявлять процедуру свободной таможенной зоны, должны обустроить территории. Я так понимаю, резиденты свободного порта Владивосток сейчас этим и занимаются. Всего 90 резидентов собираются использовать процедуру свободной таможенной зоны», - сообщил первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Сергей ФЕДОРОВ.

Досье "Золотого Рога": Режим Свободного порта был введен на территории южных муниципалитетов Приморского края 12 октября 2015 года. Порто-франко предусматривает налоговые и административные льготы для компаний-резидентов, которые вступили в силу еще в прошлом году, и ряд таможенных послаблений, которые должны были заработать с 1 октября текущего года.

«С 1 октября 2016 года в морских пунктах пропуска и воздушном пункте пропуска свободного порта Владивосток со стороны таможенных органов обеспечен круглосуточный режим пропуска товаров, лиц и транспортных средств. На сухопутном участке границы вопрос круглосуточной работы зависит от сопредельной стороны», - сообщил начальник ДВТУ Юрий ЛАДЫГИН.

За 9 месяцев 2016 года через таможни ДВТУ перемещено 23,7 млн тонн грузов стоимостью $14 млрд. По сравнению с 9 месяцами 2015 года стоимость товарооборота уменьшилась на 11%, а натуральный объем возрос на 12,6%. Юрий Ладыгин отмечает, что такая тенденция наблюдается в течение последних трех лет.

Крупнейшими торговыми партнерами Дальнего Востока в 2016 году стали Китай (36,5% от стоимостного объема товарооборота), Япония (23%), Южная Корея (21,5%) и США (5%).

Последние несколько лет падает и ввоз подержанных иномарок через таможни Дальнего Востока: если за 9 месяцев прошлого года в регион ввезли 40,194 тыс. автомобилей, то в этом году лишь 34,324 тыс. Ввоз легковых автомобилей при этом сократился почти на 15%, с 37,698 тыс. в январе - сентябре 2015 года до 32,291 тыс. в январе - сентябре 2016-го. Большую часть автотранспорта по-прежнему везут из Японии (84%), на Китай приходится около 13% (в основном это спецтехника), на Южную Корею - 1,6%.

Руководство ДВТУ отмечает, что федеральный закон «О свободном порте Владивосток» ввел требование к участникам внешнеэкономической деятельности об обязательном представлении таможенному органу предварительной информации в отношении товаров, ввозимых через пункты пропуска, находящиеся на территории свободного порта, в том числе для целей проведения иных видов контроля (транспортного, санитарно-карантинного, ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля). Таким образом, время проведения контроля при пропуске товаров в пунктах пропуска свободного порта Владивосток напрямую зависит от своевременности предоставления и качества предварительной информации.

Обработка предварительной информации и электронный документооборот с иными органами государственной власти, осуществляющими контроль в морских пунктах пропуска, обеспечивается посредством специализированного программного средства КПС «Портал Морской порт».

Перспективным является внедрение в работу таможенных органов технологий автоматической регистрации и автоматического выпуска таможенных деклараций. За 9 месяцев 2016 года таможенными органами региона автоматически зарегистрировано 8 503 экспортные декларации на товары. Доля автоматически зарегистрированных экспортных деклараций на товары составляет 19% от общего количества экспортных деклараций, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2016 году налицо активное развитие технологии электронного транзита в таможенных органах региона. «Эксперимент по электронному транзиту длится немногим больше года, и достигнутые результаты говорят о востребованности данной технологии, целью которой является совершенствование процедуры таможенного транзита и отработки электронного взаимодействия между декларантом и таможенным органом в рамках подготовки к переходу с 1 января 2017 года на обязательное электронное декларирование товаров, помещаемых под таможенный транзит», - сказал Юрий Ладыгин, добавив, что в сентябре доля оформленных электронных транзитных деклараций в Дальневосточном регионе достигла 68,6%.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

25 октября отмечается День таможенника, в этом году он совпал с 25-летием таможенной службы России. Поздравления от Деловой газеты «Золотой Рог»!