Почему обещанные золотые горы желающим заработать в Корее превращаются в пыль

Посольство России в Республике Корея фиксирует рост числа отказов во въезде в 2016 году россиянам, отправившимся в Корею с целью нелегальной трудовой деятельности. Перспектива большого оклада за границей при сегодняшнем беспокойном курсе валют прельщает сторонников быстрого заработка. Но стоит ли рисковать своими нервами и здоровьем, идя к цели незаконным путем? Ответ для каждого свой, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Как известно, между Российской Федерацией и Республикой Корея с 1 января 2014 года действует безвизовый режим. Однако Соглашение о взаимной отмене визовых требований от 13 ноября 2013 года не предусматривает безвизовый въезд, если целью поездки является осуществление трудовой деятельности, обучение в учебных заведениях или проживание на территории другого государства.

«К сожалению, российские посреднические агентства и турфирмы, направляющие наших граждан на заработки в Республику Корея, предпочитают эту информацию им не сообщать. Более того, мы неоднократно фиксировали появление некорректной информации по вопросам режима въезда в Республику Корея в некоторых региональных и федеральных СМИ», - сообщил Деловой газете газете «Золотой Рог» Даниил ЧЕХЛАНЬ, пресс-атташе Посольства России в Республике Корея.

Большинство граждан РФ в погоне за обещанным им быстрым и большим заработком стремятся трудоустроиться нелегальными способами. Всевозможные объявления в транспорте, на улицах города, в Интернете предлагают россиянам легкий способ заработать и получить при этом в среднем от 60 до 120 тыс. рублей за месяц. Но, насколько законным будет подобное трудоустройство, можно только догадываться.

Нелегально предлагают устроиться на фабрики, стройки, сельхозпредприятия и прочее, среди девушек распространенным считается хостес – так называемое «лицо компании», встречающее гостей на входе в ресторан или престижный клуб. Обычно удивляющие и пугающие истории о невозможных условиях проживания, рабском и унизительном труде рассказывают именно люди, трудоустроившиеся незаконно.

Заработать достойную сумму денег в Республике Корея на законных основаниях способны специалисты в какой-либо области, получившие официальное приглашение от работодателя. Востребованными в Корее считаются программисты, специалисты в финансовой сфере, инженеры. При устройстве на работу важным фактором послужит знание корейского языка, ведь зачастую руководители компаний, предлагающих вакансии, предпочитают общаться исключительно на родном языке, в крайнем случае - на английском. Кстати, большинство корейцев не владеют английским языком, разве что молодежь, и то в крупных городах типа Сеула и Пусана. Так что грамотные управленцы и узкие специалисты у корейцев в цене.

«На сегодняшний день в Республике Корея работает значительное число российских специалистов в разных областях, заключивших контракты с корейскими университетами и компаниями, включая таких гигантов, как «Самсунг». Эти граждане России находятся в РК на законных основаниях, их трудовые отношения с работодателем регулируются местным законодательством. От них Посольство, как правило, никаких нареканий и жалоб не получает. Проблемы возникают чаще всего в связи с нелегальной трудовой миграцией», - отмечает Даниил Чехлань.

Скажем честно, нелегально устроиться в Южной Корее легко, но какая именно это будет работа, зависит от различных факторов. Не везет обычно тем, кто решил отправиться туда в первый раз и самостоятельно, без помощи опытных людей. Всевозможные объявления о вакансиях, предложения от сомнительных турфирм – зачастую обман и махинация. Мгновенная депортация буквально на выходе из самолета, не соответствующие минимальным санитарно-гигиеническим нормам условия проживания, работа на износ, мизерная по сравнению с обещанной зарплата – это лишь краткий перечень опасностей при незаконном трудоустройстве.

«Сотрудники миграционных служб имеют полное право задержать нарушителя миграционного режима сразу в аэропорту и мгновенно, даже без объяснения причины, депортировать его из Республики Корея, – говорит сотрудник представительства МИД России в г. Владивостоке. - Если незаконный мигрант был задержан на территории государства, ему грозит депортация с последующим закрытием въезда в страну. Мы советуем всем выезжающим за границу внимательно знакомиться с правовой базой, обращаться к положениям, опубликованным на сайте МИД России, Посольства, представительства; также можно просто позвонить нам, и мы ответим на интересующие граждан вопросы».

МИД не устает повторять о необходимости оформления страховки, чтобы максимально обезопасить свое пребывание за границей. «Рекомендуется оформить медицинскую страховку в любом случае, даже если она не требуется для получения визы или въезда в страну. Отсутствие страховки может обернуться крупными расходами при наступлении страхового случая», - из «Рекомендаций выезжающим за границу» на сайте МИД России.

«Сложным вопросом остаётся медицинское обеспечение, – говорит Даниил Чехлань. - В случае травмы на производстве или заболевания все расходы по лечению, которые могут достигать суммы в несколько десятков тысяч долларов, ложатся на самого работника и его родственников. Усугубляет ситуацию тот факт, что многие граждане, выезжая за рубеж, нарушают требования российского законодательства и не оформляют медицинскую страховку. Посольство пытается помочь в таких ситуациях, но сам факт нелегального въезда на территорию РК значительно ограничивает наши возможности по защите прав российских граждан. При этом сами граждане, находящиеся в Южной Корее нелегально, предпочитают не выходить на связь с Посольством, опасаясь, что вмешательство российских официальных представителей сразу же привлечёт внимание миграционных властей, поэтому нам становится известно о ситуации, как правило, когда положение уже становится близким к критическому».

Полина ЛАПИНА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.