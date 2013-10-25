Школа молодого предпринимателя пройдет в Дальнегорске

Департамент по делам молодежи Приморского края продолжает развивать проект «Поддержка и развитие молодежного предпринимательства в Приморском крае». Как сообщает пресс-служба краевой администрации, очередная выездная школа молодежного предпринимательства пройдет на этот раз в Дальнегорске.

Участниками проекта могут стать молодые люди от 18 до 35 лет, которые хотят организовать свое собственное дело, либо являются начинающими предпринимателями.

Отметим, в рамках проекта уже были проведены четыре выездные школы молодежного предпринимательства по основам организации своего дела во Владивостоке, Находке, Уссурийске.

Выездная школа - это проведение мастер-классов и минитренингов, в ходе которых раскрывается механизм организации собственного дела от момента появления желания стать предпринимателем до воплощения идеи в реальный бизнес-план.

Для проведения занятий привлекаются опытные предприниматели и специалисты, работающие в бизнесе и с бизнесом, участники смогут из первых рук получить необходимую информацию. Каждый участник получает комплект раздаточных материалов - методические рекомендации по открытию и организации собственного дела и написанию бизнес-плана.

Так же будут проведены итоговый бизнес-марафон для участников выездных школ, итоговая конференция, подготовлено и издано практическое пособие «В помощь молодому предпринимателю Приморского края», итоговый сборник материалов проекта.

Департамент по делам молодежи Приморского края приглашает молодых людей стать участниками очередной выездной школы молодежного предпринимательства в Дальнегорске 5-6 ноября.

Занятия будут проходить с 10:00 до 18:00 в ДИЭИ (филиал ДВФУ) по адресу: Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 124.

Для участия необходимо подать заявку по электронной почте fe-centre@mail.ru с пометкой «Школа МП – Дальнегорск» не позднее 31 октября (до 18:00).

ZRPRESS.ru, Владивосток.