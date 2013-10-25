www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.79 р. 100 JPY: 60.87 р.
EUR: 78.41 р. 10 CNY: 98.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Школа молодого предпринимателя пройдет в Дальнегорске

25 Октября 2013, 15:52 | Приморье

Департамент по делам молодежи Приморского края продолжает развивать проект «Поддержка и развитие молодежного предпринимательства в Приморском крае». Как сообщает пресс-служба краевой администрации, очередная выездная школа молодежного предпринимательства пройдет на этот раз в Дальнегорске.

Участниками проекта могут стать молодые люди от 18 до 35 лет, которые хотят  организовать свое собственное дело, либо являются начинающими предпринимателями.

Отметим, в рамках проекта уже были проведены четыре выездные школы молодежного предпринимательства по основам организации своего дела во Владивостоке, Находке, Уссурийске.

Выездная школа - это проведение мастер-классов и минитренингов, в ходе которых раскрывается механизм организации собственного дела от момента появления желания стать предпринимателем до воплощения идеи в реальный бизнес-план.

Для проведения занятий привлекаются опытные предприниматели и специалисты, работающие в бизнесе и с бизнесом, участники смогут из первых рук получить необходимую информацию. Каждый участник получает комплект раздаточных материалов -  методические рекомендации по открытию и организации собственного дела и написанию бизнес-плана.

Так же будут проведены итоговый бизнес-марафон для участников выездных школ, итоговая конференция, подготовлено и издано практическое пособие «В помощь молодому предпринимателю Приморского края», итоговый сборник материалов проекта. 

Департамент по делам молодежи Приморского края приглашает молодых людей стать участниками очередной выездной школы  молодежного предпринимательства в Дальнегорске 5-6 ноября.

Занятия будут проходить с 10:00 до 18:00 в ДИЭИ (филиал ДВФУ) по адресу:  Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 124.

Для участия необходимо подать заявку по электронной почте fe-centre@mail.ru с пометкой «Школа МП – Дальнегорск» не позднее 31 октября (до 18:00). 

ZRPRESS.ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: собственный бизнес  школа  бизнес-марафон  молодежное предпринимательство 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru