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Школа молодого предпринимателя пройдет в Дальнегорске
Департамент по делам молодежи Приморского края продолжает развивать проект «Поддержка и развитие молодежного предпринимательства в Приморском крае». Как сообщает пресс-служба краевой администрации, очередная выездная школа молодежного предпринимательства пройдет на этот раз в Дальнегорске.
Участниками проекта могут стать молодые люди от 18 до 35 лет, которые хотят организовать свое собственное дело, либо являются начинающими предпринимателями.
Отметим, в рамках проекта уже были проведены четыре выездные школы молодежного предпринимательства по основам организации своего дела во Владивостоке, Находке, Уссурийске.
Выездная школа - это проведение мастер-классов и минитренингов, в ходе которых раскрывается механизм организации собственного дела от момента появления желания стать предпринимателем до воплощения идеи в реальный бизнес-план.
Для проведения занятий привлекаются опытные предприниматели и специалисты, работающие в бизнесе и с бизнесом, участники смогут из первых рук получить необходимую информацию. Каждый участник получает комплект раздаточных материалов - методические рекомендации по открытию и организации собственного дела и написанию бизнес-плана.
Так же будут проведены итоговый бизнес-марафон для участников выездных школ, итоговая конференция, подготовлено и издано практическое пособие «В помощь молодому предпринимателю Приморского края», итоговый сборник материалов проекта.
Департамент по делам молодежи Приморского края приглашает молодых людей стать участниками очередной выездной школы молодежного предпринимательства в Дальнегорске 5-6 ноября.
Занятия будут проходить с 10:00 до 18:00 в ДИЭИ (филиал ДВФУ) по адресу: Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 124.
Для участия необходимо подать заявку по электронной почте fe-centre@mail.ru с пометкой «Школа МП – Дальнегорск» не позднее 31 октября (до 18:00).
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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