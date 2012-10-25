www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.63 р. 100 JPY: 58.58 р.
EUR: 74.67 р. 10 CNY: 94.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Знай наших!
Распечатать

Приморье увидело шоу "танцующих экскаваторов"

25 Октября 2012, 17:38 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 25 октября, ZRPRESS. "Изюминкой" открытия в Артеме дилерского центра JCB стало уникальное шоу - визитная карточка один из крупнейших в мире производителей тяжелого строительного оборудования.

25 октября генеральный директор JCB Russia Девид ХИЛЛ официально представил Техцентр "Сумотори" в качестве официального дилера по дорожно-строительной технике компании JCB. Торжественное открытие центра по продаже и обслуживанию спецтехники британского производителя посетили профессиональные пилоты с показом шоу "Танцующие экскаваторы JCB", которое раньше можно было увидеть только что в YouTube .

Гости шоу, и в их числе корреспондент "ЗР", увидели, как машины весом более 8 тонн с легкостью отрываются от земли и силой гидравлики поднимаются на высоту более двух метров, а мини-погрузчик "танцует" танго.

История шоу танцующих экскаваторов началась в 1970 году, когда сотрудник компании JCB Ноэль ХУПЕР, упершись ковшом и механической лопатой в асфальт, включал гидравлику - и трактор приподнимался над землей на такую высоту, что под ним свободно проезжал автомобиль. Трюк продемонстрировали перед телевизионными камерами, и в тот же вечер о мощи JCB узнала вся Англия.

Конкуренты, правда, назвали Бамфорда цирковым трюкачом, но он не только не обиделся, но и поблагодарил их за подсказку, на самом деле основав "Цирк JCB", в котором выступают "Танцующие Экскаваторы JCB". Труппа дает представления до сих пор, став желанным гостем всех крупных выставок.

Досье "ЗР": Британская компания JCB, или J. C. Bamford Excavators Ltd, основанная в 1945 году, - это один из крупнейших в мире производителей тяжелого строительного оборудования. Аббревиатура JCB расшифровывается как инициалы основателя компании Джозефа Сирила БАМФОРДА, который изготовил свою первую машину - самосвальную тележку - в 1945 году, что и послужило началом истории семейного бизнеса семьи Бамфорд. Торговая марка JCB чаще всего ассоциируется с экскаваторами-погрузчиками, но эта компания выпускает более 250 моделей землеройной и дорожно-строительной техники. Заводы JCB расположены в Великобритании, США, Германии, Бразилии, Китае, Индии. Продукция компании экспортируется в более чем 150 стран мира.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".

Автор: Олег Клименко
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru