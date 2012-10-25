Приморье увидело шоу "танцующих экскаваторов"

ВЛАДИВОСТОК, 25 октября, ZRPRESS. "Изюминкой" открытия в Артеме дилерского центра JCB стало уникальное шоу - визитная карточка один из крупнейших в мире производителей тяжелого строительного оборудования.

25 октября генеральный директор JCB Russia Девид ХИЛЛ официально представил Техцентр "Сумотори" в качестве официального дилера по дорожно-строительной технике компании JCB. Торжественное открытие центра по продаже и обслуживанию спецтехники британского производителя посетили профессиональные пилоты с показом шоу "Танцующие экскаваторы JCB", которое раньше можно было увидеть только что в YouTube .

Гости шоу, и в их числе корреспондент "ЗР", увидели, как машины весом более 8 тонн с легкостью отрываются от земли и силой гидравлики поднимаются на высоту более двух метров, а мини-погрузчик "танцует" танго.

История шоу танцующих экскаваторов началась в 1970 году, когда сотрудник компании JCB Ноэль ХУПЕР, упершись ковшом и механической лопатой в асфальт, включал гидравлику - и трактор приподнимался над землей на такую высоту, что под ним свободно проезжал автомобиль. Трюк продемонстрировали перед телевизионными камерами, и в тот же вечер о мощи JCB узнала вся Англия.

Конкуренты, правда, назвали Бамфорда цирковым трюкачом, но он не только не обиделся, но и поблагодарил их за подсказку, на самом деле основав "Цирк JCB", в котором выступают "Танцующие Экскаваторы JCB". Труппа дает представления до сих пор, став желанным гостем всех крупных выставок.

Досье "ЗР": Британская компания JCB, или J. C. Bamford Excavators Ltd, основанная в 1945 году, - это один из крупнейших в мире производителей тяжелого строительного оборудования. Аббревиатура JCB расшифровывается как инициалы основателя компании Джозефа Сирила БАМФОРДА, который изготовил свою первую машину - самосвальную тележку - в 1945 году, что и послужило началом истории семейного бизнеса семьи Бамфорд. Торговая марка JCB чаще всего ассоциируется с экскаваторами-погрузчиками, но эта компания выпускает более 250 моделей землеройной и дорожно-строительной техники. Заводы JCB расположены в Великобритании, США, Германии, Бразилии, Китае, Индии. Продукция компании экспортируется в более чем 150 стран мира.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".