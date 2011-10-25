Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморье охватила кедровая лихорадка
В Приморье в этом году – большой урожай на кедровый орех. В тайге хозяйничают сотни бригад из Владивостока и других городов и весей, не дремлют и китайцы, «помогающие» собрать урожай и опустошить кедровники.
Некоторые шишкари бьют по дереву бревном, другие лазят на деревья с помощью «кошек», третьи собирают паданку с земли, четвертые – самые наглые – просто спиливают дерево ради наживы. Бывает, спиливают не все дерево, а лишь верхушку с шишками. И таких наглых много, им плевать, что уничтожаются уникальные кедровники. А значит, и кормовая база для зверья – медведей, кабана, белок, барсуков, бурундуков. А лесничие всех браконьеров, увы, не переловят…
При этом цена принимаемого скупщиками на северах и в центральном Приморье килограмма шишки – всего 10-15 рублей, 35-40 дают за чистый орех. А в Китае, говорят, его продают уже по 100 рублей. Правда, в Китае в этом году тоже урожай на кедровые шишки.
Для собственных нужд, как уверяют работники лесхозов, собирать шишки можно. Но для продажи орех заготавливать нельзя. Можно это делать лишь законным арендаторам таежных угодий, имеющим лицензии на заготовительную деятельность. Хотя на деле шишкуют в тайге все, кому не лень. Инженер по охране леса Ольгинского филиала «Приморского лесничества» Артем КОЛЕСНИК сетует: «Да, мы ходим в совместные с полицией рейды по соблюдению лесного законодательства. Встречаем и сборщиков орехов. Но как узнать – для себя они собирают или на продажу? Раньше был закон Приморского края № 141, который оговаривал норму сбора ореха на человека – 40 кг или 8 мешков шишки. А сейчас закон норму не предусматривает».
Арсеньевский предприниматель Алексей КАРАСЕВ – один из тех немногих, за кем закреплено право на аренду таежных участков с кедровниками. Заготовкой дикороса его компания занимается с 1993 года. Как владелец таежных участков кедрово-промысловой зоны, взятой в аренду, он имеет право и на промышленную заготовку, и на экспорт таежного золота – кедрового ореха. В прошлом году Карасев открыл в Арсеньеве цех по переработке ореха. И снизил объем экспорта, так как важно обеспечить бесперебойную работу цеха не только в этом, но и в следующем году, а для этого нужен задел на будущее. Ведь не каждый год – урожайный. Играет роль в ограничении экспорта также то, что введены лицензии на экспорт кедрового ореха, в Китай можно вывезти не более 5 тыс. тонн ореха. А в 2003 году, например, объем экспорта составил 30 тыс. тонн.
При правильном хранении ореха его можно держать в проветриваемом помещении год. А готовый продукт цеха – очищенные орехи в вакуумной упаковке - могут храниться 3 года. На базе Карасева в Арсеньеве тоже принимают от населения кедровые орехи и шишку. Зав. базой Василий ГРИГОРЬЕВ ежедневно принимает таежное золото от сборщиков. С хорошего дерева можно снять 4-6 мешков шишки. Урожай славный не только в Кавалеровском, но и в Дальнегорском, Ольгинском, Чугуевском, Анучинском, Яковлевском районах. Многие имеют дома самодельные шишкомолки и сами мелют шишки на орехи. Ведь орех стоит дороже, и его сдавать выгоднее. За день можно набрать, по словам сборщиков, до 1,5-2 тонн шишки, если собирать бригадой.
Есть, правда, одно неприятное обстоятельство для «диких» заготовителей: в Арсеньевском городском округе и ряде районов края по решениям местных КЧС и в связи с наступлением пожароопасного периода доступ в лес ограничен.
Новости тематики
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- "Газпром" построил в Приморье новый важный объект
- Трутнев заверил, что новое крупнейшее предприятие в Приморье строится по графику
- Торговый дом КНДР — в Приморье
- Бывший кандидат в губернаторы Приморья контролирует некогда преуспевавшее пароходство
- Дерипаска подчинился главе Приморья
- Промышленности Приморья далеко до советских объемов
- Корейские инвесторы не могут получить землю под строительство в Приморье
- У еще одного дальневосточного банка отозвали лицензию
Новости раздела
- Подведены итоги седьмого ежегодного Форума "Актуальные вопросы информационной безопасности"
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- Tele2 открывает салоны связи в цифровом формате во Владивостоке
- Более 9 тысяч гектаров морских акваторий под аквакультуру разыграют на ВЭФ в Приморье
- Во Владивостоке полиция и администрация продолжают борьбу с незаконной торговлей
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Почти 600 млн молоди гребешка высадили на "морских огородах" Приморья
- Tele2 и фонд "Навстречу переменам" нашли новых социальных предпринимателей
- Тереховский ЗБИ гарантирует качество
- Летняя акция в ЖК "Фрегат-2": экономия до 186 тысяч рублей!
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- Удар ниже причала