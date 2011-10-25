Приморье охватила кедровая лихорадка

В Приморье в этом году – большой урожай на кедровый орех. В тайге хозяйничают сотни бригад из Владивостока и других городов и весей, не дремлют и китайцы, «помогающие» собрать урожай и опустошить кедровники.

Некоторые шишкари бьют по дереву бревном, другие лазят на деревья с помощью «кошек», третьи собирают паданку с земли, четвертые – самые наглые – просто спиливают дерево ради наживы. Бывает, спиливают не все дерево, а лишь верхушку с шишками. И таких наглых много, им плевать, что уничтожаются уникальные кедровники. А значит, и кормовая база для зверья – медведей, кабана, белок, барсуков, бурундуков. А лесничие всех браконьеров, увы, не переловят…

При этом цена принимаемого скупщиками на северах и в центральном Приморье килограмма шишки – всего 10-15 рублей, 35-40 дают за чистый орех. А в Китае, говорят, его продают уже по 100 рублей. Правда, в Китае в этом году тоже урожай на кедровые шишки.

Для собственных нужд, как уверяют работники лесхозов, собирать шишки можно. Но для продажи орех заготавливать нельзя. Можно это делать лишь законным арендаторам таежных угодий, имеющим лицензии на заготовительную деятельность. Хотя на деле шишкуют в тайге все, кому не лень. Инженер по охране леса Ольгинского филиала «Приморского лесничества» Артем КОЛЕСНИК сетует: «Да, мы ходим в совместные с полицией рейды по соблюдению лесного законодательства. Встречаем и сборщиков орехов. Но как узнать – для себя они собирают или на продажу? Раньше был закон Приморского края № 141, который оговаривал норму сбора ореха на человека – 40 кг или 8 мешков шишки. А сейчас закон норму не предусматривает».

Арсеньевский предприниматель Алексей КАРАСЕВ – один из тех немногих, за кем закреплено право на аренду таежных участков с кедровниками. Заготовкой дикороса его компания занимается с 1993 года. Как владелец таежных участков кедрово-промысловой зоны, взятой в аренду, он имеет право и на промышленную заготовку, и на экспорт таежного золота – кедрового ореха. В прошлом году Карасев открыл в Арсеньеве цех по переработке ореха. И снизил объем экспорта, так как важно обеспечить бесперебойную работу цеха не только в этом, но и в следующем году, а для этого нужен задел на будущее. Ведь не каждый год – урожайный. Играет роль в ограничении экспорта также то, что введены лицензии на экспорт кедрового ореха, в Китай можно вывезти не более 5 тыс. тонн ореха. А в 2003 году, например, объем экспорта составил 30 тыс. тонн.

При правильном хранении ореха его можно держать в проветриваемом помещении год. А готовый продукт цеха – очищенные орехи в вакуумной упаковке - могут храниться 3 года. На базе Карасева в Арсеньеве тоже принимают от населения кедровые орехи и шишку. Зав. базой Василий ГРИГОРЬЕВ ежедневно принимает таежное золото от сборщиков. С хорошего дерева можно снять 4-6 мешков шишки. Урожай славный не только в Кавалеровском, но и в Дальнегорском, Ольгинском, Чугуевском, Анучинском, Яковлевском районах. Многие имеют дома самодельные шишкомолки и сами мелют шишки на орехи. Ведь орех стоит дороже, и его сдавать выгоднее. За день можно набрать, по словам сборщиков, до 1,5-2 тонн шишки, если собирать бригадой.

Есть, правда, одно неприятное обстоятельство для «диких» заготовителей: в Арсеньевском городском округе и ряде районов края по решениям местных КЧС и в связи с наступлением пожароопасного периода доступ в лес ограничен.