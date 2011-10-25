ОАО «Восточный Порт» приобрел новый портальный кран "Витязь"

На универсальном производственно-перегрузочном комплексе (ППК-1) ОАО «Восточный Порт» введен в эксплуатацию новый портальный кран.

Портальный перегрузочный кран «Витязь» был изготовлен и поставлен одной из ведущих российских компаний по производству тяжелого кранового оборудования ЗАО «Севмормонтаж» (СММ), г. Санкт-Петербург. Специалистами этой же компании выполнялась и сборка. В начале сентября кран был поставлен на рельсы, проведены пуско-наладочные работы. На сегодняшний день получено заключение Ростехнадзора о пригодности оборудования к эксплуатации.

«Витязь» предназначен для работы с сыпучими и штучными грузами, также может применяться в грейферном, крюковом и магнитном режимах. Основные технические характеристики крана - грузоподъемность 20/40/63 тонны на вылете стрелы 32/18/8 метров и объемные грейферы, вместимостью 12 кубических метров - позволяют ему справляться со всеми поставленными перед такой техникой задачами. Большое значение имеет и более надежная система безопасности, современные ограничители, что почти исключает возможность повреждения вагонов.

Применение нового портального крана позволит поднять объем грузоперевалки на комплексе, сократить время погрузки и выгрузки, а также увеличить количество судов, одновременно стоящих под погрузкой, с двух до трех.

Досье: ОАО «Восточный Порт» (г. Находка, Приморский края) - крупнейшая стивидорная компания на Дальнем Востоке России, которая специализируется на перевалке каменного угля. Основной груз - угли Кузбасса. В настоящее время экспортный уголь составляет почти 95% от всего грузооборота компании, 2,5% приходится на каботажный уголь и около 2,5% на прочие грузы. В структуру ОАО «Восточный Порт» входит Угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов. Уровень автоматизации достигает почти 98,9%. Мощность перевалки -14 млн. т. в год. Универсальный производственно-перегрузочный комплекс специализируется на грейферной перевалке угля. Мощность составляет 3 млн.т. в год. В активах компании собственный Портовый флот с мощными буксирами-кантовщиками, способными швартовать суда дедвейтом 150 тыс. т.