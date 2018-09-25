Проклятие "золота осени"

Природные «подарки» в виде листопада, и особенно снега, оборачиваются проблемами для коммунальщиков и делают жизнь в городе дороже

Чистота в городе - не фантастика. Простой житель Владивостока хорошо знает и постоянно вылизываемые коммунальными службами городские территории в центре, и досадные участки тоже в центре, которые свидетельствуют о том, что наши дворники - не волшебники. Хотя зачастую они невидимы. И известно, что наших коммунальщиков каждый год накрывает стихия в виде листопада и снега.

Смешиваясь в общую кучу с неубранным мусором, они превращают территорию города в настоящее поле битвы за чистоту. Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы предлагает работникам организаций и служб, занимающихся уборкой территорий, проявлять в этой борьбе последовательность и сообразительность, поскольку расходы на нее ограничены, техники и рук не хватает, а жить хочется во Владивостоке чистом и комфортном.

Золото осени - на свалку

Начинающийся листопад, как всегда, привносит в настроение лирическую грустинку. Жалкими отрывками поэзии в голове прокручиваются строки типа «люблю я пышное природы увяданье» или «как прощальный салют в сентябре листья жгут».

А ведь действительно жгут - бестолково и в большом количестве! Сгребают граблями в кучи и поджигают, не думая о том, что этим лишают почву пополнения ценной органики, которая должна перегнивать и давать жизнь биологической цепочке, поддерживающей городские почвы на достаточном для озеленения уровне плодородия. Не думают о том, что вместе с дымом в воздух высвобождаются вредные вещества, от которых растения его чистили. И это, пожалуй, хлеще для окружающей среды, чем угольная пыль в чистом виде. И горожанин от этого дыма чахнет пуще, чем от курения…

По данным пресс-службы городской администрации, золотая и медная листва, трава - свежескошенная и сухая, ветки и стволы деревьев после санитарных рубок, не сгорающие в кострах (которые из санитарных и противопожарных соображений категорически запрещается жечь) - все это вывозится во Владивостоке на ул. Холмистую,1, где работает полигон ТКО Спецзавода №1. И там эти природные биоотходы завершают свой жизненный цикл. Без какой-то особой пользы.

Что касается пользы, то в Москве, например, несколько лет назад, по настоянию городского департамента природопользования, коммунальщиков просто стали штрафовать за уборку листьев с газонов и прочих мест, отведенных под зеленые насаждения, поскольку природоохранители посчитали, что уборка листвы нарушает природный баланс в городе.

Кстати, этой точки зрения придерживаются и специалисты Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы, способствуя внедрению в Приморье и на Дальнем Востоке современных технологий противопожарного контроля территорий. Они считают, что мало того, что от природных пожаров истощаются наши природные богатства, так ущерб еще больше усугубляют уборки и сжигание органики, которую собирают с территорий поселений, и просто искусственные палы. От этого зачастую гибнут молодые посадки, в суровую зиму повреждаются корни деревьев, сокращая их жизнь, исчезают насекомые и птицы, питающиеся ими.

Хороший дачник даже в городе не сжигает траву и листья, а использует их для утепления посадок на зиму и получения компоста. Эта практика на уровне всего Владивостока почему-то не срабатывает. Считается правильнее - собрать природный «мусор» в мешки и вывезти. На это тратятся большие деньги. Машины зачастую возят «воздух». А в перспективе предстоит и завоз в город почв, пригодных для озеленения, откуда-то издалека, взамен уже истощенных и отравленных реагентами и солью, попадающими на газоны при чистке дорог и тротуаров.

Надо отметить, что московский запрет на уборку листьев с газонов - это не ноу-хау. Так, в Германии и ряде других экономически развитых стран в городах весь осенний опад остается на голой земле, и никто его не убирает ради тотальной чистоты. Хотя, конечно, листья с тротуаров и дорог приходится перемещать на зеленые территории. И никто их там не жжет - культура этого не позволяет. А у нас с этой культурой проблема. Не умеют горожане обращаться с огнем. И это приводит к серьезным последствиям. Известно, например, что пожарами от костров, которые в свое время оставляли незатушенными посетители Ботсада ДВО РАН, во Владивостоке однажды была уничтожена ценнейшая коллекция уникальных многолетних растений, которую не удалось восполнить до сих пор.

Снег на своем месте

Для Владивостока даже небольшой снег - большая проблема, а большой снег - коллапс, из которого приходится выходить до разгара весны.

У многих уже, наверное, стерлось из памяти, что выпавший в этом году на 1 и 8 марта снег, который временно складировался на центральной площади Владивостока, затем вывозился в район недостроенного ФОКА в Снеговой пади и полигона ТБО на ул. Холмистой аж до начала апреля. И та уборка, и временное складирование снега все еще оставляют вопросы. Главный из которых - удастся ли в близком будущем городу преодолевать снежную стихию без надрыва, нарушений экологии и значительных затрат ресурсов и денег.

Делая выводы из уроков мартовской снегоуборочной кампании, глава администрации Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО отметил, что обильный снег вскрыл ряд серьезных недостатков в городском хозяйстве. В частности, выявилась нехватка спецтехники, площадок, пригодных для складирования снега, плохая пропускная способность транспортной сети в период очистки дорог и тротуаров и пр. См. также досье в подвале полосы.

Известно, что многим почему-то показалось неуместным использовать центральную площадь города под временное снегохранилище. Были претензии, что снег грязный. Но это и понятно - его собирали с дорог, которые предварительно были посыпаны сотнями тонн пескосолевой смеси и были политы сотнями кубов жидких реагентов. И принципиально большинство горожан поддержало использование площади под оперативный сбор снега.

Можно только сожалеть, что у города всего одна такая удобная для этих целей площадь. Известно, что ранее снег складировался в районе Спортивной гавани, но там к нему были высказаны серьезные претензии, что он, попадая в море, загрязняет акваторию. И складирование запретили.

Но и центральная площадь с точки зрения закона оказалась неподходящим местом для временного хранения снега. При этом прокуратура признала это хранение незаконным не только на площади, но и в районе Снеговой пади. Соответственно были внесены представления главе администрации Владивостока, руководителю МБУ «Содержание городских территорий» и заместителю начальника управления дорог и благоустройства города. Были также вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении за самовольное согласование мест для временного размещения снега. Было указано, что эти места должны согласовываться муниципалитетом заранее и публиковаться на сайте администрации. Соответствующее постановление администрации появилось, но уже после снежной стихии и борьбы с ней.

Особенно прокуратуру возмутило то, что снег и лед, содержащие химические реагенты, складировались в водоохранной зоне бухты Золотой Рог. То есть, водоем «кристальной чистоты» мог пострадать от продуктов химии и грязи. Но и вывезенные на ул. Выселковую со снегом, они тоже могли попасть в море после таяния, но уже в Амурский залив.

В общем, куда ни кинь - всюду клин. То есть, надо запускать снеготаялки, соединять их в комплекс с какими-то специальными очистными сооружениями, которые должны чистить растаявший снег от химикатов, грязи и мусора, чтобы в море вода уходила уже в чистом виде. А может быть - и не в море, а на технические нужды - на мойку дорог машинами, полив цветов и пр. Но для этого городу, опять же, нужно какое-то водохранилище.

Виталий Веркеенко подметил, что для борьбы со снегом «нужно возвести в систему план действий при различных ситуациях, выработать систему управления и организации работ, комплектации звеньев, оптимальный режим работы и мотивацию специалистов в различных ситуациях, а не искать решения, куда направлять технику и везти снег, в ручном режиме».

Что ж, понимание главного в борьбе со снегом есть. Есть и люди, которые в трудной ситуации готовы работать днем и ночью. Это показал снежный март. И надо надеяться, что новая зима не застанет город и его службы безоружными к сюрпризам природы, а прокуратура подскажет, где и как складировать снег, чтобы он не мешал нормальной жизни города и не портил своим послеуборочным качеством окружающую среду.

Досье "Золотого Рога": По подсчетам администрации города, для эффективной уборки городских дорог от снега требуется не 100 имеющихся машин и механизмов, а около 500. Но, возможно, и меньше, если они будут многофункциональны. Их надо приобретать, несмотря на ограниченность бюджета в средствах. Мэрия напомнила о наличии у города двух снегоплавильных установок, которые хорошо зарекомендовали себя в других городах, но у нас они пока не работали, поскольку «пылились на складах». Их оттуда изъяли, но будут ли они задействованы в новый сезон - пока непонятно.

На фото: Природоохранители считают, что уборка листвы нарушает природный баланс в природе…

Фото Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА