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Почетное место приморского леса

25 Сентября 2018, 16:54 | Приморье

Лесная отрасль края занимает четвертое место по объему налогов после транспорта, промышленности и пищевого производства

 

Каждое третье воскресенье сентября в России отмечается праздник День работника леса. В 2018 году он пришелся на 16 сентября. Сохранность леса является важной задачей всех работников лесничества. Грамотно сохранить, переработать и реализовать лесное богатство - вот главные цели специалистов. Это государственный праздник, он возник в далеком 1980 году по Указу Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях». В Приморье его только в силу профессиональной специализации отмечают около 20 тысяч человек.

С давних времен во всем мире привлекается внимание общественности к сохранности лесов. В России еще в 1977 году с целью увеличения, сохранения и рационального использования лесных массивов было утверждено «Лесное законодательство». Это был первый документ, который регламентировал деятельность работников лесного хозяйства. А уже через три года, в 1980 году, было принято решение утвердить праздник - День леса. В первую очередь, сделано это было для сплочения людей, которые не равнодушны к лесному хозяйству. Для поднятия авторитета таких необходимых профессий, как егерь, лесник.

Отмечается этот праздник широким кругом людей - это все работники лесоперерабатывающей промышленности, охранники лесов и все другие, чья деятельность как-то связана с лесом. Не остается не отмеченным этот день среди студентов и преподавателей соответствующей специфики колледжей и вузов страны.

В праздничный день принято собираться в компании коллег, обсуждать прошедший год, достижения, проблемы и пути их решения. Желают друг другу продвижения по службе и так далее. На торжественном уровне в залах собирают работников всех отраслей лесного хозяйства. Руководство награждает работников грамотами и ценными подарками, благодарит за хорошую службу и добросовестную работу.

Приморских работников леса по традиции поздравил глава края. Приводим праздничное обращение врио губернатора края Андрея ТАРАСЕНКО:

Уважаемые работники лесной отрасли Приморья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы вносите достойный вклад в экономику и социальную сферу Приморского края. Проводите модернизацию, развиваете производство, создаете новые, конкурентоспособные предприятия.

Сегодня лесная отрасль занимает четвертое место по сумме налоговых поступлений в бюджет Приморского края. Лесопромышленный комплекс постоянно увеличивает объемы и повышает качество производства древесины, делает упор на глубокую переработку.

В этом году в Приморье начала работу лесная биржа. Это позволит насытить лесной продукцией, в первую очередь, внутренний рынок.

Желаю всем работникам леса новых трудовых побед, счастья, здоровья и благополучия!»

В честь Дня леса принято проводить конкурсы на лучшего пожарного леса, на самого умного дендролога. В праздничный день отмечают победителей и награждают их.

В эфирах телевидения и радиовещания к знаменательному дню подготавливают передачи, в которых делается акцент на ценности лесов, много говорят об экологии регионов. Более широко знакомят людей с проблемами, которые грозят лесным массивам. Еще раз напоминают всем о необходимости сохранять чистоту в лесу.

Школы и дошкольные учреждения к этому дню устраивают экскурсии в лесничества и заповедники.

Кстати, не так давно в Приморье участники соответствующей межведомственной рабочей группы под руководством первого вице-губернатора Александра КОСТЕНКО обсудили план мероприятий по развитию биржевых торгов и электронных процедур реализации древесины и лесоматериалов на территории края. Сама электронная площадка, напомним, уже начала свою работу.

Первый заместитель главы Приморья подчеркнул, что развитие биржевой торговли лесом и лесоматериалами - это государственная задача, а механизмы такой торговли выгодны как предпринимателям, так и государству. Они позволяют бизнесу получить доступ к неограниченному кругу клиентов и, соответственно, получить справедливую рыночную цену за свою продукцию.

Подчеркнуто, что лесная биржа даст дополнительные эффективные инструменты развития лесопромышленного комплекса Приморья, позволит выявить сложности и урегулировать их в интересах бизнеса и власти.

Стоит отметить, что в Приморье уже намечена положительная тенденция в развитии переработки леса. За пять месяцев 2018 года объем экспортируемого кругляка снизился с 40% до 32% по сравнению с прошлым годом.

Лесная отрасль занимает четвертое место по объему налогов в Приморье после транспорта, промышленности и пищевого производства. В заготовке и переработке леса в Приморье заняты около 19 тысяч жителей края.

На фото: День леса, если задуматься, касается всех.

Фото Елены АБАШЕВОЙ.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: лесная отрасль  экология  законодательство  заповедники 













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