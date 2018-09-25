"Восточное кольцо России" не складывается в турпродукт

Окольцевать Дальний Восток туристическим маршрутом пока не удается

Восточное кольцо России – единый туристический бренд, объединяющий субъекты Дальнего Востока и Забайкальского края. Проект поддерживается Ростуризмом и активно продвигается в информационном поле. Тем не менее, эксперты туристической отрасли отмечают, что основные проблемы «Восточного Кольца» - дороговизна и продолжительность путешествий по связываемым регионам по-прежнему не теряют актуальности. И реального покупателя такому продукту найти довольно непросто.

Объединение регионов и создание совместной туристической дестинации – не новая идея на дальневосточном рынке. Со времен появления концепции «Восточного Кольца» в рамках второго Восточного экономического форума, продвижение совместного туристического потенциала регионов получило теоретическую основу. Приморский край взял на себя обязанность координатора данной работы и разработал план развития. Развитие туристической отрасли в условиях совместной туристической дестинации согласуется с государственной программой «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы.

Объединенные другим продуктом

Как итог: субъекты, входящие в концепцию «Восточного кольца» стали представляться на туристических выставках под единым брендом. По словам экспертов, такое объединение позволяет не только экономить каждому отдельно взятому субъекту, но и создавать более масштабный и привлекающий всеобщее внимание стенд. Участники «Кольца» также поддержали предложение Приморского края продолжить консолидированное представление регионов Сибири и Дальнего Востока на международных выставках, особенно в странах АТР, и выступать под единым брендом.

Реальному рынку концепция подарила шесть турпродуктов, маршруты которых предполагают посещение нескольких достопримечательностей разных субъектов, объединенных одной тематикой: «Восточное кольцо», «Тигровый бриллиант», «Восточное ожерелье», «Пять стихий», «Легенды Тихого океана» и «Огненный тигр». Турпродукты объединили Сахалин, Камчатку, Приморье, Якутию и Хабаровск. В дальнейшем планируется связать маршруты еще и в событийное «Кольцо», привязав их к памятным датам и ключевым событиям субъектов. По словам директора туристско-информационного центра Приморского края Дарьи ГУСЕВОЙ, связанные совместными турпродуктами регионы наиболее плотно работают в рамках концепции «Восточного кольца», другие участники пока еще не так активны.

Не столь активны и потенциальные покупатели услуг. В среднем маршруты «Восточного кольца» рассчитаны на 9-11 дней, а приблизительная стоимость продуктов начинается от 95 тысяч рублей, в то время как туристы рассчитывают на более короткие и дешевые предложения. «Жителям Дальнего Востока наиболее интересны туристические продукты, рассчитанные на три-четыре дня. При этом оптимальным временем для такого предложения стало бы межсезонье, – считает руководитель туристической компании «Камчатка Комфорт» Владимир РЯБИНИН. – Это так называемые туры выходного дня, которые становятся более доступны при завершении туристического сезона. Ведь на Дальнем Востоке доступность турпродукта нередко упирается в стоимость авиабилетов, которая значительно увеличивается в высокий сезон. Именно поэтому многие туристические компании создают новые продукты для межсезонья, когда цены на авиаперелеты и проживание значительно снижаются. Но о таких турах рынок пока не знает, и туристическим компаниям необходимо привлекать все возможные каналы и больше рассказывать о том, что регионы могут быть доступными, а путешествие - коротким и насыщенным».

Именно поэтому участники туристического рынка выстраивают совместные связи в обход продвигаемых Ростуризмом концепций. Как отметил директор ООО «ХасанИнтур» Евгений БАГРЕЦОВ, совместная межрегиональная работа с регионами налажена уже давно, благодаря усилиям туристических компаний. Так, например, хорошие деловые связи и объединенные турпродукты много лет и так связывали Приморский край, Сахалинскую область, Хабаровский край и Камчатку.

«Концепция «Восточного кольца» – это по большей части первая попытка объяснить регионам и участникам туриндустрии, что объединение рынков и разных субъектов с общими целями продвижения – перспективно и соответствует мировому опыту. Идея правильна, но с точки зрения того, в какую форму облечена и каким образом внедряется – работа идет не совсем правильно потому, что продукта не существует. А прежде, чем что-то продвигать, необходимо его создать. В данном случае сформирован некий миф о существовании продукта, он продвигается исключительно государственными силами и либо совсем не связан, либо самым малым образом согласуется с интересами бизнеса. Перспектив у этого искусственно созданного бренда нет», – поделился генеральный директор некоммерческой организации «Тихоокеанский туристический союз» Кирилл ПОТАПЕНКО.

Эксперт также отметил, что по большому счету перед субъектами не стоит задачи сотрудничать друг с другом и совместно реализовывать какие-то проекты. Им очень сложно управлять отношениями с подрядчиками даже внутри своего региона, не говоря уже о подборе подрядчиков в других субъектах. Технологически это становится почти невозможным. Поэтому какие-то встречи на уровне властей проходят, соглашения подписываются, но реальных коллективных продуктов в области туризма пока еще не создано.





Туристические связи зависают в воздухе

Основной проблемой, с которой сталкиваются совместные туристические продукты, является высокая стоимость авиабилетов. По словам экспертов, это остается одним из главных сдерживающих факторов туристической отрасли Дальнего Востока. Глубину проблемы отмечают не только региональные власти, но и федеральные. В Ростуризме полагают, что помимо дотаций решить вопрос можно было бы запуском чартерных рейсов, которые помогают снизить стоимость билета на 20-30%. Впрочем, несмотря на то, что вопрос стоимости авиаперевозок поднимается не первый год, он по-прежнему зависает в воздухе.

По мнению бизнеса, туристические операторы, которых могли бы заинтересовать маршруты «Восточного кольца», не справятся с этой проблемой самостоятельно. «Крупные проекты должны реализовываться благодаря государственно-частному партнерству. Во всем мире применяется такой подход: государство решает определенные вопросы, связанные с законодательством, инвестициями в инфраструктуру, которую не может создавать бизнес в силу длительных сроков окупаемости, а также создает благоприятную среду для инвестиций в туристическую сферу как таковую. Все остальное – задача предпринимателей. К сожалению, подобная работа происходит только в инфраструктурной отрасли, а в части управления таких совместных институтов не существует. А для формирования качественной туристической дестинации необходимо именно такое управление», – уверен Кирилл Потапенко.

«Все мы понимаем, что в настоящий момент путешествие по нескольким регионам Дальнего Востока очень дорого для туриста, и проект «Восточное кольцо» был призван решить эту проблему и сделать такие путешествия массовыми, а значит, и более дешевыми. Но это достаточно непростая задача, поэтому туристско-информационные центры будут объединяться с туристическими операторами и совместно продвигать межрегиональные маршруты», - уверена представитель ТИЦ Камчатского края Анна БИЛЬЧУК. По ее словам, нюансы этой работы обсудят в рамках конференции, посвященной проекту «Восточное кольцо России», которая состоится в октябре в Петропавловске-Камчатском. На мероприятие прибудут представители ТИЦ Дальнего Востока и Забайкалья. Участие в конференции подтвердили Сахалин, Иркутск, Магадан, Чукотка, Приморский край и ряд других регионов. Возможно, по итогам мероприятия будет создана ассоциация туристско-информационных центров Дальнего Востока, в зону ответственности которой войдет развитие проекта «Восточное Кольцо России».

КРОМЕ ТОГО

«Земля леопарда» станет новым маршрутом

Туристические маршруты в кластере «Леопарды на Гамова» заработают к 2020 году, сообщила на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) гендиректор АНО «Дальневосточные леопарды» Елена ГАНГАЛО.

«По нашему календарному плану, на работу потребуется два года. Здесь предполагается действительно экологический туризм. Сегодня мы обсуждали создание конных маршрутов, разработку новых экологических маршрутов. Будет сделано шикарное озеро с различными птицами, на которых можно будет посмотреть. Можно будет покататься на лодке», - сказала г-жа Гангало.

В рамках проекта планируется построить небольшой жилой комплекс, который будет вписан в окружающую среду.

Сейчас территория принадлежит АНО «Дальневосточные леопарды». Планируется, что позже кластер перейдет в собственность нацпарка «Земля леопарда».

На фото: Увидеть красоты вулканов Камчатки и завернуть в соседние регионы для туриста практически неподъемно.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ.