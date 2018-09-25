Артем встречает юбилей новыми этажами

Развитие перспективного приморского города сталкивается с рядом проблем роста, которые успешно решаются

Создание комфортной экологичной городской среды сегодня включает комплексное развитие территорий, когда одновременно равномерно строятся не только жилье, но и предприятия, объекты социальной инфраструктуры, инженерные сети и дороги. Такой подход сегодня поддерживается государственной программой «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы и особенно успешно осуществляется в городе Артеме, который 24 августа одновременно с празднованием Дня шахтера отметил и свое 80-летие. Хотя официально оно отмечается несколько позднее – в октябре.

О тенденциях развития города Артем на вопросы Деловой газеты «Золотой Рог» ответил начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Артемовского ГО Олег ЮГАЙ.

- Олег Геннадьевич, какие акценты новое строительство приобрело в Артеме в последние годы?

- Особенно активно у нас развивается промышленное, многоэтажное и индивидуальное жилое строительство. При этом город растет во всех направлениях. Территория нашего городского округа сегодня играет очень важную роль в формировании мощного регионального транспортного узла – основного функционального элемента логистического каркаса Владивостокской агломерации. Здесь активно функционируют автомобильные дороги федерального и регионального значения, воздушный и железнодорожный транспорт.

В связи с этим у нас идет активное строительство логистических комплексов, складских и производственных баз. В прошлом году был введен крупный такой объект – Авиаполис «Янковский», были построены и введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома для переселения жителей из аварийного и ветхого жилья на ул. Шишкина, сдан и работает развлекательный комплекс Tigre de Cristal Resort & Casino.

Таким образом, можно сказать, что город уже преодолел переходный период с бывшей своей шахтерской специализации и теперь обеспечивает возможность занятости населения в иных сферах деятельности.

Так, продолжается строительство новых логистических комплексов, игорной зоны «Приморье» на побережье бухты Пионерской, объектов комплекса «Приморское кольцо», горнолыжной базы в районе «Синей сопки», ряда многоквартирных жилых домов и объектов индивидуального жилья. В ближайшее время начнется строительство школы на 825 мест в районе улицы Светлогорской.

- Имела ли длительная угольная история для города какие-то последствия?

- За долгое время эксплуатации шахт произошло опускание поверхности над выработанными подземными пространствами. Так, на поле шахт «Озерная» и «Приморская» широко развито заболачивание, связанное с глинистым составом отложений, обладающих низкими фильтрационными свойствами грунтов, просадочными явлениями, а также близко расположенной верховодкой, распространенной повсеместно. На шахте «Дальневосточная» такие изменения привели к подтоплениям жилой застройки ливневыми водами.

На ряде участков поля шахты «Озерная» - в районах улиц Омской, Папанина, Томской, Менжинского – отмечаются заболоченность поверхности и подтопление подвалов. На участках, примыкающих к отвалам, в результате их оседания образовались озера, лишенные стока и имеющие отметки уреза на 2-3 метра ниже отметок ненарушенного рельефа. Подтопленные участки также отмечаются в долинах рек и ручьев, в местах пересечения их насыпями.

Нарушение или отсутствие поверхностного и дренажного стоков создают серьезные проблемы, для решения которых намечены различные меры.

В соответствии с гидрологическим прогнозом подтопления поверхности горного отвода ликвидируемых шахт «Озерная» и «Приморская», генпланом этой территории, разработанным институтом «ДальвостНИИпроектуголь», намечается проведение ряда мероприятий по защите здесь жилой застройки. Они касаются и других подтопляемых территорий.

Среди этих мер – восстановление дренажных систем, расчистка и дноуглубление каналов, устройство водопропускных труб под насыпями дорог по улицам Орловской, Омской, Лобачевского, Шахтовой, Томской, Менжинского, вдоль левого притока ручья Гнилого, устройство открытых дренажно-дождевых коллекторов на подтопляемых участках в районе ручья Зыбунный, регулирование русел водотоков.

Перечень довольно большой, с конкретизацией этих мероприятий и рекомендуемыми решениями.

- С какими проблемами потенциальные застройщики сегодня сталкиваются при выборе строительных площадок в городе? И что эксперты предлагают по участкам, требующим особого подхода?

- В связи с окончанием отработки шахт, проведением мероприятий по их ликвидации и затоплением горных отводов, на многих городских территориях проявились негативные техногенные процессы, влияющие на их освоение, включая новое строительство.

В пределах горных отводов ликвидируемых шахт, по условиям возможности выхода провалов на поверхность, выделяются неопасные, условно опасные и опасные зоны.

С точки зрения возможности дальнейшего освоения подработанных территорий, их следует считать временно ограниченно пригодными для застройки. Они могут быть использованы практически под все виды городского землепользования, за исключением многоэтажного капитального строительства. Их наиболее целесообразно использовать под строительство индивидуального малоэтажного жилья, легких спортивных сооружений, для размещения садов, парков, огородов.

Для нового строительства могут быть использованы зоны, признанные неопасными по выходу провалов. Но при этом капитальное строительство не допускается, а малоэтажное допустимо при условии специальной инженерной подготовки территорий, включающей их планировку, сооружение глинистых экранов и организации стока бытовых вод по закрытым канавам за пределы зон провалов.

Застройщики при получении разрешений на строительство объектов капитального строительства должны получать заключения в соответствующих организациях, по результатам которых предусматриваются определенные мероприятия, позволяющие вести это строительство.

- То есть, планируя строительство в Артеме, инвестор должен учитывать, что, возможно, с участком придется серьезно поработать?

- Да. У нас много территорий с уклонами поверхности 10-20% и с близким залеганием уровня грунтовых вод. Они занимают значительные площади в южной и юго-восточной частях городской планировки. Здесь основанием для фундаментов зданий и сооружений чаще всего могут служить дресвяно-щебенистые грунты и коренные породы, реже – суглинки, глины и супеси.

Участки с близким залеганием уровня грунтовых вод занимают значительные площади в долинах реки Кневичанки и ее притоков. На этих территориях основаниями фундаментов могут быть разнозернистые пески, супеси, суглинки и гравийно-галечные образования. Местами они заилены и заторфованы. Но в основном грунты здесь устойчивы.

В ряде случаев строительство усложняют небольшие болота с мощностью слоя торфа до двух метров.

Разноообразием отличаются и многие территории, неблагоприятные для строительства. К ним у нас, в частности, относятся: склоны сопок с уклонами поверхности более 20%, участки, затопляемые при наивысшем уровне воды редкой повторяемости. Имеются такие неудобья, как овраги, карьеры и изрытости, отвалы пустых пород, топкие поймы мелких водотоков, поля закрытых шахт с глубиной отработки угольных пластов 60-400 метров.

Инженерно-строительные условия на территории города достаточно сложные не только из-за природных факторов, но и из-за расположения его непосредственно на подработанных территориях, на которых не допускается строительство многоэтажных капитальных зданий. Имеется недостаточная для централизованного водоснабжения обеспеченность пресными подземными водами. На территории города они могут использоваться только мелкими потребителями.

Во избежание чрезвычайных ситуаций практически исключены для капитального строительства территории подработанных угольных месторождений, месторождений различных глин и строительных материалов. Размещение объектов строительства на площадях залегания полезных ископаемых допускается только в исключительных случаях. Значительны существующие санитарно-защитные зоны, зона воздушного подхода к аэродрому и его шумовая зона.

Строительство на неблагоприятных и ограниченно благоприятных территориях в городе возможно только после выполнения мероприятий по инженерной подготовке. Для отработанных территорий и мест залегания полезных ископаемых, пригодных для разработки, для строительства необходимо положительное заключение от Управления по недропользованию и Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края.

- В чем гарантия, что Артем сможет успешно расти в длительной перспективе?

- В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, наш город может стать крупным транспортно-логистическим кластером. У нас будет развиваться туристический кластер, ориентированный прежде всего на деловой и культурный туризм. Хороши перспективы агропромышленного комплекса города – предусмотрено создание проектов по увеличению объемов выпуска пищевых продуктов. Планируется дальнейшее развитие строительства и индустрии строительных материалов.

Наш городской округ является частью Владивостокской агломерации, и в ее рамках у нас будут развиваться такие функции, как «контактная зона» России и стран АТР, управленческая, транспортно-логистическая, инновационно-образовательная, туристическая и производственная.

АКТУАЛЬНО

Артем сегодня, безусловно, привлекателен для инвесторов, в том числе, и в связи со своим территориальным положением. В перспективе в нем обязательно будут расти объемы коммерческого и жилищного строительства.

Учитывая выгодное положение города, находящегося на перекрестке торговых путей России и стран АТР, в будущем он должен стать крупным международным многофункциональным транспортным центром, обеспечивающим комплексное обслуживание грузов, особенно транзитных импортно-экспортных.

Успешная реализация инвестиционных проектов в городе будет способствовать дальнейшему созданию благоприятного инвестиционного климата, оживлению деловой активности, сокращению трудовой миграции и укреплению его положительного имиджа как комфортного места для жизни и деятельности.

На фото: Строительство жилых домов в бывшем городе угольщиков имеет свою специфику.

Фото Елены АБАШЕВОЙ