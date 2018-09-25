Комфорт по прилету

Аэропорт Владивостока улучшает сервис на фоне растущего пассажиропотока

Воздушные ворота Приморья - аэропорт Владивосток (Кневичи) - на фоне возросшего пассажиропотока уделяет особое внимание сервису и новым предложениям. Особенно комфорт воздушной гавани ценят иностранные туристы, рост числа которых предусмотрен государственной программой «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы.

За 8 месяцев 2018 года АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) обслужило более 1,7 млн человек - на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Из них на внутренних авиалиниях было обслужено 961 тыс. человек (рост на 5%), а на международных линиях более 747 тыс. пассажиров (+47%).

Впервые в истории аэропорта Владивосток общее количество обслуженных за месяц пассажиров превысило отметку 300 тыс. человек. В августе аэропорт также установил новый рекорд по суточному пассажиропотоку, обслужив 11 августа свыше 12 тыс. пассажиров.

На внутренних направлениях в августе было обслужено более 163 тыс. пассажиров, а на международных направлениях - более 147 тыс. пассажиров, что является рекордным количеством обслуженных международных пассажиров за месяц.

Прирост международного пассажиропотока к августу прошлого года составил 66%. Такой стремительный рост обусловлен активным развитием рейсов из Владивостока в Республику Корея - пассажиропоток на южнокорейских направлениях в августе увеличился более чем в два раза.

Досье "Золотого Рога": Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В 2017 году услугами аэропорта воспользовались 2,179 млн пассажиров, что на 18% превысило показатель 2016 года. Контроль над аэропортом в настоящее время осуществляет консорциум инвесторов с участием сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International.

Накануне IV Восточного экономического форума (ВЭФ) в аэропорту были открыты новая торговая галерея и консолидированный пункт предполетного досмотра. Новые торговые точки и объединенный пункт досмотра размещены на третьем этаже аэровокзального комплекса.

Открытие торговых точек и расширение зоны предполетного досмотра являются частью реализации стратегии авиапредприятия, направленной на повышение уровня сервиса для пассажиров. Помимо расширения маршрутной сети, команда аэропорта активно работает над развитием неавиационных видов деятельности, внедрения новых услуг и оптимизации технологии обслуживания пассажиров. С начала года в воздушной гавани открыто 13 новых торговых точек и 3 новых точки питания, до конца года ожидается открытие еще 3 новых магазинов.

С целью максимально комфортного прохождения пассажирами предполетного досмотра в аэропорту Владивосток также выполнены работы по реконструкции пункта досмотра на третьем этаже аэровокзала. В пункте досмотра расширена площадь и установлены дополнительные интроскопы для быстрого прохода предполетного досмотра и выхода в две стерильные зоны - внутренних и международных воздушных авиалиний.

Кроме того, в аэропорту ведется работа по внедрению сервисов самообслуживания пассажиров, таких как self-boarding gate (автоматизированный контроль за посадкой на борт самолета) и self-service baggage drop-off (самостоятельная сдача багажа), которые существенно повысят комфорт пассажиров и эффективность работы аэропорта. Важным проектом по развитию аэропортового комплекса Кневичи является строительство до конца 2018 года современного отеля в терминале, соответствующего всем международным стандартам.

«Специфика пребывания пассажира в аэропорту такова - люди проводят все больше времени в стенах воздушной гавани в ожидании рейса. Мы обязаны идти в ногу со временем и расширять ассортимент предлагаемых товаров и услуг, чтобы предоставить пассажирам максимальный комфорт и условия в соответствии с международными стандартами», - говорит директор по неавиационной коммерции АО «МАВ» Анастасия САВИЦКАЯ.

В сентябре аэропорт Владивосток уже в четвертый раз успешно завершил выполнение программы обслуживания воздушных судов Восточного экономического форума. Программа включала прием, обслуживание и отправление литерных рейсов и рейсов деловой авиации. Параллельно в дни подготовки и проведения форума в аэропорту обслуживались регулярные международные и внутренние рейсы.

Общий пассажиропоток Кневичей в период с 10 по 14 сентября составил 46 тыс. 810 человек, что на 28% больше аналогичного периода прошлого года. Пиковым днем обслуживания гостей и участников ВЭФ-2018 стало 10 сентября. В этот день в аэропорту Владивосток было обслужено 10 тыс. 310 пассажиров. Это больше суточного рекорда пассажиропотока, который был установлен во время работы ВЭФ в 2017 году, когда через воздушную гавань прошло 8,57 тыс. человек.

«Аэропорт Владивосток уже в четвертый раз принимает делегатов форума. Считаю, что коллектив достойно отработал как в период подготовки к мероприятию, так и во время его проведения. В этом году Восточный экономический форум принял рекордное количество гостей – более 6000 человек; несмотря на высокие нагрузки, команда аэропорта безупречно справилась с поставленной задачей – мы встретили и проводили участников и гостей IV Восточного экономического форума», - сказал гендиректор АО «МАВ» Игорь ЛУКИШИН.

На фото: Аэропорт Владивосток отработал во время проведения Восточного экономическкого форума как часы.

Фото Юрия РОГОВА.