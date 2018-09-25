Дольщики "Ремстройцентра" получили квартиры досрочно

Новый дом на ул. Очаковской,5 подтверждает разрастание центра Владивостока в районе Золотого моста

21 сентября, на несколько месяцев раньше нормативного срока, во Владивостоке по соседству с Мариинским театром оперы и балета состоялся торжественный ввод оригинального двухсекционного 25-этажного каркасно-монолитного дома, построенного по индивидуальному проекту компанией АО «Ремстройцентр».

Как отметил главный архитектор Владивостока Анатолий МЕЛЬНИК, хотя в городе уже довольно много высотных жилых домов, но этот - особенный. Он не просто украсил городскую панораму, но и внес новое качество в развивающийся район города, резко повысил его привлекательность. А главное – он построен как нужно – на высоком профессиональном уровне. Это касается и самого здания, и предложенного в нем будущим жильцам дизайна квартир, уровнем отделки помещений общего назначения и благоустройством. Жить здесь будет комфортно.

«Видно, что люди, которые здесь работали, делали все с очень хорошим отношением. Спасибо им всем, и особенно – Александру Степановичу» - сказал главный градостроитель, благодаря всех, кто внес свою лепту в строительство дома, и генерального директора компании-застройщика АО «Ремстройцентр» Александра ЛЕМЕШЕВА.





Председатель думы Владивостока Андрей Брик (слева) вручил разрешение на ввод дома в эксплуатацию генеральному директору АО «Ремстройцентр» Александру Лемешеву.

















Внутренний интерьер нового дома.



Дом комфорт-класса на ул. Очаковской,5 начал строиться в 2016 году и был построен всего за полтора года. По проекту в нем расположены просторные 1-2-3-х комнатные квартиры общей площадью от 36,4 до 138,9 кв. метров. В стилобатной части и на первом этаже – офисные помещения. В подземной части здания имеется автопарковка на 113 машино-мест, куда можно спуститься на лифте. Впервые в городе фасад нового здания сделан из каленого стекла марки «Guardian» с теплосберегающим покрытием. Теплые балконы и панорамное остекление позволяют любоваться отличными видами на бухту Золотой Рог, Золотой мост, центр города, Эгершельд и остров Русский. Дом оснащен просторными скоростными грузопассажирскими лифтами, имеет подключения ко всем городским инженерным системам, видеонаблюдение, консьерж-сервис. Вблизи него расположены школы, детсады, медучреждения, магазины, театр. Сегодня этот район хорошо связан дорогами с другими частями города.

Заместитель управляющего Приморского отделения 86/35 ПАО Сбербанка РФ Андрей БЕДНАРСКИЙ сказал: «Мы в Сбербанке называем этот район Маленьким Манхэттеном – стекло, бетон и красивое здание. И построила его команда высочайшего профессионализма. Мы выражаем готовность работать с «Ремстройцентром» и дальше, чтобы реализовывать другие подобные проекты».

Строителей и дольщиков с завершением строительства дома также поздравили председатель думы Владивостока Андрей БРИК и помощник председателя Законодательного собрания Приморского края Николай ПАНАРИН, а протоиерей Алексей САБАНСКИЙ провел торжественную службу и благословил будущих жильцов дома на долгую счастливую жизнь в нем. Большинство участников строительства получили благодарности от города. Для них и будущих жильцов показали несколько номеров приглашенные на торжество артисты.

В заключение торжества традиционно была разрезана необычная голубая лента. Вероятно, дом принят как рождение сына. После этого гости смогли познакомиться с домом внутри, поднявшись на лифте на 20-й этаж, где находятся уже совершенно готовые к новоселью показательные по отделке и дизайну квартиры.

Генеральный директор АО «Ремстройцентр» Александр Лемешев отметил, что в этом году компания ввела во Владивостоке уже второй дом. Первый был на улице Русской. И этот имеет ряд новых для города архитектурных и строительных решений – необычную планировку квартир, нестандартные балконы, самое современное фасадное стекло. Что же касается внутренней отделки квартир, то «это уже больше творчество самих жильцов с дизайнерами. Если дизайнерская компания получит заказ, то исполнит его на таком же хорошем уровне, как в показанных квартирах. И это будет не дороже хлопотного «частного ремонта».

Контакты: офис АО «Ремстройцентр» - г. Владивосток, ул. Светланская, 150.

Тел.: 8 (423) 226-94-40.

E-mail: 269440@mail.ru. Реклама.

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На верхнем фото: Дом комфорт-класса на ул. Очаковской,5 был построен всего за полтора года.