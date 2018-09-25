Во Владивостоке съели всех крабов

Наметившийся в Приморье гастрономический туризм уперся в дефицит морепродуктов

Гастрономический туризм – направление туристической отрасли, которое давно обрело своих поклонников по всему миру. Любители необычных вкусовых ощущений готовы отправиться за новыми кулинарными эмоциями не только в соседний регион, но и в другую страну. Дальневосточная кухня в туристическом представлении прочно ассоциируется с морепродуктами, и рестораторы Владивостока продвигают местные специалитеты с помощью гастрономических фестивалей. На сегодня два кулинарных мероприятия – Фестиваль краба и Фестиваль гребешка были включены в программу событийного туризма Приморья.

О том, с какими сложностями сталкивается ресторанный бизнес Владивостока на пути к гастрономическому туризму, Деловой газете «Золотой Рог» рассказала Алена КРУППА-АННЕНКОВА, директор по маркетингу паназиатского ресторана Zuma, который выступает организатором фестивалей.

- Фестиваль краба зародился во Владивостоке три года назад, – начала разговор Алена Круппа-Анненкова. – В то время туристы приезжали в столицу Приморья, чтобы попробовать исключительные морепродукты, но найти их было очень сложно – они встречались в ограниченном количестве в ресторанах и на рынке. Тогда мы решили создать Фестиваль краба, чтобы регион получил дополнительные возможности для продвижения, а туристы смогли попробовать этот морской деликатес по низкой цене. Удалось договориться с поставщиками и продавать во время фестиваля камчатского краба по доступным ценам, и к мероприятию присоединилось несколько ресторанов, которые поддержали его идею. Уже на второй год проведения география фестиваля расширилась и переступила границы Приморья, охватив Хабаровск, Находку, Уссурийск и Сахалин. Стало понятно, что это интересно многим представителям ресторанов. Сегодня фестиваль объединяет более 30 ресторанов в десяти крупных городах России. А этим летом Zuma стала организатором еще одного гастрономического фестиваля – гребешка, идея которого также нашла живой отклик в ресторанах России.

– Оба гастрономических фестиваля направлены на продвижение дальневосточной кухни?

– Будем честны – дальневосточная кухня пока еще не настолько легендарный бренд, как итальянская или французская. И сразу назвать блюда, которые в нее входят, не всегда по силам даже жителю Дальнего Востока. Вопреки распространенному мнению, русская, а тем более дальневосточная кухня, не ассоциируются за рубежом с традиционными для россиян блюдами. В представлении мирового сообщества, к этой кухне относят только два продукта – краба и икру. Все остальное либо встречается в других кухнях мира, либо не вызывает стойкую ассоциацию с Россией. Поэтому и в Приморье туристы приезжают не за русской или дальневосточной кухней, а за конкретными продуктами – дарами моря.

– Несмотря на то, что гастрономический интерес туристов акцентируется на морепродуктах, найти их в крабовой столице России по-прежнему довольно проблематично?

– Потребление краба и морепродуктов в целом значительно увеличилось во Владивостоке. Мы считаем это, в том числе, и нашей заслугой – Zuma выступает флагманом ресторанного бизнеса Приморья, и многие участники рынка ориентируются на нас. К тому же после фестивалей наступает отложенный эффект – гости пробуют продукт, а потом хотят вернуться к нему. И теперь очень много ресторанов стали ставить аквариумы, вводить в меню свежие морепродукты. И если раньше найти такую морскую вкладку в списке блюд можно было в двух-трех ресторанах, то сегодня их более 15. Спрос значительно вырос, а предложение пока за ним не поспевает. Даже для ежедневной работы ресторанов количества морепродуктов не хватает. Краб не только сложно добывать, но еще непросто и транспортировать. Добавьте к этому тот факт, что многие компании ориентированы на экспорт и предпочитают продавать морепродукты за границу, имея с этого повышенную прибыль. В итоге, сегодня мы имеем то, что имеем – ограниченное количество краба во Владивостоке.

– Недостаток сырья достиг настолько критического уровня, что Фестиваль краба в этом году пришлось перенести?

– Это было очень непростое решение – рестораны усиленно готовились к фестивалю, гости ждали его, но количество доступного краба в городе покрыло бы спрос только на половину дня фестиваля. В прошлом году во время мероприятия мы продали несколько тонн краба, а в этом ожидали увеличения потребления. И в итоге рестораны стояли бы пустые, а люди, пришедшие за конкретным продуктом, остались бы очень разочарованы. Мы до последнего надеялись, что объемы краба, необходимые для Фестиваля, удастся гарантировать, но к изначальной дате – 17 сентября поставщики не смогли его обеспечить. Вмешались погодные условия – летом в Приморье бушевали тайфуны, и вылов краба был значительно затруднен. Сейчас мы рассчитываем, что в октябре ситуация наладится, поскольку сезон вылова начался в августе, и в новые даты: с 25 октября по 5 ноября фестиваль пройдет во всех городах-участниках, в том числе и во Владивостоке.

Не облегчил ситуацию и Восточный экономический форум, гости которого также с удовольствием пробовали морепродукты. В прошлом году, когда назначалась дата Фестиваля краба, мы ориентировались на изначальные сроки проведения ВЭФ. Но уже в феврале Росконгресс отодвинул форум на неделю, а поскольку к тому моменту мы начали рекламную кампанию, сроки нашего фестиваля остались неизменными. В дальнейшем мы не станем больше так рисковать и будем четко отслеживать, чтобы столь масштабные мероприятия не проходили параллельно с фестивалем во Владивостоке.





Приморский краб удостоился собственного фестиваля.

– Есть ли перспективы увеличения объемов поставок морепродуктов в рестораны Владивостока?

– Несмотря на то, что нашу идею продвижения российского продукта поддержала администрация, включив Фестиваль в календарь событийного туризма в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, а также Росрыболовство, проблема поставок сохранилась. Море непредсказуемо, и прогнозировать объемы добычи краба довольно сложно. Здесь очень много трудностей, и пока непонятно, как с ними справиться представителям общепита. Думаю, эту проблему можно решить только на государственном уровне, а рестораторам пока остается объяснять людям, почему желаемого морепродукта в данный момент нет в наличии. Шторм, тайфун или прошедший форум – это объективные причины, которые, тем не менее, мало утешают гостей.

– Несмотря на все сложности, в прошлом году сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com составил рейтинг российских городов с самой вкусной едой. И первое место занял Владивосток, «известный свежими морепродуктами и паназиатской кухней». Значит, гастрономический туризм региона набирает обороты?

– На мой взгляд, региону просто необходимо продолжать развивать гастрономическую историю. По большому счету, удивить гостя чем-то еще, кроме морепродуктов и природы, нам будет сложно. Мы не можем конкурировать с другими туристическими городами архитектурой, которую можно рассматривать неделями, а событийный календарь Владивостока достаточно беден – несколькими по-настоящему масштабными мероприятиями и концертами не привлечешь круглогодичный туристический поток. Поэтому необходимо создавать гастрономический бренд, чтобы люди летели в Приморье посмотреть на город на краю земли и попробовать его морской вкус. В этом процессе гастрономические фестивали незаменимы.

– Планирует ли Zuma в дальнейшем расширить количество гастрономических фестивалей, презентуя не только гребешок и краб, но и другие морские дары Владивостока?

– Безусловно, морские богатства Приморья не ограничиваются двумя продуктами, но экспериментировать с ними ресторанам придется на местах. Ведение уже имеющихся фестивалей – довольно непростое дело: мы объединяем рестораны в других регионах, в разных часовых поясах, гарантируем поставки морепродуктов высокого качества. Мы не ищем легких путей, ведь раз назвались организаторами, необходимо соответствовать. Но организацию еще одного мероприятия такого масштаба Zuma пока не планирует.

– Обозначение дальневосточного гастрономического направления на туристической карте значительно оживили сферу ресторации Владивостока. Отмечаете, как меняются запросы аудитории и предложения участников рынка?

– Владивосток стал туристическим городом, и это отразилось на сфере ресторанного бизнеса. Но и местная аудитория стала более требовательной в гастрономических вопросах – люди много путешествуют, они видели хороший сервис и пробовали необычную еду, поэтому диктуют бизнесу свои условия. Сфера общепита подстраивается под эти запросы: открываются новые стильные современные заведения. Часть становится успешными, для других игра в бизнес завершается. Но новые проекты – это всегда положительное явление: вместе с конкуренцией растет выбор и уровень ресторанов. Открылось новое хорошее заведение рядом – нужно приложить усилия, чтобы удержать своих гостей. Получается хороший сервис за адекватные деньги. Сегодня в ресторанах Владивостока речь идет не только о вкусной еде (попробовать качественные блюда можно во многих заведениях), но и об эмоциональном сервисе. Гость хочет погрузиться в другую атмосферу, уйти от обыденности и готов платить за соответствующий антураж. И большое разнообразие таких предложений на рынке в итоге идет на пользу не только гостям, но и бизнесу.

На фото: Директор по маркетингу паназиатского ресторана Zuma Алена Круппа-Анненкова: «В Приморье туристы приезжают за конкретными продуктами – дарами моря».

Фото Елены АБАШЕВОЙ.