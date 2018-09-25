Глобальное потепление, говорите…

Начальник Примгидромета Борис Кубай поведал газете «Золотой Рог» о том, что происходит с климатом в глобальном масштабе, и как это влияет на Приморье

Долговременный прогноз климатических изменений необходим для стратегического планирования хозяйственной деятельности региона и для планирования своей отдаленной в будущем жизни самими его жителями. Особенно, когда речь может идти даже об изменении морской береговой черты и отступлении на более высокие участки суши. Ведь специалисты прогнозируют, что даже в этом столетии уровень моря может повыситься на метр. Что это не фантастика, можно судить по такому факту, как то, что на территории России за последние 40 лет средняя температура воздуха поднялась на 1,8 градуса.

В соответствии с государственной программой «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы, вопрос, на полметра или на два метра поднимется уровень мирового океана в ближайшие сто лет, - далеко не риторический. Угрозу надо встречать осознанно готовясь, чтобы не допустить серьезных пагубных для экономики последствий. Сегодня на теоретическом уровне вопросами глобального потепления занимается климатическая лаборатория ДВФУ, а на практическом уровне и каждодневно – метеорологи. При этом многое в изменяющемся климате планеты и в ее потеплении остается в области догадок. Деловая газета «Золотой Рог», обращаясь к этой актуальной теме, попросила ответить на ряд вопросов начальника Примгидромета Бориса КУБАЯ:

- Борис Викторович, сегодня известны цифры: с какой скоростью сокращаются горные ледники, ледники Антарктиды и Гренландии, льды Северного ледовитого океана, но почему-то нет какого-либо серьезного анализа площади снежных покровов в зимнее время в Северном полушарии. Уменьшаются ли они? Отодвигаются ли к северу границы сезонных снегов? И насколько существенно. Сокращается ли из года в год срок, когда этот покров держится? Ведь от этого серьезно зависит – сколько солнечной энергии отражается в космос, теплеет ли от этого земля или нет. Причем этот фактор выглядит очень существенным, чтобы его игнорировать.

- Вероятно. Взять, например, на севере, особенно в Якутии, где есть вечная мерзлота, заметно, что она с достаточно большой скоростью уходит на север.

Что же касается снежного покрова, то это очень переменчивая величина. О нем можно судить даже по нашему Приморью, где от сезона к сезону количество снега сильно различается. Допустим, в прошлом году у нас зимой было до трех месячных норм снега на севере края и очень мало на юге. А несколько лет назад была ситуация, когда в Хасанском районе выпало до восьми месячных норм, и до пяти месячных норм в целом на юге края. И в этом проявила себя уже другая цикличность, которая связана с повторяемостью выхода зимой южных циклонов в зону реки Амур.

Многое зависит и от характера таяния снега. Чем дружнее весна и постояннее идет потепление, тем скорость его исчезновения и ухода границы с юга на север выше. В прошлом году она была очень высокая, в этом – заметно меньше. В прошлом году сказывалась неожиданно проявившаяся положительная аномалия на 2-4 градуса. Но это не означает, что именно так же у нас должно повторяться каждый следующий год.

- То есть, год на год не приходится. И если в один год мы получили тепла от солнца сверх обычного, не значит, что в следующем году получим столько же и выше?

- Да, это не значит, что все должно повториться. Дело в том, что если бы земля была исключительно гладкой, равномерно вращалась бы и прогревалась бы, тогда можно было бы рассуждать: что как было в прошлом году, так будет и в этом году. Или, допустим, что «если в прошлом году было мало воды, то значит, в следующем обязательно будет больше». Не все так просто. Земля рельефна и шероховата, на ней расположены горы и долины, великие системы Памира, Тянь-Шаня и так далее.

И в зависимости от разных факторов прогрев земли Солнцем неоднороден. И если в каком-то месте проявится перегрев, то компенсационные процессы с похолоданием могут быть не в этом месте, а в масштабах всей планеты. То есть, неоднозначно то, что если в этом месте вчера было холодно, то завтра обязательно будет тепло, или что тепло станет через какой-то период времени.

Учитывая то, что земля круглая и вращается, на ней постоянно идут компенсационные процессы. Допустим, в одном месте атмосферное давление падает, а в другом – растет. И если у нас давление падает в течение года, то это тоже не значит, что через год оно начнет расти.

Сдвиг происходит в масштабах всей планеты. И в этом вся проблема – почему нам так сложно прогнозировать погоду.

В прогнозе глобального потепления надо учитывать и Солнце, которое совершенно непредсказуемо, потому что на нем постоянно идет сложная термоядерная реакция, в результате которой меняется количество темных пятен, происходят вспышки, которые пульсируют, меняется солнечное излучение и так далее. Сегодня, если и произошла какая-то сильная вспышка на солнце, то нам неизвестно – как на это среагировали земля, океан, атмосфера. И в каком месте особенно.

Проблема заключается в том, что климат земли зависит от Солнца, от океана, от атмосферы, и от ее внутренней энергии, от того, что происходит в глубинах недр.

- То есть, чтобы проработать комплексно модель глобального потепления, в нее надо заложить максимально большое количество данных по разным факторам? Учитывая разные источники.

- Абсолютно так.

- Опять же, не имея такой модели, говорить о том, что уровень мирового океана из-за таянья льдов через сто лет заметно повысится, сегодня, наверное, абсолютно необоснованно. Не факт, что повысится?

- Конечно. Все может быть. И не факт, что тенденция потепления будет все время такой. Она может меняться. И это тоже зависит от очень многих факторов, которыми мы сегодня занимаемся исключительно фрагментарно.

Я, например, знаю лишь то, что связано с атмосферой, и что в ней можно померить. Допустим, мы померяли, осреднили температуру по станциям планеты, и сказали: «Ух ты, по сравнению с прошлым веком у нас на столько-то градусов потеплело». А почему потеплело – на этот вопрос ответа пока нет. Нет сопоставления – как на протяжении всего этого времени вело себя Солнце, как вел себя океан, что в последние десятилетия происходило в недрах земли. Чтобы понять, что происходит, все эти ситуации и цифры по ним должны быть проанализированы под какую-то одну общую идеологию.

- Опять же, нельзя сбрасывать и факторы, которые играют на похолодание. Всегда возможен форс-мажор. Скажем, может произойти извержение вулкана, как на Аляске в 1912 году или в Индонезии в 1815-м, когда в верхние слои атмосферы выбрасывается мельчайшая пыль, которая до нескольких лет носилась над землей, отражая солнечное тепло в космос и заметно снижая температуру воздуха.

- Кроме того, никто не отменял северный и южный полюса и экватор. Пока ось земли не перекосилась в другую сторону или земля не «кувыркнулась», они постоянно будут влиять на климат, и с Северного полюса холод будет проникать на юг, а с юга на север – тепло. И эти волны тепла и холода будут существовать постоянно.

Вообще, разговоры о глобальном потеплении, они всех расхолаживают. Допустим, меня сегодня спрашивают: будут ли у нас в Приморье пальмы, бананы.

- Надо полагать, что если и будут, то очень не скоро? Даже несколько десятков лет потепления не могут резко изменить ареалы произрастания растений. Слишком короток срок!

- Конечно. И вопрос открыт - сколько еще должно смениться поколений, чтобы у нас люди могли увидеть: не было в Приморье пальм, а теперь они здесь растут – бананы, кокосы и так далее?! Я много общался с другими специалистами и учеными на тему изменения климата. У нас на эту тему были серьезные дискуссии с большой наукой и не только. Некоторые выбрали какую-то нестандартную стезю и доказывают исключительно свое видение. Например, что из-за влияния дыхания коровы у нас увеличились грозовые разряды. Приводят статистику: «Смотрите, коэффициент корреляции!». И ведь попробуй что-то возрази! Конечно же, корова дышит, испражняется, и, возможно, поэтому у нас растет грозовая активность.

- К этому аналогично можно привязать и свиноводство, и разведение кур?

- Все, что угодно. Теорий очень много, и каждая имеет право на существование, но истины в последней инстанции пока нет.

- То есть, мы видим пока только фрагменты общей картины – тепловые рекорды, ускоренное таяние и пр., но не видим подводной части этого айсберга?

- Конечно.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Безжалостная, надо сказать, эксплуатация земных недр только нарастает.

- Конечно. Все взаимосвязано. А наука, к сожалению, не монолитна – одни ученые занимаются только почвой, другие, как по Райкину – пуговицами, рукавами и так далее. И нет такого, чтобы они занимались проблемой изменения климата комплексно, начиная с Солнца и заканчивая земной мантией и океанами, изучали взаимодействие между этими средами и так далее. Соответственно нет и каких-то комплексных моделей, позволяющих анализировать ситуацию и давать прогнозы.

На фото: Начальник Примгидромета Борис Кубай: «Вопрос открыт: сколько еще должно смениться поколений, чтобы у нас люди могли увидеть: не было в Приморье пальм, а теперь они здесь растут – бананы, кокосы и так далее?!».

Фото Юрий РОГОВА.