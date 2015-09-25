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Китайские бизнесмены намерены строить пятизвездочные гостиницы в Приморье
25 Сентября 2015, 10:07 | Приморье
Первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев провел рабочую встречу с членом Политбюро, членом секретариата и заведующим отделом пропаганды Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Лю Цибао. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между Приморским краем России и Китаем, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
По словам Лю Цибао, в Китае видят, какое сегодня значение Правительство РФ придает развитию всего Дальнего Востока, и какое место занимает в этом процессе Приморье.
«Приморье играет важную роль в расширении открытости экономики региона. Доказательство этому – прошедший во Владивостоке Восточный экономический форум, где были подтверждены договоренности двух стран о состыковке проектов Великого Шелкового пути и Евразийского экономического пути», – подчеркнул он.
Первый заместитель главы региона отметил, что в развитие соглашений, заключенных на форуме, Приморье планирует направить представительную делегацию на Второй Российско-Китайский ЭКСПО в Харбине.
«Мы связываем напрямую развитие экономики Приморского края с развитием двустороннего сотрудничества с Китайской Народной Республикой», – подчеркнул Василий Усольцев.
Представитель Центрального Комитета Коммунистической партии КНР Лю Цибао отметил, что китайский бизнес готов рассматривать предложения российских партнеров по строительству пятизвездочных гостиниц в Приморье. По его словам, в самом начале реализации политики реформ и открытости в Китае были внедрены передовые технологии по управлению гостиничным бизнесом – тот, в свою очередь, содействовал развитию всех сфер экономики.
«Мы в этот раз остановились в корейской гостинице. Условия там хорошие, но, думаю, в Приморье вполне можно построить и китайские. Ведь с ростом туристических потоков, спрос на такие услуги будет все больше расти. Много наших компаний готовы работать здесь в данном направлении, им только нужно предоставить больше информации о ваших проектах. Наши трехзвездочные гостиницы соревнуются с четырехзвездочными европейскими», – отметил Лю Цибао.
Василий Усольцев согласился, что число туристов, особенно из Китая, в Приморье, действительно растет. Ожидается, что данная тенденция усилится с вступлением в силу закона о Свободном порте Владивосток, предусматривающего упрощенный визовый порядок для въезда иностранцев на восемь суток.
«Совершенно правильно сказано, что в Приморье сегодня недостает гостиниц высокого уровня. И недавний форум подтвердил, что эти мощности могут быть увеличены. Тем более, что созданные в крае инвестиционные проекты – ТОРы, ОЭЗ, Свободный порт, будут привлекать еще больше гостей и бизнесменов в Приморье», – заявил замглавы края.
Глава китайской делегации обратил внимание, что указанные инвестиционные площадки также являются предметом повышенного внимания власти и бизнеса КНР.
«Правительство Китая принимает серьезные меры по выводу своего бизнес-сообщества за рубеж. Поэтому, чем больше Россия будет создавать платформ для привлечения китайских инвестиций, тем больше наших предпринимателей сюда придут», – подчеркнул он.
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