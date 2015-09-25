В рейтинге Приморского края убрали минус

Приморский край вошел в число «догоняющих» регионов (рейтинг «В» - «Высокое качество условий для МСП») по качеству условий для развития малого и среднего бизнеса, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Такие данные приводятся в исследовании Аналитического центра МСП Банка «Индекс качества условий для малого и среднего бизнеса: региональные диспропорции». В аналогичном исследовании прошлого года край находился в группе «В-».

Регион улучшил свои позиции в рейтинге за счет высоких показателей по критерию сбалансированности социальной обстановки в регионе. Удовлетворительное положение отмечено по критериям «факторов производства», и устойчивости к макроэкономическим рискам. Неудовлетворительные показатели отмечены в сегменте потребительского спроса и конкуренции. «В группу «догоняющих» регионов попали субъекты РФ с показателями интегрального индекса выше средних по стране. При этом большинство территорий попали в эту категорию благодаря хорошему балансу рисков и экономического потенциала», - отметила руководитель Аналитического центра МСП Банка Наталья Литянская.

В число «догоняющих» регионов из дальневостоных территорий также вошли Республика Саха (Якутия) и Хабаровский край.