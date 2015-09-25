Дальневосточный филиал НТЦ ФСК будет бороться за работу

На вопросы «Золотого Рога» отвечает новый руководитель Дальневосточного филиала ОАО «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы»

Директором Дальневосточного филиала ОАО «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» назначен Павел ЗАМОРОКИН. С ним встретился корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог».

Павел Заморокин родился в г. Владивостоке. Окончил Морской государственный университет им. Г.И. Невельского. После окончания университета работал в ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» филиал Дальэнергосбыт, в апреле 2013 года перешел на работу в ДЭСП, прошел путь от начальника планово-производственного отдела до заместителя Генерального директора по экономике и финансам.

- Павел, вы назначены директором Дальневосточного филиала НТЦ. Какие задачи перед собой ставите?

- Стратегия развития филиала в основном будет ориентирована на выполнение комплексных проектных работ в электросетевом комплексе Дальневосточного региона и Сибири. В том числе филиал будет претендовать на выполнение проектных работ объектов энергоснабжения БАМа. Проект инвестиционной программы ФСК предполагает реализацию проектно-

изыскательских работ на Дальнем Востоке, поэтому в загрузке персонала я уверен.

В соответствии с задачей, поставленной генеральным директором ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» к ноябрю 2015 года, филиал должен быть готов к осуществлению проектирования. К этому моменту мы рассчитываем заключить свой первый договор. Впоследствии при наличии объемов численность персонала может быть увеличена до 100 человек.

В 2015 году филиал будет планово-убыточным, с 2016 г. филиал должен выйти на безубыточную работу.

С целью обеспечения финансовой стабильности и снижения рисков филиал будет стремиться получить объемы на рынках сторонних заказчиков, кроме ФСК, до 20% от общей выручки в 2016 году. В 2017-2019 годах доля может составлять 30%. В качестве потенциальных заказчиков рассматриваются ПАО «Русгидро», ПАО «ДВЭУК», ПАО «РАО ЕЭС Востока» и другие. К концу 2016 года филиалом должно обеспечиваться проектирование по нескольким объектам одновременно.

- Какая ситуация в Дальэнергосетьпроекте, где прошли массовые увольнения коллектива, будут ли приняты сотрудники ДЭСП в Дальневосточный филиал НТЦ?

- Да, эту ситуацию я не понаслышке знаю, так как до недавнего времени работал заместителем генерального директора ДЭСП.

Институт оказался в предбанкротном состоянии. Принято решение Дальневосточный филиал НТЦ назначить преемником института. НТЦ уже создало 35 вакансий для приемки персонала ДЭСП, прежде всего высококвалифицированных проектировщиков. Как я уже сказал, в соответствии со стратегией развития филиала число вакансий будет увеличено. Также мы готовы подхватить и доделать контракты ДЭСП на проектирование - если такое решение о переводе контрактов из ДЭСП будет принято акционерами. По мнению акционеров, такое решение было бы сохранением ДЭСП - пусть не де-юре, но де-факто. Ведь институт - это прежде всего кадровый состав и его компетенции, а не название юрлица.

Кроме того, это далеко не первая реорганизация работы института за последние годы.

- Вы считаете, что ДЭСП уже не восстановить?

- Это вопрос не моей компетенции уж точно. Но я знаю, что последние два года, что я работал в ДЭСП, у нас были периодические задержки с выплатой заработной платы, а с мая 2015 года просто не стало средств на ее выплату. В результате мы стали зависимы от внешнего финансирования. И если бы ФСК не выдала займы, то была бы инициирована процедура банкротства.

НТЦ - финансово-устойчивая компания, за последние два года там успешно развивается проектирование, в этом смысле при наличие объемов работ можно не беспокоиться за перспективы развития филиала.

Ключевое сейчас - это сохранение высококвалифицированного кадрового состава и компетенций. ФСК прикладывает все усилия по сохранению Института на базе Дальневосточного филиала НТЦ, открыты соответствующие вакансии. Таким образом, сейчас у ДЭСП появляется возможность стать частью федерального проектного института и использовать синергетические эффекты для успешного развития своей деятельности.

- Какие работы будет осуществлять филиал? В ДЭСП было более 200 человек, а вы планируете всего 70 – справитесь ли?

- Для комплексного проектирования параллельно несколько объектов, конечно, мало. Но по мере увеличения объема работ планируется увеличение количества персонала.

Досье "Золотого Рога":

Институт был создан в 1954 г. как специализированная проектная организация. Пройдя ряд преобразований, в 1962 г. включается в виде отдела комплексного проектирования в состав Всесоюзного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института по проектированию энергетических систем и электрических сетей «Энергосетьпроект», а с 1966 г. становится Дальневосточным отделением этого института. Общее направление работы - перспектива развития энергосистем Дальнего Востока и комплексное проектирование электросетевых объектов.

В рамках демонополизации проектной деятельности в 1990 г. ДВО «Энергосетьпроект» было преобразовано в самостоятельный институт «ДЭСП» (решение Владивостокского горисполкома от 30.11.1990 № 547). В 1992 г. институт включен в состав ОАО «Дальэнерго» в качестве обособленного структурного подразделения с сохранением зоны и направлений деятельности (приказ Минэнерго СССР от 09.09.92 № 140а).

12.03.2003 в рамках реформирования ОАО «Дальэнерго» и предприятий НПК ОАО РАО «ЕЭС России» учреждено ОАО «Дальэнергосетьпроект», в уставный капитал которого были внесены основные фонды, находившиеся на балансе структурного подразделения ОАО «Дальэнерго» - институт «ДЭСП». Персонал структурного подразделения был полностью переведён во вновь созданное Общество. В результате Институт не утратил производственную базу и высококвалифицированный кадровый состав, и как следствие - не потерял своей конкурентоспособности среди профильных организаций.

Таким образом институт уже неоднократно проходил юридические преобразования и реформирования.

НТЦ осуществляет свою деятельность с середины 2006 г. Компания образована путем слияния российских институтов: ОАО «ВНИИЭ» (год основания 1944 г.), ОАО «РОСЭП» (год основания 1951 г.), ОАО «НИЦ ВВА» (год основания 1963 г.), ОАО «СибНИИЭ» (год основания 1943 г.) при реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России».