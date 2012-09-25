Основание новой нефтяной платформы из Приморья закрепилось на шельфе Сахалина

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября, ZRPRESS. Exxon Neftegas Limited объявила о завершении установки основания гравитационного типа (ОГТ) для новой морской платформы на северо-восточном шельфе Сахалина.

ОГТ было построено в сухом доке порта Восточный. Общий вес основания - примерно 160 тыс. тонн, что включает в себя 52 тыс. кубометров бетона и 27 тыс. тонн стальной арматуры, преднатянутых тросов и оборудования. В течение двух лет почти 4 тыс. российских специалистов было занято на строительстве ОГТ.

После завершения строительства ОГТ было отбуксировано на расстояние 1024 мили, или 1870 км, со строительной площадки к месторождению Аркутун-Даги через Японское и Охотское моря и пролив Лаперуза. Буксировка заняла около двух недель при средней скорости 3,5 узла (примерно 5,5 км/час). Для буксировки основания были задействованы пять судов, включая три буксировщика океанического класса, командное судно и судно обеспечения работ.

ОГТ установлено на морское дно на свое постоянное место приблизительно в 25 км от Сахалина на глубине воды около 35 метров.

Платформа "Беркут" будет работать на Аркутун-Даги, третьем месторождении проекта "Сахалин-1". Она спроектирована специально для работы в суровых субарктических условиях и сможет противостоять волнам высотой до 18 метров, давлению ледовых полей толщиной до двух метров и температуре до "минус" 44 градусов Цельсия.

Платформа состоит из специально спроектированного железобетонного ОГТ и верхних строений с буровым и эксплуатационным оборудованием. После того, как верхнее строение будет установлено на ОГТ в 2013 году, платформа "Беркут" станет самой крупной морской платформой в России.

Досье "ЗР"

В проект "Сахалин-1" входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенные на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Потенциальные извлекаемые запасы по проекту составляют 307 млн тонн (2,3 млрд баррелей) нефти и 485 млрд куб. м (17,1 трлн куб. футов) газа. Участниками "Сахалин-1" являются Exxon Neftegas Limited (30%), НК "Роснефть" (20%), индийская ONGC (20%) и SODECO (30%).

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».