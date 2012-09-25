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За год в Приморье количество вакансий для IT-специалистов выросло в два раза

25 Сентября 2012, 00:43 | Приморье

За последний год количество вакансий в сфере информационных технологий в Приморском крае выросло в два раза. Данные получены в результате исследования компания HeadHunter в рамках подготовки к Приморскому интернет-форуму 2012.

Пик спроса на специалистов ИТ-сферы пришелся на конец 2011 года, а также на июль 2012 года. На сегодняшний день каждая 11 вакансия, размещенная на сайте HeadHunter для Приморского края, относится к сфере информационных технологий.

По сравнению с 2011 годом, в нынешнем году приморские работодатели стали гораздо чаще искать таких специалистов, как интернет-маркетологи, специалисты SEO, web-дизайнеры и контент-редакторы. Если в 2011 году подобные вакансии встречались лишь раз в квартал, то в 2012 на сайте HeadHunter появлялось по 2-3 вакансии в месяц.

Около 60% вакансий, размещенных в сфере «Информационные технологии» на приморском сайте HeadHunter в 2012 году, предназначены для специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет. Профессионалы подобного уровня могут рассчитывать в Приморье на заработную плату от 20 до 100 тысяч рублей ежемесячно. 26% вакансий – для специалистов с опытом работы от 3 до 6 лет. Они могут рассчитывать на зарплату от 28 до 200 тысяч рублей. Специалисты с небольшим – до одного года – опытом работы требуются в 11% вакансий и могут рассчитывать на зарплату от 10 до 60 тысяч рублей. Меньше всего предложений для самых опытных ИТ-специалистов – всего около 2%. Им предлагают от 32 до 40 тысяч рублей в месяц. Подавляющее большинство вакансий в сфере информационных технологий предполагает полную занятость. Вакансии с частичной занятостью и проектной работой составляют 2% и 1% соответственно.

В третьем квартале 2012 года зарплатные ожидания ИТ-специалистов снизились по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. На сегодняшний день приморские работодатели в среднем предлагают зарплаты 50 000 рублей в месяц, что в целом соответствует ожиданиям работников сферы «Информационные технологии».

По-прежнему на рынке Приморского края наблюдается дефицит профессионалов в сфере «Информационные технологии». Тем не менее, на сайте HeadHunter количество откликов на одну вакансию в данной сфере выросло по сравнению с 2011 годом, в то время как в целом по рынку количество откликов снижается.

Большинство соискателей в сфере «Информационные технологии» в Приморском крае – мужчины в возрасте 26-35 лет с высшим образованием и опытом работы от 3 лет и выше. 11% ИТ-специалистов свободно владеют английским языком, 15% могут проходить интервью на английском, 37% легко читают профессиональную литературу, а еще 30% обладают базовыми знаниями.

«В Приморском крае по-прежнему наблюдается дефицит специалистов по информационным технологиям, - подводит итог проведенного исследования Ольга ТРОФИМОВА, пресс-секретарь филиала HeadHunter на Дальнем Востоке. - Число вакансий в этой сфере растет гораздо быстрее, чем количество резюме. Однако и среди тех специалистов, которые ищут работу, далеко не все соответствуют высоким требованиям работодателей. На высокую заработную плату могут претендовать только квалифицированные специалисты. Кроме того, в последнее время появляется больше вакансий для относительно новых профессий. Хотя про SEO и SMM-маркетинг знают практически все, настоящих профессионалов в этой сфере в Приморском крае не так много».

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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