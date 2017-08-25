Строительство здания аэровокзала на посадочной площадке Восток начнут на следующей неделе



В поселке Восток Красноармейского района полным ходом идут работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы, последний раз принимавшей воздушные суда еще в советские годы. Здесь же установят здание модульного аэровокзала с зоной для пассажиров и диспетчера.



На этой неделе директор КГУАП «Пластун-Авиа» Виталий Юшин провел в поселке Восток совещание с представителями подрядных организаций, привлеченных к работам по возрождению посадочной площадки. Подчеркнуто, что работы ведутся согласно плану.



«В настоящее время периметр взлетно-посадочной полосы полностью очищен от зарослей, деревьев, восстанавливаем грунтовое покрытие. На следующей неделе будет начата установка модульного здания аэровокзала и монтаж ограждения периметра. С подрядчиками все действия скоординировали», – прокомментировал по итогам встречи Виталий Юшин.



Данная работа проводится в рамках реализации региональной госпрограммы по развитию транспортного комплекса из средств краевого бюджета. После сдачи объекта, запланированной на октябрь, в Приморье будет открыт еще один внутрикраевой авиарейс – Владивосток–Дальнереченск–Восток.



Кроме того, «Пластун-Авиа» выполняет проектирование пункта приема-выдачи авиаГСМ в поселке Восток, а в следующем году начнется его строительство.



Отметим, что в этом году также будет возведено служебно-пассажирское здание в поселке Светлая Тернейского района, а со следующего года будет начата работа по посадочным площадкам в селах Лазо и Серафимовка и новому аэровокзалу в Тернее.



Напомним, сегодня развитию малой авиации в Приморье уделяется особое внимание. За последние несколько лет по поручению Губернатора Владимира Миклушевского в Приморье была практически восстановлена советская сеть авиамаршрутов.



«В конце 2014 года на маршруты вышли два новых современных самолета, в прошлом году мы приобрели третий. За эти годы пассажиропоток увеличился более чем в 10 раз. Если, только начав работу, самолеты перевезли около 2,7 тысяч пассажиров, то в 2016 году – уже больше 30», – подчеркнул глава региона.



В настоящее время в Приморье действуют 13 авианаправлений. Внутрикраевые маршруты очень популярны у населения, поэтому делается все возможное для того, чтобы люди могли приобретать билеты по социальным тарифам.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.