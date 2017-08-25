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На "Улице Дальнего Востока" "поселятся" Япония, Индия и Республика Корея
Выставка «Улица Дальнего Востока» расширит свой формат и будет работать шесть дней – с 5 по 10 сентября
"В 2017 году выставка «Улица Дальнего Востока» расширит свой формат и будет работать шесть дней – с 5 по 10 сентября. Традиционно на эту выставку приходит огромное количество делегатов форума, жителей и гостей Владивостока. Выставка проводится, чтобы показать все самое интересное, что есть во всех девяти дальневосточных регионах, заинтересовать российских и зарубежных потенциальных туристов, открыть дальневосточные регионы для всех делегатов Восточного экономического форума, представителей средств массовой информации, туристских организаций. Здесь будут представлены уникальный природный потенциал, разнообразие национальных культур и традиций, также продемонстрирован экономический потенциал регионов", - Олег Сафонов, руководитель Федерального агентства по туризму.
Как уточнила руководитель дирекции культурных программ Фонда «Росконгресс» Елена Мезенцева, с 5 по 8 сентября выставка будет работать для участников Форума, а 9-10 сентября ее смогут посетить жители Владивостока и гости города.
По словам главы Ростуризма, большое внимание уделено концептуальной проработке всех павильонов.
«Все экспозиции будут отображать географические особенности, природные богатства, культурное разнообразие, экономический и инвестиционный потенциал. Будет представлен широко народно-художественный промысел», - подчеркнул он.
Как подчеркнул Олег Сафонов, каждый регион проявил креативность при создании концепции павильона. Павильон Магаданской области будет сделан в виде золотого слитка. Его основу составит презентация золотодобывающей отрасли региона. Экспозиция Камчатского края будет представлять богатый туристический потенциал, разнообразие видов отдыха на полуострове. Приморский край покажет потенциал рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отраслей, историческую экспозицию об основных этапах развития региона, а также представит развитие кинопроизводства в Приморье. Приморский край дает киноорганизациям субсидии, если съемки фильма осуществляются на территории Приморского края. В акватории бухты Аякс Чукотский автономный округ представит морские суда.
«У каждого субъекта есть свои уникальные природные объекты, есть чем удивить и заинтересовать потенциальных гостей. На всех стендах будут использоваться мультимедийные опции: 3d-инсталляции, интерактивные панели, различные модели и так далее», - сообщил глава Ростуризма.
Впервые на выставке «Улица Дальнего Востока» будут представлены иностранные делегации. Ожидается участие представителей Японии и Республики Индия. Республика Корея планирует размещение павильона и презентацию о развитии сферы туризма в рамках Зимних Олимпийских игр, которые будут проходить в Пхёнчхане в 2018 году.
Кроме того, на выставке «Улица Дальнего Востока» разместится экспозиция Минприроды России, Минпромторга России.
Интересное мероприятие, которое является традиционным для выставки «Улица Дальнего Востока» и всегда притягивает посетителей, - рыбный рынок. Гости и участники форума смогут попробовать деликатесы Дальнего Востока.
«Это вкусная, разнообразная пища, абсолютно свежая, что называется, только что из моря. Профессиональные повара приготовят уникальные блюда и предложат их посетителям», - уточнил Олег Сафонов.
При поддержке Министерства спорта Российской Федерации на выставке «Улица Дальнего Востока» будут проводиться различные спортивные мероприятия, в том числе утренние зарядки, занятия по ушу, показательные выступления.
Как ранее отметил заместитель Председателя Правительства - полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев, «Улица Дальнего Востока создается для того, чтобы каждый посетитель смог проникнутся духом и красотами дальневосточного региона России, его традициями и культурой».
Министр России по развитию Дальнего Востока Александр Галушка добавил, что площадка традиционно пользуется популярностью как у участников форума, так и у гостей региона и обычных горожан. Так в прошлом году в рамках «Улицы Дальнего Востока» было представлено больше 40 экспозиций и арт-объектов, за четыре дня работы ее посетили больше 6500 человек.
«Сама идея фестиваля связана с тем, что все мы очень любим свой регион, хотим провести форум хорошо и ярко и передать частичку нашей любви вам. Для того чтобы побывав на форуме и фестивале вы эту частичку любви увезли с собой, и она осталась бы с вами на целый год до следующего мероприятия», - пояснил Александр Галушка.
Напомним, Восточный экономический форум пройдет 6-7 сентября во Владивостоке.
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