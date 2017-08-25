Опубликована полная версия деловой программы Восточного экономического форума

На официальном сайте ВЭФ доступна расширенная версия деловой программы с краткими аннотациями, спикерами, модераторами и ключевыми вопросами сессий, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Центральным мероприятием третьего Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 6-7 сентября, станет пленарное заседание «Дальний Восток: создавая новую реальность» с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина.

6 сентября пройдет церемония открытия Форума, в которой выступят заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев, Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж, Член политбюро, Секретарь Центрального комитета, Заведующий отдела ЦК Коммунистической партии Вьетнама по экономическим вопросам Нгуен Ван Бин и высокопоставленные представители официальных делегаций из других стран.

«Восточный экономический форум является масштабной площадкой, на которой ежегодно демонстрируются результаты развития экономики Дальнего Востока России. Многосторонний формат дискуссий на Форуме способствует расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Деловая программа ВЭФ включает четыре основных тематических блока.

Первый – «Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?», посвящен реализации новых механизмов развития Дальнего Востока.

В рамках делового завтрака «Инвестиционная политика на востоке России. Что делаем дальше?» дальневосточные губернаторы представят предложения по улучшению инвестиционного климата в регионах. Также в мероприятии примет участие помощник Президента Российской Федерации Андрей Белоусов.

В сессии «Инвестиции государственных компаний. Дальневосточный фокус» главы крупнейших российских госкомпаний, в том числе Председатель правления, заместитель председателя совета директоров, ПАО «Газпром» Алексей Миллер, представят основные инвестиционные проекты на Дальнем Востоке.

Вторая тема ВЭФ – «Мы соседи: зарабатываем сотрудничая» – посвящена интеграции России в экономику стран АТР.

Создание межнациональных энергетических проектов на Дальнем Востоке обсудят участники сессии «Азиатское энергокольцо. Готовы ли политики и энергетические компании».

В рамках сессии «Умная» энергетика»: баланс потребностей и возможностей. Новые проекты» с участием Министра Российской Федерации Александра Новака и глав крупных российской компаний будут обсуждаться перспективы создания на Дальнем Востоке России «умного» хаба для стран АТР.

Как блокчейн влияет на финансовую отрасль и какую роль в развитии перспективных технологий может играть Дальний Восток обсудят участники сессии «Новые технологии в финансовом секторе АТР. Как блокчейн меняет действительность».

Третий тематический блок – «Как делать бизнес на Дальнем Востоке» – посвящен обсуждению инвестиционного потенциала региона.

Эксперты из России, КНР, Японии и Республики Кореи оценят перспективы развития въездного и выездного туризма на Дальнем Востоке в рамках сессии «Туризм. Экономика уникальных впечатлений».

Межгосударственное взаимодействие в целях охраны природных комплексов будет в центре дискуссии «Особо охраняемые природные территории – возможности для государства и бизнеса» с участием Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергея Донского.

Четвертая тема – «Дальний Восток: новое качество жизни, отвечая на вызовы».

В рамках Форума состоятся пять страновых бизнес-диалогов: «Россия – Китай», «Россия – Индия», «Россия – Республика Корея», «Россия – Япония», «Россия – АСЕАН».

В частности, бизнес-диалог «Россия – Япония» с участием бизнес-сообщества двух стран будет посвящен реализации совместных проектов на Дальнем Востоке в нефтегазовой отрасли, сельском хозяйстве, здравоохранении, инфраструктуре.

Полная деловая программа на официальном сайте Форума www.forumvostok.ru.

Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru