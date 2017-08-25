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Бизнес Приморья активно подключает "МегаФон. Таргет"

25 Августа 2017, 11:20 | Приморье

По итогам семи месяцев 2017 года «МегаФон. Таргет» по-прежнему остается наиболее востребованным сервисом среди корпоративных клиентов компании «МегаФон» в Приморском крае. За  этот период количество подключений услуги выросло на 70%, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Современные мобильные решения стали незаменимыми помощниками для и малого и среднего бизнеса. Среди корпоративных абонентов оператора в Приморском крае самой популярной услугой является «МегаФон. Таргет», следом за ним идут «МультиФон» и «8-800». Каждый из этих сервисов по-своему помогает оптимизировать затраты и делать бизнес-процессы максимально результативными.

Услуга - лидер корпоративных предпочтений создана для представителей малого и среднего бизнеса, которым необходим понятный и доступный инструмент для рекламы, направленной на конкретную аудиторию. Запуск кампании не займет много времени – на одобрение рассылки оператором требуется от часа до одних суток. Это в разы быстрее, чем в других решениях, существующих на рынке. Рекламная кампания может быть запущена с любым бюджетом, количеством сообщений и даже с небольшим охватом. В простом интерфейсе способен разобраться каждый. Буквально в несколько кликов можно создать рассылку, настроить ее параметры: пол, возраст, местоположение, операционная система телефона, расходы на связь и роуминг. Самый популярный таргет у корпоративных клиентов Приморского «МегаФона» – «Онлайн-гео», далее идут таргеты «Возраст» и «Пол».

В 2010 году «МегаФон» познакомил рынок с «собственным скайпом» - «МультиФоном». С тех пор интерес к услуге только растет, и неудивительно, ведь «МультиФон» позволяет значительно экономить на связи, как городской, так и междугородней, в любом офисе, где есть интернет. Ещё один плюс – абонентский номер, присвоенный этому телефону, не меняется при перемещении аппарата в другой офис, даже в другом городе. Для настройки услуги не нужна помощь специалиста, что весьма удобно малому бизнесу. Просто купил, принёс, подключил – и пользуйся.

Услуга «8-800» уже давно доказала свою эффективность, не случайно она замыкает топ-3 популярных у клиентов сервисов оператора по итогам 7 месяцев текущего года. Услуга доступна из любой точки страны и позволит иметь ежедневную обратную связь с клиентами. Номер не привязан к местоположению, можно настроить маршрутизацию звонков на любой офис.

«Для корпоративных клиентов при выборе оператора связи всегда были важны такие критерии, как качество и надежность оказываемых услуг, однако в последние годы не менее существенным для них становится возможность выбрать комплексные решения, которые легко внедрить, и которые будут работать на эффективность их бизнеса, - отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». — Учитывая это, мы создаем высокотехнологичные решения, которые объединяют мобильную связь с новейшими цифровыми технологиями».

Более подробную информацию об услугах для бизнеса можно найти на сайте оператора.


Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: сервис  Мегафон  связь 



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