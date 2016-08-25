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В Приморском крае начнут делать дороги из автопокрышек
В рамках Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 2-3 сентября, Приморский край представит ряд экологических проектов, предусматривающих создание предприятий по переработке промышленных отходов и производство ветрогенераторов в Приморском крае. Об этом сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации края.
Как сообщили в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края, промышленный комплекс по глубокой переработке промышленных отходов намерены создать на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская».
«Перерабатываться будут автопокрышки, аккумуляторные батареи и бытовая техника. Пункты приема будут организованы в крупных городах Приморского края. Планируется, что комплекс сможет перерабатывать ежегодно до 25 тысяч тонн автопокрышек, 15 тысяч тонн бытовой техники и 20 тысяч тонн аккумуляторных батарей. Первый этап проекта будет реализован уже в 2017-2018 годах, уже выделен участок в 7,2 гектара в районе ТОР “Надеждинская”. Инфраструктуру проведут за бюджетный счет как резиденту территории опережающего социально-экономического развития. Проект в совокупности обеспечит 150 новых рабочих мест», – рассказали в ведомстве.
Другой проект предусматривает создание нового предприятия по переработке автопокрышек в резинированный асфальт. Сумма инвестиций для реализации проекта – 35 миллионов рублей. В 2018 году предприятие уже могут запустить в тестовом режиме, в этом же году планируется укладка тестовых участков совместно с Примавтодором в 4-х климатических зонах. После этого компания надеется получить одобрение департамента дорожного хозяйства Приморского края на массовое производство продукции. Проект может дать до 50 новых рабочих мест.
Еще один инвестпроект также касается переработки автопокрышек, но методом пиролиза. На выходе получается пиролизное топливо, которое можно использовать в дизельных котлах, а также пиролизный газ. Предприятие может обеспечить до 25 рабочих мест.
Также на ВЭФ Приморье представит проект по производству современных ветровых турбин мегаваттного класса и создание ветро-парков для производства экологически чистой электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии ветра.
«По этому проекту уже получено экспертное заключение Комитета по возобновляемой энергетике Российской инженерной академии (РОССНИО). В течение трех лет после старта проекта компания намерена ввести в эксплуатацию 10 ветрогенераторов», – сообщили в департаменте.
Отметим, в Приморье создается инновационная схема управления отходами, которая должна упорядочить деятельность по сбору, перевозке. Комплексная схема охватит все Приморье, а также послужит созданию новой инфраструктуры. В числе приоритетных направлений схемы – внедрение раздельного сбора отходов, их сортировка, а также вторичная переработка.
Напомним, ранее Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский заявил, что в регионе будут созданы межрайонные полигоны твердых бытовых отходов. На конкурсной основе будет определен региональный оператор по обращению с отходами – организация, которая будет нести основную ответственность за систему обращения с отходами в крае. Главное, чтобы этот бизнес был прозрачным и социально ориентированным, акцентировал глава Приморья.
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Комментарии
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Не статья, а сборник научно-технической фантастики или сказок Миклухо-Маклая. . .