Праздник под флагом СУЭК

В этом году в августе приморские угольщики отметят не только свой профессиональный праздник, но и юбилей - 15-летие Сибирской Угольной Энергетической Компании

В сферу ответственности СУЭК в Приморском крае входят АО «Приморскуголь», в составе которого разрезоуправление «Новошахтинское» и производственная единица «Артемовское ремонтно-монтажное управление», а также АО «Шахтоуправление Восточное». В составе СУЭК - одного из крупнейших угледобытчиков мира - приморские предприятия с 2003 года. О вехах истории в составе СУЭК, знаковых событиях, героях и достижениях - в обзоре газеты «Золотой Рог».

Важной вехой в истории угольной отрасли Приморского края стало достижение уровня годовой добычи 5,7 млн тонн в 2011 году.

Оба добычных предприятия - РУ «Новошахтинское», ШУ «Восточное» - демонстрировали стремительно растущие показатели. Максимальный уровень добычи был достигнут в РУ «Новошахтинское» - более 4,5 млн тонн. В 2015 году коллектив установил рекорд по добыче угля в объеме 500 тыс. тонн за месяц. Впервые в истории предприятия добыча и отгрузка угля за квартал достигла 1,5-миллионного уровня. Коллектив выполнил план по добыче угля уже в августе к Дню шахтера.

В 2016 году РУ «Новошахтинское» - победитель в номинации производственного конкурса СУЭК «Лучший творческий коллектив в части эффективности производства».

С приходом СУЭК приморские предприятия, построенные десятилетия назад, переживают новое рождение. Проводится мощное техническое обновление производственных активов.

В 2015 году объем инвестиций СУЭК, направленных в Приморье, достиг максимальной отметки, составив 1 млрд 389 млн рублей. Общая сумма инвестиций - 5,9 млрд рублей.

В РУ «Новошахтинское» реализуется программа техперевооружения, в рамках которой производится замена экскаваторов с мехлопатой на гидравлические, увеличивается парк большегрузных машин, внедрена конвейерная технология доставки угля из забоя на пункты отгрузки угля.

В 2016 году с целью повышения безопасности производства и эффективности горно-транспортных процессов на разрезе «Павловский» №2 РУ «Новошахтинское» организована первая многофункциональная площадка, на которой производятся пересменка, техобслуживание, заправка автомобилей. Для работников организовано питание, обеспечены санитарно-бытовые условия.

Проект многофункциональной площадки реализован одним из первых в СУЭК (аналогичный внедрен в действие на Тугнуйском разрезе).

Парк техники РУ «Новошахтинское» в текущем году пополнился высокопроизводительным электрогидравлическим экскаватором KOMATSU РС-3000 с объемом ковша 16 кубометров. Плановая производительность машины составляет более 7 млн кубометров горной массы в год. Монтаж и наладка поступающей техники осуществляется специалистами Артемовского РМУ.

Старейшее (в 2016 году отметило 103 года) и вместе с тем современное предприятие Приморского края, Артемовское РМУ с 2013 года досрочно выполняет годовой план, активно наращивает объемы производства за счет увеличения заказов сторонних организаций.

Сервисное предприятие производит ремонт производственной техники, электрооборудования, гидравлики, имеет собственное литейное производство, лабораторию неразрушающего контроля.

В 2016 году Артемовское РМУ вошло в ТОП-10 «Лучших производственных организаций Приморского края в области охраны труда» по итогам Всероссийского конкурса «Успех и безопасность».

Планомерная модернизация производственных мощностей позволила в 2009 году вывести ШУ «Восточное» на миллионный уровень годовой добычи. Для улучшения качества отгружаемого угля на предприятии в 2010 году запущен в работу новый комплекс сухого пневматического обогащения FGX-12.

В 2016 г. на высшем уровне отмечен труд двух сотрудников предприятий АО «Приморскуголь». Указом Президента России машинисту экскаватора РУ «Новошахтинское» Вадиму Бородулину присвоено почетное звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил бригадир основного производства Артемовского РМУ Александр Легков.

В канун профессионального праздника на приморских предприятиях АО «СУЭК» были подведены итоги первого года реализации программы «Культура производства», стартовавшей в коллективах в 2015 году.

Победу в номинации «Лучший цех/участок» одержали коллективы участка «Ремонтно-механические мастерские автотранспортного цеха» РУ «Новошахтинское» (начальник Наил Шализьянов), специализированного участка по демонтажу, монтажу и ремонту оборудования в разрезах Артемовского РМУ (начальник Максим Кочетов) и производственной котельной АО «ШУ Восточное» (мастер Анатолий Кондрашов).

Наряду с развитием производства компанией уделяется большое внимание социальным вопросам жизни коллективов.

В 2009 году АО «Приморскуголь» внесено в Федеральный Реестр «Всероссийской книги почета».

Детям угольщиков все необходимое для полноценного отдыха предоставляет детский оздоровительный лагерь «Юность» (находится на балансе АО «Приморскуголь»), расположенный на берегу бухты Тавайза.

В ДЗОЛ «Юность» вместе с юными приморцами приезжают на отдых дети из других регионов России и зарубежных стран. В рамках международных смен здесь побывали ребята из Южной Кореи и Китая.

Активное участие в жизни коллективов принимают Советы молодежи, действующие на всех предприятиях компании. Команда «Горняк Приморья» - лидер молодежного Форума «Горная школа-2015». Дважды - в 2014-м и 2016-м годах - сборная «Горняк Приморья» становилась победителем КВН среди молодежных команд СУЭК.

Работе с подрастающим поколением в компании уделяется особенное внимание: с 2013 года на всех территориях присутствия - поселках Новошахтинский, Липовцы - действуют летние трудовые отряды.

Школьники в период каникул благоустраивают территории родных поселков, а также принимают активное участие в подготовке и проведении творческих и спортивных мероприятий. В 2016 году новошахтинские трудотрядовцы приняли участие во Всероссийской акции «Вода России». Участники акции произвели уборку берегов реки Абрамовка - одного из популярных мест отдыха жителей горняцкого посёлка.

Акция стала традиционной для трудотрядовцев - в прошлом году они посвятили свой экологический десант уборке берега озера Лузановское.

Благодаря СУЭК, Фонду «СУЭК-РЕГИОНАМ» в Приморье реализуются проекты, направленные на создание исторических памятных объектов.

В 2016 году компания выступила спонсором установки памятника А. С. Пушкину, который открылся в Уссурийске, а также памятника «Дети войны» в г. Партизанске.

В 2015-м, в год 70-летнего юбилея Победы мемориалы памяти открылись на всех территориях присутствия СУЭК в Приморском крае.

Популяризация здорового образа жизни - важное направление работы компании.

Один из проектов СУЭК «Рабочая среда - территория, свободная от курения», успешно реализуется во всех трудовых коллективах. Для сотрудников в СУЭК разработана целая лечебная программа. Препараты, которые помогают бросить курить - пластыри и таблетки - раздаются бесплатно.

ФК «Шахтер-СУЭК» - команда п. Новошахтинского, действующая при поддержке АО «Приморскуголь» и АО «СУЭК», в 2015 г. впервые вошла в тройку сильнейших Приморья, став бронзовым призером Первенства края. Команда лидирует по итогам серии игр в первом круге Чемпионата Приморского края.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Для многих из вас День шахтера, 15-летие СУЭК - не просто знаменательное событие. Это особая дата, когда люди разных поколений с гордостью осознают личную причастность к формированию истории, это хороший повод проанализировать достижения и успехи, обозначить для себя новые цели и задачи.

Но прежде всего, данный юбилей - это результат упорного повседневного труда, радостей и испытаний, личные судьбы и биографии людей, для которых СУЭК стала родной и близкой.

Именно ваши энергия, знания и опыт, бесконечная преданность своей профессии, мужество и самоотверженность позволили сделать прожитые годы яркими, запоминающимися, насыщенными событиями

Уголь по-прежнему несет свет и тепло в наши дома, а значит, сохранена значимость угледобытчиков, и история угледобычи найдет свое достойное продолжение.

Желаю всем вам, уважаемые коллеги и ветераны шахтерского труда, вашим семьям крепкого здоровья, удачи и благополучного будущего!

А. П. ЗАНЬКОВ, Генеральный директор АО «Приморскуголь».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.