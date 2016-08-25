Рецепты развития Дальнего Востока улучшили и дополнили

Председатель Правительства России Дмитрий МЕДВЕДЕВ утвердил новую редакцию государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» до 2025 года, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Как отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА, «госпрограмма должна стать комплексным инструментом управления, направленным на повышение уровня социально-экономического развития Дальнего Востока. Это в том числе привлечение отечественных и зарубежных инвестиций, реализация кадрового потенциала макрорегиона и создание новых высокотехнологичных рабочих мест в первую очередь для самих дальневосточников. Все это делается для того, чтобы на Дальнем Востоке хотелось жить и работать».

Глава Минвостокразвития подчеркнул, что госпрограмма позволит модернизировать структуру экономики самого Дальневосточного федерального округа и укрепить торгово-экономические связи со странами АТР.

В обновленной госпрограмме актуализированы цели и задачи, скорректированы целевые индикаторы, показатели и ожидаемые результаты ее реализации, изменена структура. Госпрограмма определяет основные направления опережающего развития Дальнего Востока и учитывает всю ранее проводившуюся работу и новые механизмы развития макрорегиона, такие как территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, инфраструктурная поддержка крупных инвестиционных проектов, льготное финансирование Фонда развития Дальнего Востока.

Внесены изменения в паспорт госпрограммы в части увеличения общего объема финансирования за счет средств федерального бюджета в 2016-2025 гг. до 466,52 млрд рублей.

Предусматривается реализация мероприятий по созданию территорий опережающего социально-экономического развития, инфраструктурной поддержке инвестиционных проектов, развитию свободных портов на Дальнем Востоке, повышению инвестиционной привлекательности Дальнего Востока, а также федеральных целевых программ «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» и «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 года».

Одновременно утвержден план реализации госпрограммы, определяющий комплекс взаимоувязанных мероприятий по достижению целей социально-экономического развития Дальнего Востока, а также по совершенствованию мер нормативного и правового регулирования, направленных на привлечение новых инвестиций.

Предполагается, что стимулирование социально-экономической сферы повлечет рост численности постоянного населения Дальнего Востока и Байкальского региона с 10,7 до 11,2 млн человек, в том числе на Дальнем Востоке - с 6,2 до 6,5 млн человек. Ежегодные поступления в бюджеты всех уровней от налогов, сборов и иных обязательных платежей с территорий Дальнего Востока и Байкальского региона вырастут с 797 млрд рублей в 2014 году до 2 276 млрд рублей в 2025 году, в том числе по Дальнему Востоку - с 559,8 млрд рублей до 1 597,3 млрд рублей.

Новые механизмы, предусмотренные в программе, начали работать со второй половины прошлого года и сегодня уже вносят свой вклад в развитие Дальнего Востока. В этом году объем реализованных инвестиций по новым механизмам развития составит не менее 80 млрд рублей, что обеспечит запуск до конца года 51 нового предприятия в таких секторах экономики, как лесная промышленность, строительные материалы, сельское хозяйство и пищевая промышленность, туризм и недвижимость. Будет создано 7,3 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, 61 инвестиционный проект с объемом инвестиций 617 млрд рублей находится на этапе строительно-монтажных работ, а 28 проектов с инвестициями 113 млрд рублей - на этапе разработки проектно-сметной документации.

Досье "золотого Рога": К концу реализации программы будет создана 21 территория опережающего социально-экономического развития. Накопленный объем фактически реализованных частных инвестиций резидентов ТОР составит 1 544,8 млрд рублей; 55 инвестиционных проектов получат поддержку государства, 30 из них выйдут на проектную мощность до 2025 года, будут реализованы частные инвестиции в объеме 1 116,6 млрд рублей; при участии АО «Фонд развития Дальнего Востока» запустятся 10 новых инвестиционных проектов; Дальний Восток получит 103,3 тыс. новых рабочих мест.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.