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Х Конгресс рыбаков соберет в Приморье представителей рыбацкого сообщества со всего мира
Квота участников Х Международного конгресса рыбаков, который пройдет во Владивостоке с 26 по 27 августа, значительно превышена. На участие в конгрессе пришло больше 400 заявок, в то время как квота составляла 300 человек, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на www.primorsky.ru.
В этом году главной темой конгресса станет «Государственное регулирование использования водных биологических ресурсов: опыт, проблемы, пути совершенствования». В рамках конгресса также пройдут круглые столы на тему: «Использование водных биологических ресурсов: экономические, экологические и социальные аспекты» и «Свободный порт Владивосток – новая перспектива рыбной отрасли».
«Тема выбрана не случайно. Вот уже более года она рассматривается на различных площадках федерального уровня. Это не только вопросы, связанные с наделением пользователей сырьем, но еще и вопросы, связанные с тем, как это сырье использовать в конечном итоге. Какие правила, какие взаимоотношения между государством и бизнесом должны сохраниться или претерпеть модернизацию до 2018 года. Как вы знаете, до 2018 года существуют в рамках 106-го федерального закона заключенные договоры на обладание долями квот, в рамках которых идет использование водно-биологических ресурсов», – рассказал директор департамента Александр ПЕРЕДНЯ.
Самые многочисленные делегации представят дальневосточные регионы – Приморский и Камчатский края, Сахалинскую и Магаданскую области. Приедут представители из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Астрахани, Калининграда и республики Дагестан.
Несмотря на то что тема конгресса сугубо отраслевая и касается именно российской рыбной отрасли, интерес к ней оказался велик и у «рыбаков» из-за рубежа. Свое участие в Конгрессе рыбаков уже подтвердили делегации из Германии, Дании, Канады, Китая, Нидерландов, Норвегии, США и Японии. Заявлены участники из Республики Корея и КНДР.
3-5 сентября во Владивостоке состоится Восточный экономический форум, на котором также будут обсуждаться вопросы рыбного хозяйства и марикультуры.
Как отметил председатель Общественного экспертного совета по рыбному хозяйству при губернаторе Приморского
«На конгрессе соберутся рыбаки, которые будут обсуждать проблемы рыбной отрасли. На форум приедут непосредственно инвесторы для обсуждения вопросов развития отрасли», – подчеркнул он.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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