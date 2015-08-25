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В администрации края прошло совещание по вопросам развития лесохозяйственного комплекса
Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ провел совещание по вопросам развития лесохозяйственного комплекса региона и соблюдения требований лесного законодательства, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Вице-губернатор Приморья Евгений ВИШНЯКОВ отметил, что в 2015 году государственными лесными инспекторами проведена 151 проверка для выявления и пресечения незаконных рубок лесных насаждений, а также проверки соблюдения лесного законодательства.
«В результате контрольно-надзорных мероприятий выявлен 191 случай незаконных рубок лесных насаждений, объем незаконно срубленной древесины составил 9,3 тысячи кубометров, размер причиненного ущерба - почти 400 миллионов рублей. В следственные органы направлено 190 материалов, возбуждено 91 уголовное дело, к уголовной ответственности привлечено 20 лиц», - подчеркнул Евгений Вишняков.
Евгений Вишняков также акцентировал, что в результате эффективной совместной работы государственных лесных инспекторов и правоохранительных органов за период с 2014 по 2015 годы через судебные решения было взыскано более 12 млн руб. ущерба, нанесенного лесному хозяйству края.
Также по поручению Губернатора Приморья была проведена внутренняя проверка Приморского лесохозяйственного объединения, по результатам которой выявлены серьезные нарушения. По предварительным данным, в результате «серых схем» при продаже древесины бюджет края недополучал от 300 до 500 млн руб. ежегодно.
Губернатор Владимир Миклушевский поручил незамедлительно передать материалы проверки в прокуратуру Приморского края и взял дело на особый контроль.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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